Srdjan Djokovic, el padre de Novak, le echó la culpa de los contagios de Covid-19 en el Adria Tour al búlgaro Dimitrov. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

Srdjan Djokovic, el padre del mejor tenista del ranking mundial, generalmente no pasa inadvertido cada vez que brinda declaraciones periodísticas. Tras el escándalo que se generó a partir del torneo de exhibición impulsado por Novak Djokovic en distintas ciudades de los Balcanes y que directa o indirectamente provocó, al menos, nueve infectados de Covid-19, el papá de Nole le echó la culpa al búlgaro Grigor Dimitrov, el primero de los tenistas contagiados.

"El hombre [Dimitrov] se enfermó, quién sabe dónde y así sucedió. No creo que sea correcto que no haya sido examinado allí, en su país, y sí en otro lugar. Causó un gran daño en Croacia, a nosotros como familia y a Serbia", disparó Srdjan Djokovic, en la cadena serbia RTL, refiriéndose al número 19 del mundo, que fue el primer tenista de los que participaron del Adria Tour en manifestar síntomas de coronavirus. Luego, se conoció que también habían dado positivo el croata Borna Coric, el serbio Viktor Troicki y el propio Djokovic, que quedó en el ojo de la tormenta y recibió un aluvión de críticas en la industria del tenis.

"Nole no se siente bien, pero la situación es la que es y tenemos que salir de ella", añadió Srdjan Djokovic, que hace unos días también le había apuntado a una leyenda como Roger Federer, al decir que el suizo seguía jugando porque no podía aceptar que Novak y Rafael Nadal fueran mejor que él.

Dijana y Srdjan, madre y padre de Novak Djokovic; el N° 1 del tenis recibió un aluvión de críticas tras el polémico Adria Tour. Fuente: Archivo - Crédito: AFP

El agente de Dimitrov, Georgi Stoimenov, reconoció que no fueron "disciplinados" durante los días de acción en Belgrado (Serbia) y en Zadar (Croacia), escenarios del certamen de exhibición: no hubo distanciamiento social, no utilizaron tapabocas, jugaron al fútbol y al básquetbol, y hasta compartieron una fiesta privada, en la que estuvieron bailando y cantando con el torso desnudo. Pero negó que su representado se haya negado dos veces a recibir pruebas para coronavirus mientras estaba en esas ciudades. "Nadie ofreció a Grigor ponerse a prueba", dijo Stoimenov y añadió que las personas con las que Dimitrov estuvo en contacto la semana pasada en Haskovo, su ciudad natal, serán hisopadas y algunas ya fueron puestos en cuarentena.

Otros tenistas que actuaron en el Adria Tour, como los serbios Dusan Lajovic (23°) y Nikola Milojevic (145°) dieron negativo en la prueba de coronavirus, según informó el periodista Sasa Ozmo, del portal serbio Sport Klub. Ya habían tenido resultados negativos el croata Marin Cilic, el alemán Alexander Zverev y el ruso Andrey Rublev.