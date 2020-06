El padre de Djokovic, siempre atento en el circuito respecto de las actuaciones de su hijo Novak

Srdjan Djokovic, padre del número uno del tenis mundial, fue tajante al hablar de Roger Federer , quien para muchos amantes de este deporte es el mejor jugador de la historia: "¿Por qué crees que todavía juega con 40 años? No puede aceptar el hecho de que tanto Novak como Rafael Nadal serán mejores que él. Váyase a casa, crie hijos, vaya a esquiar, haga algo. El tenis no lo es todo en la vida, es sólo un hobbie para mi hijo".

No es la primera vez que Srdjan Djokovic carga contra el tenista helvético. "Es el típico suizo frío, un gran rival de mi hijo al igual que un campeón, pero no es lo suficientemente bueno como para ser comparado a Novak", añadió en una entrevista con Sportklub.

Recientemente, Federer confirmó las señales de alarma y anunció una noticia pésima para sus miles de seguidores y para el tenis en general: por la demora en la rehabilitación de su rodilla derecha, no jugará hasta la temporada 2021.

Federer, que cumplirá 39 años el 8 de agosto próximo, es actualmente el número 4 del ranking, y este año, antes de la suspensión de las actividades en el circuito por la pandemia del coronavirus, sólo había disputado el Abierto de Australia, en el que llegó a las semifinales, donde cayó precisamente ante Djokovic.

"No comprendo que un hombre de esa edad todavía juegue al tenis, cuando puede irse a casa y hacer algunas cosas más interesantes", enfatizó Srdjan Djokovic.

Las declaraciones de Srdjan llegan un día después de que su hijo afirmara que el suizo "es el mejor tenista que jamás ha empuñado una raqueta". Puntualmente, Novak se refirió al regreso del suizo a las canchas en 2021 -a las puertas de los 40 años- y sus expectativas de éxito. "De Federer se puede esperar todo", sostuvo.

Nole también habló sobre la consideración del mejor jugador de la historia: "Es difícil comparar generaciones. Por ejemplo, qué hubiera pasado si Björn Borg, que ganó 11 torneos de Grand Slam, no se hubiera retirado a los 26 años", dijo. Djokovic se hoy encuentra en Zadar (Croacia), ciudad natal del futbolista Luka Modric, en la gira del 'Adria Tour'.

Esta exhibición, que tuvo su primera etapa en Belgrado, fue centro de algunas miradas desconfiadas ya que, en medio de una pandemia mundial, hubo público en el estadio. Pero la polémica creció aún más al conocerse un video de los jugadores festejando en un boliche, sin ningún tipo de distanciamiento social y hasta con el torso desnudo. Fueron días en los que Djokovic estuvo en contacto con Nikola Jankovic, el jugador de básquetbol de Partizan que dio positivo de coronavirus.

A diferencia de los padres de Federer y Nadal, tanto Srdjan como Dijana, la madre del número uno del mundo, suelen dar entrevistas con los medios de prensa. A tal punto que en mayo de este año la mujer también habló del suizo. "Vi muchos partidos, pero Wimbledon fue el más difícil el año pasado [la final, ganada por Nole]. En un estadio donde todos aplaudían a Roger Federer, solo éramos un puñado de fanáticos para Novak. No es agradable que Federer u otros me molesten en esos momentos. Pero me molestó porque Federer es un poco arrogante".