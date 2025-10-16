El polémico y millonario torneo de tenis que se puede ver en Netflix esta semana: juegan Alcaraz, Djokovic y Sinner

El tenista alemán Alexander Zverev, actual número 3 del mundo y uno de los protagonistas del Six Kings Slam, el torneo de exhibición que se disputa en Riad, debutó y perdió, en apenas 59 minutos, frente al estadounidense Taylor Fritz, por 6-4 y 6-3. Sólo por esa veloz presentación, el nacido en Hamburgo embolsó un cheque de 1.5 millones de dólares (es decir, US$ 25.000 por minuto jugado). La referencia es un ejemplo contundente de la característica principal que tiene el certamen amistoso que encabeza Turki Alalshikh, el popular consejero de la Corte Real de Arabia Saudita con rango de ministro desde 2017 y, también, muy involucrado en el boxeo, el fútbol y otros entretenimientos.

Novak Djokovic en Riad: el serbio es una de las figuras del Six Kings Slam @MashaelAb32_

Esta semana, Zverev, Fritz y también Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas, decidieron no descansar ni competir en el circuito ATP, pero sí viajar al ostentoso Six Kings Slam, donde el ganador del trofeo ganará una cifra récord: seis millones de dólares. Para colocar en contexto: el español Alcaraz, último campeón del US Open, el cuarto Grand Slam de la temporada, obtuvo un cheque de cinco millones de dólares (teniendo que jugar siete partidos).

Alcaraz dijo que entiende “las críticas” que recibió por no acudir al Masters 1000 de Shanghái pero sí presentarse en el Six Kings Slam, pero apuntóque, en comparación con un torneo de dos semanas, no es tan “exigente mentalmente”. Y añadió: “Obviamente entiendo las críticas, pero a veces la gente no entiende nuestras opiniones. Cuando veo que mucha gente se queja de cómo defendemos las exhibiciones no los entiendo porque no es realmente exigente mentalmente en comparación con los torneos largos de dos semanas o dos semanas y media. Eso es realmente duro. Jugar exhibiciones es diferente a hacerlo en torneos oficiales. Allí tenés 15 o 16 días seguidos en los que tenés que tener una concentración alta y exigente físicamente. Aquí sólo nos divertimos uno o dos días jugando al tenis y eso es genial. Por eso elegimos a veces las exhibiciones”, expresó el actual líder del ranking mundial, que también fue señalado porque muchas veces se quejó de lo demandante y extenso que es el circuito ATP, sin embargo, no deja de actuar en exhibiciones.

El italiano Jannik Sinner en Riad, durante su victoria ante Stefanos Tsitsipasen el Six Kings Slam Felice Calabro� - IPA via ZUMA Press�

La leyenda alemana del tenis, Boris Becker, compartió en la red social X la publicación de un usuario, según el cual su compatriota Zverev ganó unos 431 dólares por segundo. Becker ya se había mostrado escéptico anteriormente y había subrayado que el torneo en Riad no merecía el respeto del mundo del tenis, a pesar de que el evento contaba con participantes de alto nivel deportivo. Otros usuarios se refirieron al reciente Masters 1000 de Shanghái, donde el monegasco Valentin Vacherot recibió 1.165.180 de dólares por el título tras un total de nueve partidos, ya que también actuó en la clasificación.

Un lujo de Sinner ante Tsitsipas

JANNIK SINNER, SIMPLY TOO GOOD 🔥



Putting on a show against Stefanos Tsitsipas.#SixKingsSlam LIVE only on Netflix! pic.twitter.com/J3mHJCGdgm — Netflix Sports (@netflixsports) October 15, 2025

El torneo se juega durante cuatro días y, una de las curiosidades, es que es transmitido por la plataforma Netflix. La actual ya es la segunda edición. Se desarrolla en el flamante ANB Arena, un pabellón de la capital saudí: ya se jugaron los dos cruces de cuartos de final, hoy se disputarán las semifinales y, tras un día de descanso, la final y el partido por el tercer puesto será el sábado.

“El dinero no es algo que estemos intentando ocultar. Sabemos lo mucho que hay en juego, y mentiría si dijera que no es una motivación. Todos los jugadores aquí intentarán ganar tantos partidos como puedan. Es como cualquier otra exhibición, solo que aquí hay un poco más de motivación”, aportó Sinner, actual número 2 del mundo, que durante su último partido, el 5 de este mes en Shanghái, se retiró por fuertes calambres, sin embargo llegó a Riad, ya ganó un partido (a Tsitsipas por 6-2 y 6-3) y hoy jugará las semifinales ante Nole, que salió adelantado, por ser el jugador que más trofeos de Grand Slam tiene (24). El otro cruce será entre Alcaraz (también salió adelantado) y Fritz.

Una curiosa situación con un espectador

Tras el partido de Sinner y Tsitsipas se produjo una situación llamativa: un joven espectador entró en la cancha y se puso a dialogar con el italiano, que pareció sorprendido y sin entender lo que el chico le pedía. Pero enseguida ingresó una persona de seguridad, lo tomó del cuerpo y lo retiró del court.