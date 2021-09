El ranking ATP: los cambios tras la victoria de Medvedev y la derrota de Djokovic en el US Open

Con la victoria de Daniil Medvedev y la derrota de Novak Djokovic en la final concluyó el US Open, último Grand Slam de la temporada. Y como suele suceder después de un torneo de esta trascendencia, hubo varios cambios en el ranking del circuito masculino.

No hubo variantes en el primer y segundo puesto, porque Djokovic empezó este lunes su semana número 338 al frente de la clasificación de la ATP. Como no le había ido tan bien en las últimas dos temporada en el US Open, sumó unos puntos que le permitieron mantener una ventaja de 1353 unidades sobre Medvedev, que se afirma como escolta.

Novak Djokovic debe defender muchos puntos hasta el final de la temporada si quiere sostener el número 1 AL BELLO - Getty Images

El serbio busca terminar 2021 como líder, lo que le daría un nuevo récord: ser el jugador con más temporadas como número 1; por ahora, comparte ese privilegio con Pete Sampras, ya que ambos concluyeron durante seis años cada uno al frente del ranking. Para lograrlo, todavía tiene un buen trecho por delante, ya que pone en juego 2193 puntos por defender hasta fin de año. Pero es bastante menos de lo que tiene que retener su principal competidor: a Medvedev le toca revalidar 3840.

El griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev conservaron el tercer y el cuarto puesto, por lo que el primer cambio estuvo en el quinto escalón, al que ascendió el ruso Andrey Rublev y desplazó al sexto lugar a Rafael Nadal, de baja por lo que resta de la temporada. También subió el italiano Matteo Berrettini, ahora 7° del escalafón, y cayó al octavo Dominic Thiem, que no pudo defender la corona del US Open por lesión.

Tras anunciar que estará fuera por el resto de la temporada, Nadal cayó otro puesto en el ranking

Otros dos ascensos juveniles son los de Casper Ruud y Felix Auger Aliassime: el noruego, de 22 años, desembarcó este lunes como nuevo Top 10, su posición más elevada, seguido por el canadiense, que también rompió su techo y desde hoy es el 11°.

Entre otros saltos en el ranking, se destaca el del sudafricano Lloyd Harris, del 46° al 31° luego de alcanzar los cuartos de final en el US Open; el joven español Carlos Alcaraz avanzó 17 posiciones, del 55° al 38°. ¿El máximo escalador? El neerlandés Botic van de Zandschulp, verdugo de Diego Schwartzman en los octavos de final en Flushing Meadows, con un ascenso de 55 puestos, desde el 117° al 62°.

En cuanto a los argentinos, Schwartzman retrocedió al 15° escalón, y Federico Delbonis y Federico Coria experimentaron una ligera suba. Sí subió bastante Facundo Bagnis, del 80° al 67°. El gran salto lo dio Juan Manuel Cerúndolo, que no acudió al US Open, pero aprovechó estas dos semanas la máximo: ganó los challengers de Como y Banja Luka, y pasó del 135° al 108°, para quedar muy cerca del Top 100, y con toda la gira sudamericana de challengers por delante.

Juan Manuel Cerúndolo conquistó otro título Challenger (esta vez, en Banja Luka), y está muy cerca de entrar en el top 100 @ATPChallengerTour

Así está el ranking

Novak Djokovic 12.133

Daniil Medvedev 10.780

Stefanos Tsitsipas 8350

Alexander Zverev 7760

Andrey Rublev 6130

Rafael Nadal 5815

Matteo Berrettini 5173

Dominic Thiem 4995

Roger Federer 3765

Casper Ruud 3440

