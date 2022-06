El ranking de la ATP: Medvedev regresa al número 1, el retroceso de Djokovic y Casper Ruud como nuevo Top 5

No es común que haya tantos cambios en el ranking semanal del circuito masculino del tenis. Pero este lunes se dieron algunas coincidencias: con la participación de varios jugadores top finalizaron los dos primeros torneos de la gira europea sobre césped que desemboca en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, y por otra parte, en esta fecha también se decantaban los puntos sumados hace 52 semanas por varios jugadores en Roland Garros el año pasado. A partir de esa combinación de factores, la clasificación del lunes trajo varias novedades.

El primer cambio está en lo más alto: a Novak Djokovic se le escurrieron los 2000 puntos como campeón de Roland Garros 2021, y esa pérdida no sólo le hizo ceder el primer puesto, sino que lo hizo caer hasta el tercer escalón. El serbio, que ya es dueño del récord de permanencia en la cima del ATP Tour, se despide por ahora del número 1 del mundo que ostentó durante 373 semanas. El panorama es complejo para el balcánico, porque se le hará difícil recuperar el liderazgo en breve, y de hecho, el 11 de julio próximo se le irán 2000 puntos más como campeón de Wimbledon 2021. Si el torneo que se juega en el All England no da puntos, tal como lo prevé la sanción que dispuso la ATP al Grand Slam británico por la discriminación a rusos y bielorrusos, Djokovic podría ceder más posiciones en la clasificación.

A Novak Djokovic se le fueron 2000 puntos del ranking y retrocedió dos posiciones Jean-Francois Badias - AP

Y el ruso Daniil Medvedev, que había sido el líder por tres semanas entre el 28 de febrero y el 20 de marzo, cumplirá desde hoy su cuarta semana como primero de la clasificación. Para justificar esa posición, el moscovita suma los títulos del US Open y el Masters 1000 de Canadá logrados en 2021, la final del Australian Open de este año, y las definiciones del Masters de fin de año y del torneo de París-Bercy, en noviembre pasado, como actuaciones más destacadas. Pero su último festejo fue hace nueve meses, en el cemento de Flushing Meadows.

El retroceso de Djokovic trae otro ascenso: desde hoy, Alexander Zverev es el nuevo número 2. Así, el alemán alcanza a los 25 años su mejor posición en el ranking, luego de mucho tiempo como tercero del mundo. Zverev, que sufrió una seria lesión en el tobillo derecho por la que debió retirarse en las semifinales del abierto francés frente a Rafael Nadal, tuvo una excelente segunda mitad en 2021, con los títulos de Cincinnati, Viena y el Masters de fin de año, mientras que este año llegó a las finales en Madrid y en Montpellier, y a las semifinales en Roland Garros, Roma y Montecarlo.

Zverev, que sufrió una grave lesión en Roland Garros, es desde hoy el 2° del ranking ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Más allá de ceder puntos, Rafael Nadal conserva el cuarto lugar en la tabla. Es un gran rendimiento el del zurdo de Manacor, que juega casi la mitad de los torneos respecto de sus rivales del Top 10. Otro cambio es el ascenso de Casper Ruud: el noruego, finalista del abierto francés, sube al quinto puesto e ingresa por primera vez en el Top 5, para lo cual desplazó al griego Stefanos Tsitsipas.

El movimiento de altas y bajas trae también fuertes ascensos. Por caso, el del neerlandés Tim van Rijthoven: desconocido hasta hace una semana, era el 205° del mundo. Pero dio el gran golpe al consagrarse campeón en ‘s-Hertogenbosch con una inolvidable victoria sobre Medvedev en la final, para saltar casi cien posiciones y subir al 106° del ranking. En cuanto a retrocesos, se destaca el de Roger Federer: ausente del tour desde hace once meses, el suizo cayó 18 casillero y apareció en el puesto 68°, su ranking más bajo en casi 23 años, desde el 11 octubre de 1999 (97°).

Sebastián Báez disfruta su mejor ranking: es el 34° del mundo ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

En cuanto a los argentinos, Diego Schwartzman bajó un puesto, al 16° escalón; Sebastián Báez subió dos posiciones y está 34°, el mejor ranking de su carrera; y también disfruta su mejor posición el platense Tomás Martín Etcheverry, que luego de llegar a la final del Challenger de Perugia escaló diez lugares y desde hoy es el 80° del mundo. También subió el cordobés Pedro Cachín (120°), que tras alcanzar la final del Challenger de Lyon está cada vez más cerca del Top 100.