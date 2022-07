El ranking del circuito ATP: la fuerte caída de Novak Djokovic a pesar de ser campeón de Wimbledon y un nuevo Top 100 argentino

En el All England terminó ayer el torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. Se impuso Novak Djokovic, que celebro su séptima coronación en la Catedral londinense y su vigésimo primer título grande, para superar la línea de Roger Federer (20) y quedar a uno solo de Rafael Nadal (22). Sin embargo, un vistazo al flamante ranking post-Wimbledon encuentra al serbio cada vez más lejos de la cima: este lunes amaneció en el 7° escalón, cuatro puestos por debajo del tercer puesto que ocupaba hace dos semanas.

¿Qué pasó? Aquí es donde vale recordar que, por decisión conjunta de las entidades que rigen el circuito (la ATP, la WTA y la ITF), Wimbledon no dio puntos para el ranking, a modo de sanción por el veto que impuso el Grand Slam británico a la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia, en una decisión de carácter político tras la invasión a Ucrania. Entonces, Djokovic no sólo no pudo sumar los 2000 puntos que hubiera correspondido tener como campeón, sino que además restó esa misma cantidad al no poder revalidar lo que tenía como campeón en 2021.

Entonces, Djokovic tienen en este momento 4770 puntos. Es una cifra que incluye los títulos que ganó en los Masters 1000 de Roma de este año, el de París-Bercy 2021, y la final del US Open del año pasado, a grandes rasgos. Pero el panorama es incierto para el serbio. Porque, a partir de su decisión de no querer aplicarse las vacunas contra el Covid-19, ya no puede disputar varios torneos por las disposiciones de salud pública de cada país. Por esa razón se le impidió disputar el Australian Open, e incluso fue deportado de Melbourne, y tampoco pudo jugar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

Lo mejor de la final de Wimbledon

Si las regulaciones sanitarias de Estados Unidos no cambian de aquí a fines de agosto, Nole tampoco podría viajar a Nueva York para disputar el US Open ni tampoco un torneo previo muy importante como los Masters 1000 de Cincinnati y Montreal. Son varios certámenes con muchísimos puntos en juego los que el exnúmero 1 se pierde de disputar. El retroceso del balcánico queda más expuesto cuando se observa que en enero pasado, antes de Australia, tenía 11.540 puntos en su cuenta. Hoy, tiene menos de la mitad.

En todo caso, Djokovic ya fue claro una y otra vez que mantendrá su determinación: “Entiendo que por el hecho de no estar vacunado, no estoy disponible de poder jugar la mayoría de los torneos, y ése es el precio que sé que tengo que pagar. Pero los principios de decisión sobre mi cuerpo son más importantes que cualquier título o certamen”. Las restricciones dejan al serbio con muy poco margen de acción. Y este hecho lo aleja de la posibilidad de luchar por el número 1 del mundo, pero al mismo tiempo Nole ya dejó en claro que ése no es ahora su objetivo, sino los grandes torneos. Aunque este año, por el peso de su conciencia, no pudo participar uno que lo tenía como gran favorito (Australia) y muy posiblemente tampoco pueda competir en Manhattan. En estas condiciones, sin mediar cambios, el próximo Grand Slam en el que podría jugar recién sería a fines de mayo próximo, en Roland Garros...

Nick Kyrgios durante la final de WImbledon ante Novak Djokovic

El que tampoco pudo subir, pese a llegar a la final en el All England, fue Nick Kyrgios. Peor aún: al igual que Djokovic, el australiano cedió posiciones. Hace dos semanas estaba 40° y este lunes asomó en el 45° del escalafón.

Por supuesto, y aunque no hubo puntos en juego, igualmente hubo varios movimientos en el ranking, porque además de Djokovic muchos otros jugadores cedieron puntaje ante la imposibilidad de retener lo hecho hace doce meses. El retroceso del serbio llevó entonces a Rafael Nadal al tercer puesto, y también subieron un escalón Stefanos Tsitsipas (4°), Casper Ruud (5°) y Carlos Alcaraz (6°). También perdió terreno Matteo Berrettini, el finalista de 2021, que cayó del 11° al puesto 15°, mientras que el italiano Jannik Sinner ganó tres posiciones y volvió al Top 10.

El italiano Jannik Sinner regresó al Top 10 Aaron Chown - PA Wire

¿Hubo jugadores que hayan sumado puntos en estos días? Sí, los que disputaron Challengers, que nada tenían que ver con la sanción impuesta al All England. Entonces, fue una quincena productiva para el segundo pelotón del tour. Dentro esa nómina, uno de los grandes ganadores fue el cordobés Pedro Cachin. El natural de Bell Ville, y radicado desde hace unos años en Barcelona, ciudad en la que cuenta con el consejo del exnúmero 2 del mundo Alex Corretja, es desde este lunes el nuevo Top 100 que tiene el tenis argentino. Excelentes números para un jugador que, en enero pasado, era el 245° del planeta tenis.

Cachín obtuvo el domingo el título del Challenger de Todi, en Italia, al ganarle el duelo de argentinos a Nicolás Kicker por 6-4 y 6-4, y celebró así su quinto título en esta categoría del Tour. A los 27 años, toca el 98° del ranking, lo que le asegura el ingreso directo al próximo US Open, y a las clasificaciones de algunos torneos de la serie ATP. Hace algunas semanas, durante su participación en Roland Garros, había comentado: “Este año llevo una continuidad que no tenía en otros años, y eso habla de que estoy compitiendo bien. Cuando me fui [a Barcelona] fue porque me salió una oportunidad, pero fue algo medio inconsciente, y me tomó unos dos años y medio adaptarme. Pero no me arrepiento y siempre tuve a Alex (Corretja) conmigo. Yo tengo que ver la película entera, soy de los que creen que a todos les llega su momento”. Ahora, al cordobés le toca pisar un terreno nuevo.

Pedro Cachin está por primera vez entre los 100 mejores del mundo http://twitter.com/fedetenismadrid

Cachín no fue el único escalador argentino de la semana, y dentro de una temporada que le sonríe a los jugadores de nuestro país con 15 títulos en la categoría Challenger. También subió mucho Juan Pablo Ficovich, que obtuvo el torneo de Bogotá y subió desde el 163° al 139°. Es un ascenso de casi 100 escalones si se tiene en cuenta que el jugador porteño empezó 2022 como el 236° del mundo. Desde la segunda categoría del tour los argentinos suman puntos, protagonismo y trofeos que les permiten mejorar su ranking. Algunos son bastante jóvenes, como Thiago Tirante (170°) y Francisco Comesaña (201°), ambos de 21 años; otros empiezan a llegar con más kilometraje recorrido.

Así están los rankings de esta semana:

Daniil Medvedev 7775 puntos

Alexander Zverev 6850

Rafael Nadal 6165

Stefanos Tsitsipas 5150

Casper Ruud 5050

Carlos Alcaraz 4845

Novak Djokovic 4770

Andrey Rublev 3700

Felix Auger Aliassime 3445

Jannik Sinner 3185

Los argentinos:

14. Diego Schwartzman 2325

34. Sebastián Báez 1168

39. Francisco Cerúndolo 1064

65. Federico Coria 790

78. Tomás Martín Etcheverry 682

84. Federico Delbonis 649

98. Pedro Cachin 570