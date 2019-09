Rafael Nadal, campeón del US Open por cuarta vez Fuente: Reuters

Ganar un Grand Slam representa muchísimo para un tenista. Prácticamente es lo máximo a lo que se puede aspirar en el mundo de las raquetas, acaso sólo similar a una conquista (Copa Davis o Juego Olímpico) como representante de su propio país. Lo tienen más claro que nadie Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer, los hombres que se han encargado de monopolizar los Grand Slams en las últimas tres temporadas: entre 2017 y 2019, los 12 grandes se repartieron entre el serbio (4 coronas), el español (5) y el suizo (3).

Pero, además del valor histórico que tiene conquistar un torneo de esta magnitud, está también lo que implica en cuanto al ranking mundial de la ATP y la lucha por el número 1 del mundo, pues un Grand Slam pone muchos y valiosos puntos en juego en instancias decisivas. Lo sabe Nadal, un experto en perseguir el primer puesto: acechó a Federer durante tres años sin pausa, hasta superarlo en agosto de 2008. Ahora sigue los pasos de Djokovic, líder de la clasificación semanal desde el 5 de noviembre del año pasado. Y tras ganar el US Open, el español está muy cerca de recuperar el trono y terminar la temporada 2019 en lo más alto.

Los resultados de este Abierto de los Estados Unidos que concluyó con la victoria de Nadal revelan que se avecinan importantes cambios. Hace dos semanas, Djokovic dominaba el ranking con 11.685 puntos, seguido por Nadal con 7.945, una distancia de 3.740 unidades. La clasificación de este lunes muestra que esa ventaja se redujo a sólo 640: el serbio no pudo defender el título que le ganó a Juan Martín del Potro hace doce meses y restó 1820 puntos, mientras que el zurdo de Manacor, semifinalista en 2018, agregó 1280 (defendía 720 y sumó 2000). En apenas dos semanas, la brecha se achicó en 3.100 puntos.

Que Nadal vuelva a ser el número 1 del mundo es casi una cuestión de tiempo. Vale recordar que, después de abandonar por una lesión en la rodilla derecha su partido contra Del Potro en la semifinal del US Open 2018, el español no jugó más por el resto del año. Por lo tanto, de aquí al final de la temporada, no tiene puntos por defender y sumará todo lo que dispute, incluido el Masters de Londres, para el cual ya está clasificado. No es algo menor: la cita de los ocho mejores del año es una meta concreta para Nadal, que nunca pudo conquistar el torneo de Maestros, más allá de caer en dos finales. Es su gran materia pendiente.

¿Y Djokovic? Además de irse de Flushing Meadows con una lesión en el hombro izquierdo, el serbio tendrá una preocupación extra en las próximas semanas, pues debe revalidar 2.600 puntos de acá a fin de año: 1.000 como ganador del Masters 1000 de Shanghai, otros 1000 como finalista del Masters de Londres, y 600 por la final del Masters 1000 de París. Si restamos esos puntos ahora, en la carrera hacia el número 1, Djokovic reuniría solamente 7.265 puntos contra los 9.225 de Nadal. Nole debería repetir un sprint similar al de fines de 2018 y esperar que el zurdo español no sume demasiado.

Es casi un hecho que el número 1 se definirá entre ellos dos. Federer reúne 7.130 puntos en este momento, pero también tiene bastante por tratar de retener en los dos meses que quedan de acción: 1.620 puntos. En todo caso, el suizo debería sumar para no verse acosado por quien viene lanzado como una locomotora: Daniil Medvedev, flamante número 4, finalista en el US Open y jugador con más victorias (50) en lo que va de 2019.

En cuando a los argentinos, Diego Schwartzman quedó como nuevo número 1 de nuestro país desde el puesto 16°, que alcanzó tras llegar a los cuartos de final en Nueva York. Guido Pella (22°) lo escolta, mientras que Juan Martín del Potro, como era de esperarse, cedió 55 posiciones (del 16° al 71°), al no poder defender por lesión la final del año pasado; el tandilense debió descontar 1.200 puntos.

Tras llegar a la final de dobles, Horacio Zeballos alcanzó el número 3 del mundo, el ranking más alto para un argentino en esta especialidad en varones (Paola Suárez y Gisela Dulko fueron número 1 en damas).

Así está el ranking de la ATP:

Novak Djokovic (Serbia) 9.865 Rafael Nadal (España) 9.225 Roger Federer (Suiza) 7.130 Daniil Medvedev (Rusia) 5.235 Dominic Thiem (Austria) 4.575 Alexander Zverev (Alemania) 4.095 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 3.420 Kei Nishikori (Japón) 3.375 Karen Khachanov (Rusia) 2.810 Roberto Bautista Agut (España) 2.575

Los principales argentinos:

16. Diego Schwartzman 1.995

22. Guido Pella 1.655

56. Juan Ignacio Londero 1.000

70. Federico Delbonis 857

71. Juan Martín del Potro 850

99. Leonardo Mayer 555