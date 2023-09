escuchar

Tenía que ser así, con el sello que lo distinguió por casi dos décadas. John Isner, el campeón mundial de los aces y de los tie-breaks, terminó su carrera a los 38 años en el Grandstand –el tercer estadio del US Open- con una derrota en el desempate del quinto set frente a su compatriota Michael Mmoh, que se impuso por 3-6, 4-6, 7-6 (7-3), 6-4 y 7-6 (10-7). A Big John, el hombre de los 2,08 metros de altura, no le alcanzó con los 48 aces que disparó en casi cuatro horas de batalla. Finalizó su recorrido en el circuito con 14.470 saques directos, el equivalente a 3617 games ganados sólo con aces, a un promedio de casi 20 saques sin respuesta por encuentro. Sin duda, uno de esos récords que será difícil de superar.

Hubo más, sí. El final podría haber sido distinto. Porque Isner tuvo un punto de partido en el quinto set (con Mmoh sacando 4-5) para seguir adelante en el torneo. Se hundió en la silla una vez que se consumó la derrota. Y también lo venció la emoción. El Bombardero de Greensboro, en un ambiente especial, apenas si podía articular palabra cuando el público le tributó una ovación que lo conmovió hasta las lágrimas.

“Es duro... Quiero pensar que trabajé lo más duro que pude”, dijo en un discurso entrecortado. “Es por esto por lo que he trabajado tanto. Para jugar en una atmósfera como ésta. Quizá no pueda ganar, como sucedió hoy, pero jugar enfrente de ustedes, tener el apoyo que he tenido todos estos años, lo hace especial”, agregó.

El estadounidense John Isner recibe el saludo de su compatriota Michael Mmoh, que lo venció en cinco sets en el US Open John Minchillo - AP

Isner había anunciado su retiro un par de días antes del comienzo del torneo, por lo que cada encuentro encerraba una potencial despedida. No sucedió en el debut, donde superó al zurdo argentino Facundo Díaz Acosta. Pero, en el segundo cotejo, Mmoh, 89º del ranking mundial, lo llevó al extremo, allí donde el gigante había ganado muchas veces. Esta vez, le tocó la otra cara de la moneda. “Quiero extender las mayores felicitaciones a John. Ha tenido una carrera increíble”, dijo Mmoh, el encargado de ponerle fin a la carrera de Isner. “Es un momento especial para mí, pero todavía más para John por todo lo que ha hecho estos 20 años”.

La postal de aquel histórico partido de Wimbledon 2010, que demandó tres días y más de 11 horas de juego: Isner derrotó a Mahut 70-68 en el quinto Archivo

Se despidió desde el puesto 157° del ranking, lógicamente por debajo del número 8 del mundo que alcanzó en julio de 2018, en su mejor momento. Totalizó 489 triunfos y 317 derrotas, y ganó 16 títulos, con un detalle particular: 15 los ganó en los Estados Unidos, incluido el Masters 1000 de Miami, su título más importante, y entre esas copas, otra curiosidad: el año pasado fue finalista de dobles del Masters 1000 de Roma junto a Diego Schwartzman. En los Grand Slams, tuvo su mejor actuación en Wimbledon 2018, cuando alcanzó las semifinales. En Nueva York, alcanzó los cuartos de final en esa misma temporada y en 2011.

Pero, por sobre todas las cosas, muy probablemente Isner tiene su lugar en la historia del tenis por ser uno de los protagonistas del partido más largo de la historia del tenis sobre el césped de Wimbledon, en 2010. En un cotejo por la primera rueda de ese torneo, que empezó un martes y terminó un jueves, venció al francés Nicolas Mahut después de 11 horas y cinco minutos, con un marcador de 70-68 en el quinto set. Sólo ese último parcial duró 8h11m y fue más largo que el segundo encuentro más extenso. Además, claro, de los 216 aces combinados entre ambos (113 de Isner y 103 de Mahut). en una batalla que incluó 980 puntos. Irrepetible.

Ovación y emoción; así se fue Isner del Grandstand John Minchillo - AP

“He vivido grandes momentos y otros no tanto. Entre los primeros está el hecho de haber jugado la Copa Davis y la victoria que logré en Suiza frente a Roger Federer”, recordó sobre una valiosa victoria en 2012 por la Ensaladera, y uno de los dos éxitos que celebró en 10 enfrentamientos frente al legendario suizo. Isner totalizó 29 victorias frente a rivales ubicados en el Top 10, y también superó a Novak Djokovic en un par de ocasiones.

"Gemelos": John Isner y Diego Schwartzman compartieron un torneo en dobles en el Abierto de Roma del año pasado Alex Pantling - Getty Images Europe

Durante su trayectoria, fue el estadounidense mejor situado en el ranking mundial durante nueve temporadas y terminó en el top 20 de la ATP entre 2010 y 2019. “Realmente pude disfrutar de esto mientras duró. Creo que superé mis objetivos a lo largo de estos 17 años de carrera”, admitió Isner, padre de cuatro hijos (Hunter Grace, John Hobbs, James y Chapel Lee, nacida hace unos meses), a quienes podrá dedicarle más tiempo a partir de ahora, ya con la raqueta colgada en la pared.