Autoridades de los distintos organismos del tenis profesional mantuvieron una reunión virtual con más de 400 jugadores y, si bien no hubo definiciones y los involucrados coincidieron en que la prioridad es proteger la salud en tiempos de una pandemia mundial, fue el Abierto de los Estados Unidos el que dio un paso adelante y formalizó una propuesta para tratar de conservar la competencia en 2020, todavía programada del 31 de agosto al 13 de septiembre.

Stacey Allaster, la jefa ejecutiva de la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA), fue la voz cantante del Gran Slam neoyorquino. A continuación se transcriben algunos de los puntos presentados por el US Open que quedaron a consideración y que en los próximos días se confirmarán o rechazarán:

El torneo deberá ser sin clasificación para el main draw.

Reducción del cuadro de dobles: 24 parejas en lugar de 64.

Una compensación económica para los jugadores que no pudieron disputar la qualy ni el cuadro principal de dobles (afectaría a unos 350 jugadores).

Aumento del premio económico en las dos primeras rondas del main draw.

Vuelos privados desde Nueva York a Europa una vez que termine el US Open para que los jugadores sigan compitiendo en el Viejo Continente.

Todos los jugadores deberán estar alojados en un mismo hotel y cerca del Billie Jean Kean National Tennis Center, en Queens, a aproximadamente 20 kilómetros de Manhattan, donde suelen habitar los equipos.

a aproximadamente 20 kilómetros de Manhattan, donde suelen habitar los equipos. Los jugadores podrán tener sólo un acompañante en el torneo.

Se permitirían torneos sobre polvo de ladrillo en Europa durante las mismas fechas de la acción en EE.UU. para que los jugadores tengan otra opción.

Mientras la competencia en Europa, a partir de septiembre, parece ser mucho más realizable por cómo va evolucionando el control del coronavirus, ahora la pelota del US Open pasó a los jugadores. En las próximas horas serán ellos los que deberán intercambiar opiniones y correos electrónicos para definir, a mediados de la semana próxima, si aceptan alguno de los escenarios planteados, que podrían incluir, además del US Open, la realización del ATP 500 de Washington (2 a 9 de agosto) y el Masters 1000 de Cincinnati (16 a 23 de agosto, pero en lugar de su sede habitual de Ohio, en Flushing Meadows).

Existen algunos puntos que los tenistas quieren modificar antes de aprobar la propuesta del US Open. Por ejemplo: tener más de un acompañante. Hay que tener en cuenta que por cuestiones económicas no todos los jugadores suelen viajar con más de un integrante de su equipo a los torneos y algunos, incluso, pueden compartir, como podrían hacer Diego Schwartzman o Guido Pella con el preparador físico (Martiniano Orazi y Juan Galván, los PF de los mejores argentinos del ranking, por ejemplo, son socios en el mismo gimnasio).

Diego Schwartzman, 13° del mundo y el mejor argentino del ranking, está a la espera de una resolución, como todos sus colegas. Fuente: AFP

Otro pedido de los jugadores será contar con mayores facilidades en los vestuarios. El US Open, que de jugarse, al igual que Washington y Cincinnati, será sin público, había comunicado que uno de los puntos del protocolo sanitario incluía prohibirle el ingreso a los vestuarios a los jugadores durante los días de práctica.

La USTA, una de las entidades de tenis más ricas del mundo, también se ve afectada por la crisis que generó el Covid-19. En las últimas horas anunció el recorte de 110 puestos de trabajo y el cierre de sus oficinas en White Plains. Si bien el nuevo escenario planteado para la realización del US Open (sobre todo sin el público) no le permitirá ganar el dinero correspondiente a los tickets y a los distintos consumos (alimentos, merchandising, etcétera), para la USTA es vital poder sostener el certamen este año y recibir, por ejemplo, el dinero de los derechos de TV y plataformas digitales.

Hasta el momento, algunos peso pesados como Novak Djokovic y Rafael Nadal ya se manifestaron con dudas y no confirmaron si viajarían a Nueva York en caso de que el torneo se realice. "Los más realista ahora, para mí, es que la temporada se reanude en polvo de ladrillo en septiembre, con Madrid, Roma y algunos otros torneos antes de Roland Garros", expresó Nole en la televisión pública serbia (RTS).

El eslovaco Lukas Lacko, actual 172° de singles, escribió en Twitter no bien terminada la reunión por Zoom: "Tengo sentimientos encontrados. Habrá mucho calor en nuestra organización durante los próximos días". Mientras que el argentino Juan Pablo Paz (640°), también sentenció en la red social: "El tenis, como deporte netamente global, no debería arrancar hasta que todos estén en iguales de condiciones de competir y viajar! Hoy por hoy que se haga el US Open repartiendo puntos ATP sería muy injusto para la mayoría de los jugadores". Se aproximan horas importantes en el tour.