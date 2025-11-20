En qué canal pasan Argentina vs. Alemania, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025

La Argentina y Alemania se verán las caras en los cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025. Este jueves, en el BolognaFiere exhibition centre de Bolonia, Italia, el seleccionado que tiene como capitán a Javier Frana buscará un lugar en semifinales. La serie será al mejor de tres puntos y podrá tener un máximo de dos partidos de singles y uno de dobles; mientras que, como mínimo, serán dos de singles. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.

El orden de juego determinó que primero se dispute el Single 2 entre el N°2 argentino, Tomás Etcheverry (60° del ranking ATP), y el 2 alemán, Jan-Lennard Struff (84°), a las 13. A continuación, a las 15.30, el Single 1 lo jugarán Francisco Cerúndolo (21°) y Alexander Zverev (3°). La serie continuará únicamente en caso de empate, con el partido de dobles entre Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (24°) frente a Kevin Krawietz y Tim Puetz (undécimos en la clasificación ATP y campeones del ATP Finals 2024).

Francisco Cerúndolo afrontará el Single 1 de los cuartos de final del Final 8 ante Alexander Zverev Prensa AAT

Alemania, tricampeón de la Copa Davis en 1988, 1989 y 1993, tiene entre sus filas nuevamente a Zverev, el tercer mejor jugador del mundo, quien no competía en la lucha por la Ensaladera desde el primer semestre de 2023. Es el jugador de mayor ranking en la semana decisiva de la Copa Davis, tras las bajas del italiano Jannik Sinner (2°) en el triunfo de Italia ante Austria, y del español Alcaraz (1°) en la serie entre España y República Checa.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cronograma de Argentina vs. Alemania

13: Single 2 - Tomás Etcheverry (60°) vs. Jan-Lennard Struff (84°).

Single 2 - Tomás Etcheverry (60°) vs. Jan-Lennard Struff (84°). 15.30: Single 1 - Francisco Cerúndolo (21°) vs. Alexander Zverev (3°).

Single 1 - Francisco Cerúndolo (21°) vs. Alexander Zverev (3°). 17.30: Dobles (de ser necesario) - Horacio Zeballos (7°) y Andrés Molteni (24°) vs. Kevin Krawietz y Tim Puetz (11° en la clasificación ATP).

Cruces confirmados ⚔️



Desde las 13:00 hs nos jugamos el pase a la semifinal de Copa Davis 🏆 pic.twitter.com/uBFXaVDx70 — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) November 20, 2025

Cómo ver online Argentina vs. Alemania

Toda la serie entre argentinos y alemanes se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma de TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal TyC Sports directamente a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Los que tengan DGO, en tanto, también pueden ver la señal exclusiva DSports.