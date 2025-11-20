LA NACION

A qué hora juega Argentina vs. Alemania, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025

El equipo capitaneado por Javier Frana busca dar pelea frente a un equipo poderoso, que cuenta con la presencia del N°3 del mundo, Alexander Zverev

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Francisco Cerúndolo afrontará el Single 2 frente a Alexander Zverev, rival al que le lleva ventaja en el historial
Francisco Cerúndolo afrontará el Single 2 frente a Alexander Zverev, rival al que le lleva ventaja en el historialPrensa AAT

Este jueves a las 13 (horario argentino) comienza la serie de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025 entre la Argentina y Alemania. Al igual que el resto de los cruces, se disputa en el BolognaFiere exhibition centre de Bolonia, Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

El seleccionado nacional busca dar pelea ante un rival poderoso -que cuenta con la presencia del N°3 del ranking ATP, Alexander Zverev-, y está integrado por Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°) y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni, 7° y 24° de la especialidad, respectivamente. Etcheverry jugará el Single 1 y Cerúndolo el 2. Más tarde, en caso de que la serie esté igualada, Zeballos y Molteni irán al dobles, algo previsible.

Por otro lado, el capitán Michael Kohlmann anunció un dobles con una de las mejores parejas del tour, Kevin Krawietz y Tim Puetz (undécimos en la clasificación ATP y campeones del ATP Finals 2024). Zverev, por su parte, jugará el segundo partido frente a ‘Fran’ Cerúndolo; mientras que el primer encuentro lo afrontará un jugador que llega envalentonado, que viene de ganar el Challenger de Lyon en la misma superficie que se utilizará en el BolognaFiere, Jan-Lennard Struff (84°), ante Etcheverry.

Alexander Zverev regresa a la Copa Davis para soñar con el título; se verá las caras con Francisco Cerúndolo
Alexander Zverev regresa a la Copa Davis para soñar con el título; se verá las caras con Francisco CerúndoloDIMITAR DILKOFF - AFP

Finales de la Copa Davis 2024

Cuartos de final

  • Italia 2 - 0 Austria.
  • Francia 0 - 2 Bélgica.
  • España vs. República Checa.
  • Argentina vs. Alemania.

Semifinales

  • Italia vs. Bélgica.
  • España o República Checa vs. Argentina o Alemania.

Final

  • Domingo 23 de noviembre a las 12 (horario argentino).

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica de campeones del certamen internacional con 32 estrellas, seguido de Australia, que acumula 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno. Suecia, por su parte, tiene siete y España seis. Italia, bicampeón en ejercicio, ostenta tres títulos al igual que Alemania, República Checa y Rusia. Por último, la Argentina levantó el trofeo en una ocasión al igual que Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza.

  • Estados Unidos - 32 títulos
  • Australia - 28
  • Francia y Gran Bretaña - 10
  • Suecia - Siete
  • España - Seis
  • Alemania, República Checa, Rusia e Italia - Tres cada uno
  • Croacia, Argentina, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza - Uno cada uno
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Tenis
  1. Alcaraz se bajó de la Davis: un golpe que España buscará atenuar con el espíritu de Mar del Plata 2008
    1

    La ausencia de Carlos Alcaraz en la Copa Davis, un golpe que España buscará atenuar con el espíritu y la épica de Mar del Plata 2008

  2. Fran Cerúndolo, antes de Alemania: la rivalidad con Zverev, las charlas con Del Potro y por qué no mira sus partidos
    2

    Francisco Cerúndolo, la carta más poderosa del equipo argentino en Bolonia: “Podemos ganar la Copa Davis”

  3. La Era con Sinner, la vigencia de Djokovic, la comparación con el Big Three y cuándo lloró por última vez
    3

    Carlos Alcaraz, sin filtro: su “era” con Sinner, la vigencia de Djokovic, el Big Three y cuándo lloró por última vez

  4. Argentina vs. Alemania, por el Final 8 de la Copa Davis 2026: día, horario, TV y cómo ver online
    4

    Argentina vs. Alemania, por el Final 8 de la Copa Davis 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Cargando banners ...