A qué hora juega Argentina vs. Alemania, por los cuartos de final de la Copa Davis 2025

Este jueves a las 13 (horario argentino) comienza la serie de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis 2025 entre la Argentina y Alemania. Al igual que el resto de los cruces, se disputa en el BolognaFiere exhibition centre de Bolonia, Italia, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play.

El seleccionado nacional busca dar pelea ante un rival poderoso -que cuenta con la presencia del N°3 del ranking ATP, Alexander Zverev-, y está integrado por Francisco Cerúndolo (21°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°) y los doblistas Horacio Zeballos y Andrés Molteni, 7° y 24° de la especialidad, respectivamente. Etcheverry jugará el Single 1 y Cerúndolo el 2. Más tarde, en caso de que la serie esté igualada, Zeballos y Molteni irán al dobles, algo previsible.

Por otro lado, el capitán Michael Kohlmann anunció un dobles con una de las mejores parejas del tour, Kevin Krawietz y Tim Puetz (undécimos en la clasificación ATP y campeones del ATP Finals 2024). Zverev, por su parte, jugará el segundo partido frente a ‘Fran’ Cerúndolo; mientras que el primer encuentro lo afrontará un jugador que llega envalentonado, que viene de ganar el Challenger de Lyon en la misma superficie que se utilizará en el BolognaFiere, Jan-Lennard Struff (84°), ante Etcheverry.

Alexander Zverev regresa a la Copa Davis para soñar con el título; se verá las caras con Francisco Cerúndolo DIMITAR DILKOFF� - AFP�

Finales de la Copa Davis 2024

Cuartos de final

Italia 2 - 0 Austria.

Francia 0 - 2 Bélgica.

España vs. República Checa.

Argentina vs. Alemania.

Semifinales

Italia vs. Bélgica.

España o República Checa vs. Argentina o Alemania.

Final

Domingo 23 de noviembre a las 12 (horario argentino).

¡La Final 8 de la Copa Davis ya tiene horarios confirmados! 🕰️



Este es el cronograma de partidos del 18 al 23 de noviembre en Bolonia 🎾



¿Quiénes llegarán al partido definitorio? 👀#CopaDavis pic.twitter.com/G02pAGthcu — Copa Davis (@CopaDavis) September 19, 2025

Tabla de campeones de la Copa Davis

Estados Unidos está en lo más alto de la tabla histórica de campeones del certamen internacional con 32 estrellas, seguido de Australia, que acumula 28. El podio lo completan Francia y Gran Bretaña con 10 celebraciones cada uno. Suecia, por su parte, tiene siete y España seis. Italia, bicampeón en ejercicio, ostenta tres títulos al igual que Alemania, República Checa y Rusia. Por último, la Argentina levantó el trofeo en una ocasión al igual que Croacia, Canadá, Serbia, Sudáfrica y Suiza.