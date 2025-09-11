En qué canal pasan Argentina vs. Países Bajos, por la Copa Davis 2025

La Argentina y Países Bajos se verán las caras en la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025. Entre este viernes y el sábado, en el Martiniplaza de Groningen, el seleccionado que tiene como capitán a Javier Frana buscará un lugar en el Final 8 de noviembre. Como es habitual, la serie será al mejor de cinco puntos y podrá tener un máximo de cuatro partidos de singles y uno de dobles; mientras que, como mínimo, serán dos de singles y uno de dobles. Todos los encuentros se pueden ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports.

El orden de juego determinó que el Single 1 lo jueguen el N° 2 argentino, Tomás Etcheverry (64°), frente al 1 neerlandés, Jesper de Jong (79°), el viernes a las 9. A continuación, el segundo punto lo jugarán Francisco Cerúndolo (21°) y Botic Van de Zandschulp (82°). La serie continuará -y se definirá- el sábado, con el partido de dobles entre Horacio Zeballos (5°; flamante campeón del US Open junto al español Marcel Granollers) y Andrés Molteni (19°) frente a Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Luego, en caso de ser necesario, se disputarán dos singles. Los cruces oficiales serán: Cerúndolo vs. De Jong (los dos mejores singlistas de la serie) y Etcheverry vs. Van de Zandschulp, aunque podría haber cambios.

Horacio Zeballos viene de ganar el certamen de dobles masculino de US Open 2025 junto a Marcel Granollers CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Países Bajos, subcampeón del año pasado tras perder la final con Italia, no dispone de su mejor jugador, Tallon Griekspoor (31°), quien decidió priorizar el circuito ATP. “Hay que respetar a todos los rivales. Pero creo que por la baja de Griekspoor y por el equipo que tenemos, me hacen pensar que si jugamos bien la serie la deberíamos ganar. El ranking no importa, pero ojalá que podamos llevarla. Somos favoritos”, aseguró Etcheverry, que reemplazará como singlista 2 a Francisco Comesaña, convocado por primera vez pero con mejor ranking (61°) y temporada que el platense.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cronograma de la serie entre la Argentina y Países Bajos

Viernes 12 de septiembre

Partido 1: Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong - A partir de las 9 - TyC Sports y DSports.

vs. Jesper De Jong - A partir de las 9 - TyC Sports y DSports. Partido 2: Francisco Cerúndolo vs. Botic Van De Zandschulp - A continuación del Partido 1 - TyC Sports y DSports.

Sábado 13 de septiembre

Partido 3: Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Sem Verbeek y Sander Arends - A partir de las 9 - TyC Sports y DSports.

y vs. Sem Verbeek y Sander Arends - A partir de las 9 - TyC Sports y DSports. Partido 4: Francisco Cerúndolo vs. Botic Van De Zandschulp - A continuación del Partido 3 en caso de ser necesario - TyC Sports y DSports.

vs. Botic Van De Zandschulp - A continuación del Partido 3 en caso de ser necesario - TyC Sports y DSports. Partido 5: Tomás Etcheverry vs. Jesper De Jong - A continuación del Partido 4 en caso de ser necesario - TyC Sports y DSports.

Sorteo definido para el cruce contra Países Bajos 🇳🇱



Este viernes desde las 9hs (🇦🇷) comienza a definirse el pase al Final 8



📺 TyC Sports y DSports#VamosArgentina pic.twitter.com/d1o3fbCkeq — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) September 11, 2025

Cómo ver online Argentina vs. Países Bajos

Toda la serie entre argentinos y neerlandeses se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma de TyC Sports Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow o Telecentro Play, pueden sintonizar el canal TyC Sports directamente a través de su correspondiente cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Los que tengan DGO, en tanto, también pueden ver la señal exclusiva DSports.