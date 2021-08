Escándalo en el US Open: la dura acusación de Andy Murray contra Stefanos Tsitsipas

Andy Murray dejó enojadísimo el court central después de despedirse con una derrota en la primera rueda del US Open. Y, aunque muchas veces el ex número 1 del mundo y doble campeón olímpico suele criticarse a sí mismo tras una caída, esta vez era distinto. Las quejas no eran contra sí mismo, sino contra su adversario: el griego Stefanos Tsitsipas.

En cierto modo, Murray ya estaba al tanto de los antecedentes que tenía Tsitsipas, en cuanto a su afición de tomarse pausas al límite de lo reglamentario durante un partido. El escocés lo tenía claro y no le gustó en absoluto. A los 34 años, ubicado en el puesto 112° del ranking mundial y con una prótesis en la cadera, Murray ya tenía suficiente con el calor y la intensa humedad neoyorquina en el primer día de acción.

El partido quedó en manos de Tsitsipas por 2-6, 7-6 (9-7), 3-6, 6-3 y 6-4 después de 4 horas y 48 minutos de tenis de alto vuelo. Al final, Murray ensayó un saludo de compromiso, con un gesto de evidente molestia, irritado por lo que hizo el griego. Y es que Tsitsipas pidió una pausa para recibir tratamiento médico, y luego se tomó 11 minutos para un prolongado ‘toilet break’ al final del cuarto set. Toda esa demora sacó de quicio al escocés, que consideró inapropiado lo hecho por su adversario. Tras sufrir el quiebre el saque y quedar abajo 2-0 en el quinto set, Murray gritó en la cancha: “Nunca me había tomado tanto tiempo en el baño”.

Andy Murray discute con el umpire durante uno de los descansos del duelo ante el griego Stefanos Tsitsipas en el US Open

En la rueda de prensa, Murray no anduvo con vueltas y fue directo. “No es sólo el hecho de irse de la cancha, sino la cantidad de tiempo que se toma. Lo hablé con mi equipo antes del partido y esperaba algo así. Pero el tema es que no podés detener la forma en la que eso te afecta físicamente. Cuando jugás un partido brutal como este, y parás durante siete u ocho minutos, te cansás. Podés prepararte mentalmente todo lo que quieras, pero te afecta en la parte física con esos descansos tan largos y varias veces durante el partido. Cada vez que salió fue antes de mi saque, también. No puede ser una coincidencia que esté sucediendo en esos momentos”.

“Es decepcionante porque siento que influyó en el resultado del partido. No estoy diciendo que necesariamente hubiera ganado el partido, seguro, pero sí influyó en lo que sucedió después de esos descansos. Creo que (Tsitsipas) es un jugador brillante. Creo que es genial para el juego. Pero no tengo tiempo para esas cosas y le perdí el respeto”, disparó Murray, campeón en Flushing Meadows en 2012.

Andy Murray estuvo muy cerca de dar un gran impacto; alejado del Top 100 por problemas físicos, el ex número 1 tuvo contra las cuerdas a Stefanos Tsitsipas ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El británico agregó: “Al final, los jueces no pueden hacer nada, porque las reglas están ahí. Pero en el Consejo de Jugadores hablamos de eso todo el tiempo, sobre cambiar estas reglas. Algunas sugerencias son que, si toma un tratamiento médico o un descanso antes de mi servicio, que pierda el game. Eso es lo que yo siento. Pero si todos los demás sienten que no hay problemas con eso, entonces tal vez soy yo el que está actuando sin razón. Pero creo que (lo que hizo) es una tontería, algo sin sentido. Y él también lo sabe”.

A continuación, llegó el descargo de Tsitsipas. “Si hay algo que me tiene que decir, pues tendríamos que hablarlo entre los dos para poder entender qué es lo que se hizo mal. Yo no he quebrado ninguna regla. Y no tengo nada contra él. Absolutamente nada”, expresó el griego. “Jugué según las pautas, como siempre. Definitivamente es algo para que los dos charlemos en privado. No sé cómo se siente mi rival cuando estoy jugando, esa no es mi prioridad. En la medida en que sigo las reglas y me apego a lo que la ATP dice que es justo, el resto está bien. No tengo nada en contra de Andy”, agregó.

Tsitsipas se defendió de las acusaciones de Murray: "No hice nada fuera del reglamento" ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Durante el Masters 1000 de Cincinnati, un rival de Tsitsipas afirmó que el griego hacía trampa, al intercambiar mensajes de texto con su padre y entrenador en los descansos de un partido, lo que se convierte en coaching, algo no permitido por las reglas. “Nunca en mi carrera hice eso. No sé cuánta imaginación se necesita para llegar a ese punto. Eso no es algo que tomo en serio porque es absolutamente ridículo pensarlo”, fue la respuesta del número 3 del ranking.

El duelo generacional fue el primer gran encuentro del US Open, en una jornada inaugural que lució a pleno, con calor y una concurrencia combinada para las dos sesiones de 53.783 espectadores, un año después que se prohibió la presencia de espectadores debido a la pandemia de coronavirus. Las eliminaciones de Murray, el campeón de 2012, y Marin Cilic, el ganador de 2014, lesionado en el quinto set ante Philipp Kohlschreiber, deja a Novak Djokovic como el único hombre en el cuadro principal que conquistó un Grand Slam. El serbio, que va por su 21er título grande, debutará en la noche del martes.

