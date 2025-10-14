Etcheverry volvió a jugar luego de casi un mes y debutó con una victoria en el ATP de Estocolmo
Tras rehabilitarse de un desgarro abdominal, el platense triunfó en la primera ronda del ATP sueco
Tomás Etcheverry, el tenista número 63 del ranking mundial, volvió a competir luego de 23 días, después de que un desgarro abdominal sufrido en la ciudad china de Hangzhou lo marginara de casi toda la gira asiática. En una semana doblemente valiosa, ya que el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, designará a los citados para el Final 8 de Bolonia, debutó en el ATP 250 de Estocolmo y triunfó, por un reñido 7-6 (7-5), 6-7 (5-7) y 6-3, en 2h55m, ante el estonio Mark Lajal, 149°, proveniente de la clasificación.
El argentino, acompañado en Suecia por su entrenador Waly Grinóvero, debió luchar más de lo esperado y, de hecho, remontó un 0-3 en el tercer set. Es más: Lajal sacó para colocarse 4-1, pero el bonaerense reaccionó a tiempo, le rompió el saque y, desde ese momento, no se detuvo hasta el final del match. Etcheverry registró nueve aces, dos dobles faltas, logró el 70% de primeros servicios, ganó el 68% de puntos con el primer saque y el 58% con el segundo; le rompió cinco veces el servicio al europeo y cedió su propio saque en tres oportunidades.
Vaya curiosidad: Etcheverry es el primer jugador argentino en ganar un partido en Estocolmo desde que Juan Martín del Potro ganó el título en 2017. Vale aclarar que, desde entonces, se jugaron seis ediciones y el único argentino que actuó en el torneo fue Sebastián Báez en 2023 y perdió en la primera ronda ante JJ Wolf.
Etcheverry, diestro y de 1,96m amplió a 10-1 su récord en superficies duras contra jugadores ubicados fuera del top 100 desde el inicio de la temporada 2024, perdiendo únicamente ante el eslovaco Lukas Klein, número 153, en Belgrado, en noviembre pasado.
El rival de Etcheverry en los octavos de final de Estocolmo será el serbio Miomir Kecmanovic, actual 49° del tour. El historial entre ambos está 1-1.
Lo mejor de Etcheverry vs. Lajal
Báez no logra salir de la racha negativa
Sebastián Báez (44° del mundo) no puede despojarse de la racha de reveses que lo persigue desde abril. Campeón en Río de Janeiro y finalista en Santiago de Chile en febrero, y también subcampeón en Bucarest a fines de marzo, desde entonces el jugador nacido en Billinghurst acarrea un alarmante registro de cinco triunfos y dieciséis derrotas.
La última caída fue este martes, en la primera ronda del ATP 250 de Bruselas, ante el francés Valetin Royer, 70°, que entró en el cuadro como perdedor afortunado tras la baja del campeón defensor Roberto Bautista Agut, por 6-2 y 6-3, en una hora y catorce minutos.
Báez buscaba su primera victoria ante un top 100 desde que derrotó al N° 64 David Goffin en Cincinnati en agosto pasado y su primera victoria en un ATP Tour en superficie dura y bajo techo desde Basilea 2023, sin embargo no logra ajustar la puntería.
La victoria de Royer ante Báez
Quién sí se destacó en su debut en Bruselas fue el marplatense Francisco Comesaña (68°). Logró la decimonovena victoria del año. Por la primera ronda, venció al local David Goffin (actual 105°, 7° en 2017) por 7-6 (7-5) y 6-4, en 1h35m. Fue el primer éxito del Tiburón en indoor hard (superficie dura, bajo techo), las mismas condiciones que habrá en el Final 8 de la Copa Davis.
El próximo rival de Comesaña también será un belga: Zizou Bergs o Raphael Collignon.
