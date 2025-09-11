Etcheverry y De Jong abrirán la serie de Copa Davis entre Argentina y Países Bajos
En Groningen, sobre superficie dura, este viernes y sábado se medirán albicelestes y neerlandeses buscando un lugar en el Final 8; Cerúndolo vs. Van de Zandschulp, el segundo partido
El equipo argentino de Copa Davis buscará un lugar en el Final 8 de noviembre en Bolonia cuando a partir de este viernes se enfrente con Países Bajos, en la ciudad de Groningen, sobre la superficie dura y bajo techo del estadio Martiniplaza. Tras el sorteo del orden de juego, se determinó que, desde las 9 de nuestro país (TyC Sports y DSPORTS), el desafío por la segunda ronda de los Qualifiers comenzará con el cruce entre el single 2 nacional, Tomás Etcheverry (64°), frente al número 1 neerlandés, Jesper de Jong (79°). A continuación, el segundo punto lo jugarán Francisco Cerúndolo (21°) vs. Botic Van de Zandschulp (82°).
La serie, al mejor de cinco puntos, continuará (y se definirá) el sábado. También desde las 9 de nuestro país, primero se jugará el punto del dobles, con Horacio Zeballos (5°; flamante campeón del US Open, en pareja con el español Marcel Granollers) y Andrés Molteni (19°) contra Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Luego, de ser necesario, se disputarán dos singles: los cruces oficiales serán Cerúndolo vs. De Jong (los dos mejores singlistas de la serie) y Etcheverry vs. Van de Zandschulp, aunque lógicamente podrá haber cambios de piezas.
Luego de tres días de ensayos en la ciudad neerlandesa ubicada a 180 kilómetros de Ámsterdam, el capitán Javier Frana decidió que el single 2 argentino fuera Etcheverry y no Francisco Comesaña, que participa por primera vez de una serie de Copa Davis, pero posee mejor ranking (61°) y tuvo una temporada más valiosa que la del platense. De hecho, el propio Frana acompañó como entrenador a Etcheverry el mes pasado, durante el torneo de Cincinnati (previo al US Open), ya que el bonaerense se había desvinculado de Horacio De la Peña luego de que esa relación laboral no funcionara durante más de un semestre.
Vale recordar que Países Bajos, que esta temporada ingresó directamente en la segunda ronda de los Qualifiers por haber sido el subcampeón del año pasado (perdió con Italia), ante la Argentina no presentará a su mejor jugador, Tallon Griekspoor (31°), que decidió priorizar el circuito ATP. “Hay que respetar a todos los rivales. Pero creo que por la baja de Griekspoor y por el equipo que tenemos, me hacen pensar que si jugamos bien la serie la deberíamos ganar. El ranking no importa, pero ojalá que podamos llevarla. Somos favoritos”, expresó Etcheverry hace una semana en Buenos Aires, antes del viaje a Europa.
De Jong, el single 1 neerlandés, debutará en la Copa Davis en esta eliminatoria. Fue nominado para la fase de grupos de las Finales de 2024 y las eliminatorias del Final 8 del año pasado, pero no actuó en ninguna de las dos ocasiones. También será la primera experiencia para los doblistas Arends y Verbeek.
El escenario de la serie
Groningen empieza a respirar Copa Davis... 🇳🇱😉— Copa Davis (@CopaDavis) September 11, 2025
🟠🥁 Se espera a 4.000 fanáticos locales en el Martiniplaza. Allí jugarán Países Bajos y Argentina.
Por ahora, el estadio en silencio... a la espera del ruido de la muralla naranja el viernes y sábado. 💤#CopaDavis pic.twitter.com/Qo3jVSEh1H
El equipo nacional intentará alcanzar los cuartos de final por segundo año consecutivo. Llegó a esta instancia tras vencer, en enero pasado y de visitante, a Noruega (en el debut de Frana como capitán).
Argentinos y neerlandeses se midieron sólo una vez en la Copa Davis. Fue en 2009, en el Parque Roca de Buenos Aires, en la primera serie luego de la conflictiva final 2008 perdida ante España en Mar del Plata. En aquella serie jugada del 6 al 8 de marzo, con el debut de Tito Vázquez como capitán (en reemplazo de Alberto Mancini), los albicelestes (con Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela, Lucas Arnold Ker y Martín Vassallo Argüello) triunfaron 5-0.
Las otras series
Además de Países Bajos vs. Argentina, habrá seis series por la segunda ronda de los Qualifiers: Australia vs. Bélgica, en Sydney; Hungría vs. Austria, en Debrecen; Japón vs. Alemania, en Tokio; Estados Unidos vs. República Checa, en Delray Beach; España vs. Dinamarca, en Marbella; y Croacia vs. Francia, en Osijek. Los siete vencedores de las series, además de Italia, disputarán el Final 8, en busca de la Ensaladera, del 18 al 23 de noviembre, en Bolonia.
