Francisco Cerúndolo, después de romper las barreras y cumplir sus sueños: “Siento que me convertí en una amenaza para el resto”

escuchar

Fin de año, momento de proyectos anuales mirar a largo plazo. ¿Pero qué sucede cuando el gran proyecto de todo un año ya se cumple en marzo? Francisco Cerúndulo inició 2022 con un sueño que muchos chicos tienen en el tenis, el de “ser top 100”. El 4 de abril de 2022 ya se encontraba en el puesto 51.

Eso no lo conformó, buscó mantener encendida la llama de la ambición con un nuevo objetivo, mucho más complicado: “ser top 30”. Un lugar de privilegio que permite empezar todos los torneos de Grand Slam con el pie derecho, como preclasificado. Ya no era el sueño de cualquier chico, ya hay que pensar en grande para llegar a estar entre los 30 mejores del mundo, en lo que sea, y más aún en el tenis, donde hay tan pocas plazas vacías cada año, donde los mejores estiraron su vida deportiva casi una década más. Ese era el gran sueño de Francisco para el resto del año, “ser top 30”. El 25 de julio del 2022 se encontraba en la posición 24.

Llegar a una semifinal del Masters 1000 de Miami fue lo que más puntos para el ranking le otorgó a Fran Cerúndolo en la temporada. Peter Staples - ATP Tour

Y desde entonces hasta la fecha, no salió más de esa cúspide. No solo cumplió el sueño, sino que lo sostuvo a base de buenos resultados, impensados un año atrás. Ganó cinco partidos contra jugadores dentro del top 20 (dos dentro del top diez). Alcanzó en Bastad, Suecia, su primer título de campeón al vencer a su compatriota (y la otra gran raqueta de su generación), Sebastián Báez. Y si bien se despidió de Wimbledon en primera ronda, lo hizo ovacionado por el público y por el propio Rafael Nadal, a quien puso en aprietos hasta el cuarto set. Ya al final del año, cuando nadie le pegaba a la pelotita (al menos en un torneo oficial), levantó otro trofeo. Por primera vez recibió el Olimpia de plata al mejor tenista argentino del año.

Rafael Nadal es un caballero y siempre aplaude a sus vencidos, pero ovación en el estadio central de Wimbledon y la imagen no dejan de ser memorables para Cerúndolo en su primera participación en el certamen más icónico del tenis. Gentileza

“Una hermosa manera de terminar este 2022″, definiría Francisco. ¡Y qué 2022! “Sí, la verdad que sí, fue un año muy lindo, increíble. Superé todas las expectativas que tenía, mejoré muchísimo”, revelaría Cerúndolo para LA NACION en la entrega de los Olimpia. “Este año empezó a ir todo muy rápido, fue todo muy loco. Cada mínimo objetivo que me ponía, lo iba cumpliendo”, agrega el porteño de 24 años. Y analiza las claves de este año vertiginoso, justo antes del estreno de la temporada 2023, este jueves, ante el francés Arthur Rinderknech, por la United Cup de equipos mixtos, en Perth, Australia.

La primera conquista de nivel ATP para el tenista porteño de 24 años: el abierto de Bastad, Suecia, en cuya final superó a otro argentino emergente, Sebastián Báez. https://www.facebook.com/nordeaopen

“Creo que me armé un buen equipo, mi entrenador [Kevin Konfederak], mi preparador físico [Mariano Gaute], mi kinesiólogo, mi psicólogo, entre todos formaron un equipo muy sólido, muy comunicados y tirando todos para el mismo lado”. Desde su 1,85 de altura y sus 78 kilos agrega: “Me reforcé también físicamente. Y en mi tenis estoy más sólido; antes le pegaba muy fuerte, pero también erraba bastante. Este año aprendí a no desesperarme tan rápido y a armar más los puntos. Creo que eso es clave en el alto nivel, porque todos juegan muy bien y te vuelven todas las pelotas”.

Kevin Konfederak, su entrenador, nota progresos en el revés y el saque de Cerúndolo, cuyo máximo recurso es la derecha.

El hermano mayor de Juan Manuel (ganador del Córdoba Open 2021), considera que el cambio fue el equipo, el físico, el tenis… y también la cabeza. “Arriba todos juegan muy bien y quizás estar más fuerte mentalmente que el otro hace la diferencia. Arranqué con mi psicólogo en diciembre del año pasado, hace justo un año y creo que también eso fue algo muy importante. Nunca había hecho psicología, creo que él tiene un gran mérito en todo esto”.

Fran Cerúndolo sobre Wimbledon, en LA NACION

Después de mirar para atrás a ese 2022 vertiginoso, enfoca para adelante y los sueños que ya cumplió vienen acompañados con desafíos que nunca vivió. “Ahora, cuando jueguen contra mí, voy a tener un poco más de presión, porque soy favorito contra la mayoría de los jugadores, cosa que antes era al revés. Eso te puede cambiar un poco, pero bueno… no creo que me afecte mucho, yo voy a seguir intentando mejorar”. Y dentro de esos nuevos desafíos, luego del Abierto de Australia que lo recibe entre los mejores del torneo, aparece la Copa Davis.

El mayor de los hermanos Cerúndolo, poco antes de recibir el premio Olimpia de plata en tenis por su estupendo 2022. DIEGO SPIVACOW / AFV

El 4 y el 5 de febrero, el equipo argentino viajará a Finlandia para competir por los Qualifiers, la etapa clasificatoria para la fase de grupos de las Finales. Ya Diego Schwartzman, Sebastián Báez y el doblista Horacio Zeballos anticiparon su ausencia en este cruce. Los partidos se disputarán en una superficie rápida y bajo techo. Muy cerca de las fechas en las que se pone en marcha la gira latinoamericana sobre polvo de ladrillo (el primer ATP en el calendario es el Córdoba Open, desde el 6 de febrero), un tramo crucial de la temporada para los argentinos. Un panorama malo por donde se lo mire. ¿Cómo lo ve Francisco?

Cerúndolo compartió con Báez, Diego Schwartzman, el capitán Guillermo Coria, Horacio Zeballos y Máximo González el plantel argentino de Copa Davis en las series de Boloña contra Italia y Croacia. Omar Rasjido / Prensa AAT

“Si me convocan, voy a ir. La Copa Davis para mí es algo muy lindo, yo de chico nunca tuve la chance de poder jugar para mi país, porque no era de los mejores en mi categoría, iban otros. Ahora que se me da en el equipo mayor, no le voy a decir que no”, afirma con entusiasmo el segundo mejor argentino del ranking (Schwartzman se ubica 25º, y Báez, 43º). La Davis será una escala más de un año con muchos vuelos y nuevos desafíos.

Junto a Leonardo Mayer, asistente del capitán Guillermo Coria, en una pausa en un entrenamiento. Omar Rasjido / Prensa AAT

“Voy con mucha expectativa, la verdad que es hermoso estar en este ranking, ahí arriba y jugar los torneos más importantes. El ranking es de un año, tenés que jugar bien casi diez meses”, mira para adelante el hermano de Constanza Cerúndolo, jugadora de las Leonas (sí, en esa familia son todos cracks). “Después de un año 2022 tan bueno, uno está con mucha manija, con ganas de seguir jugando, creciendo y avanzando. Así que me preparé de la mejor manera posible”.

Smash de Fran Cerúndolo, que encara el 2023 con renovados objetivos tras un 2022 mejor que lo pensado. @francerundolo

Confía en la pretemporada que hizo y en cómo lo dejó para su primer encuentro en Australia, donde disputará la United Cup y luego partirá como uno de los preclasificados del Open en Melbourne. “Me siento muy fuerte, rápido. Intenté mejorar el físico para poder ganar ahí, que son partidos muy largos”. Francisco Cerúndulo, el hermano de Juanma y Coni, el chico que cumplió en un año más sueños de los que llegó a soñar, se para en la puerta del 2023, mira más arriba y confiesa: “Siento que me convertí en una amenaza para el resto”.