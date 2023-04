Francisco Cerúndolo no pudo dar otro paso en Barcelona: perdió con Daniel Evans en cuartos de final

escuchar

A Francisco Cerúndolo se le cortó de pronto una semana soñada en el Conde de Godó, uno de los torneos sobre polvo de ladrillo más tradicionales del circuito. Veinticuatro horas después de conseguir la mejor victoria de su carrera, cuando despachó al noruego Casper Ruud (número 3 del mundo), el argentino estuvo muy cerca de dar un nuevo paso en la tierra batida de Barcelona en su enfrentamiento con el inglés Daniel Evans y avanzar a las semifinales del prestigioso ATP 500. Pero se le escapó una posibilidad de oro cando estaba un set arriba (6-2) y disponía de tres break points para quebrar (igualaban 5-5) y cerrar el partido en el siguiente game del segundo set: su rival se recuperó, ganó el set por 7-5 y luego se impuso en el tercero por 6-3.

En el escalón previo a la final, a Evans lo espera nada menos que el máximo favorito y defensor del título, el español Carlos Alcaraz, que venció en dos sets a Alejandro Davidovich Fokina. Para el argentino, será momento de amortiguar el golpe de la derrota, hacer un balance de la semana y seguir hacia su próximo objetivo en el circuito con la mira puesta en Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, que comenzará el domingo 28 de mayo.

Semi-final bound 🤝



From a set down, Evans rallies to defeat Cerundolo 2-6 7-5 6-3 at the #BCNOpenBS



Next up? Carlos Alcaraz pic.twitter.com/vN6APjrIt5 — Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2023

En el court central “Rafa Nadal” del Real Club de Tenis Barcelona, Cerúndolo, clasificado 32° en el ranking mundial, tuvo un primer set en el que aprovechó los altibajos de su rival. Arrancó ganando el servicio de Evans y pese a perder el saque en el segundo juego, mantuvo su horizonte y quebró el servicio del británico en el tercero y el sexto. Y aunque sufrió algún sofocón de quiebre, lo terminó resolviendo por 6-2. Las estadísticas de ese parcial fueron elocuentes: el argentino aventajó al inglés 11-0 en winners, a pesar de que cometió más errores no forzados (17-8). Además, tuvo un 81 por ciento de aciertos con el primer saque (de los que ganó el 65 por ciento de los puntos).

En el segundo set, Cerúndolo perdió el segundo game con su saque, pero quebró en el tercero. Y la cuestión se definió en ese electrizante cierre, luego de que no pudiera aprovechar esas tres oportunidades consecutivas para quebrar y quedar 6-5 adelante. Tanto fue así que, desde ese momento, Evans (26 en el ranking mundial) ganó siete juegos seguidos hasta ponerse 5-0 en el tercer set. Vino la última reacción del porteño, que llegó a poner 5-3 abajo en el parcial decisivo, y hasta ahí llegó: Evans remató el trabajó con su saque y festejó con fuerzas en Barcelona. El triunfo lo valía.

El triunfo de Alcaraz

El máximo favorito del certamen y defensor del título, Carlos Alcaraz, se tomó 2 horas y 13 minutos para dejar en el camino a su compatriota Alejandro Davidovich Fokina (10° preclasificado). Carlitos se impuso 7-6 (5) y 6-4 y dio otro paso para retener la corona en una atmósfera que le sienta de maravilla. De esta manera, busca el tercer título de este 2023 que lo vio celebrar en Buenos Aires y en Indian Wells.

Defending champion moves 👑@carlosalcaraz escapes 7-6(5) in an absorbing opener facing fellow Spaniard Davidovich Fokina@bcnopenbs | #BCNOpenBS pic.twitter.com/q9Oh1EVfKZ — ATP Tour (@atptour) April 21, 2023

“Hoy he estado un poco más fino en golpes que ayer, pero también me he tenido que poner el mono de trabajo y hacer rallys largos. Davidovich está muy sólido. Quizá hoy he arriesgado algo más, me sentía con algo más de confianza que ayer”, manifestó Alcaraz en rueda de prensa. Y eso que, como ante Roberto Bautista en octavos, tuvieron ambos que lidiar con el viento. “Hoy las condiciones eran complicadas, también. Hemos jugado ambos un gran partido, la diferencia ha estado en pequeños detalles, los he aprovechado y esa ha sido la clave del partido”, reconoció.

Fue tomando confianza en su juego, sobre todo al poder romper el servicio de Davidovich en el segundo set, por primera vez en la segunda manga. “Ha sido importante para estar un poco por encima, la sensación de poder hacer ‘break’ y tener ese margen me ha venido bien de cara a la confianza”, se sinceró. ”Este tipo de partidos, jugar contra Roberto o Álex que son grandes jugadores, y sacarlos adelante me ayuda a tomar confianza y ritmo de cara a lo que viene. A pesar de las condiciones, solventar los problemas que han venido y adaptarme a ellas me hace mejor jugador. De cara a los torneos que vienen, son cosas positivas”, comentó. ”En estos dos últimos partidos he sufrido y mañana será otra gran batalla. No pienso que tenga más opciones de ganar el título con Sinner fuera, porque los jugadores presentes son grandes y me pueden ganar perfectamente”, añadió.

En un duelo inédito, Alcaraz se impuso a su amigo Davidovich, pero habrá secuelas de lo visto. “Somos grandes amigos fuera de pista, hemos entrenado muchísimas veces. Me ha dicho que espera la revancha pronto, y pronto será. Nos veremos muchas veces en el circuito y me va a ganar, yo también a él seguramente”, auguró. Más allá de este partido, cree que la clave del tenis es “disfrutar del momento”. “La diferencia entre los jugadores buenos y los más buenos, es que mucha gente espera el fallo del rival y no quiere jugar ese momento decisivo, y los más buenos van a por ello”, apuntó. ”Intento no pensar en esa presión (de tener que ser el mejor y el futuro del tenis) ni leer todas las noticias que salen sobre mi. Intento disfrutar del tenis, lo que me gusta desde siempre y es mi pasión. No quiero tener la presión de ser el que los demás quieren que sea. Vivir ahora, disfrutar de jugar al tenis y me da igual todo lo demás”, se sinceró.

La otra semifinal la protagonizarán el italiano Lorenzo Musetti (Jannik Sinner, su compatriota, no pudo enfrentarlo por sufrir una enfermedad) y el griego Stéfanos Tsitsipas, que derrotó al australiano Alex De Miñaur por 6-4 y 6-2.

LA NACION

Temas Francisco Cerúndolo