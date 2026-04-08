Francisco Cerúndolo perdió en dos sets y quedó eliminado del Masters 1000 de Montecarlo

Francisco Cerúndolo no pudo sostener el envión anímico y quedó eliminado en la tercera rueda del Masters 1000 de Montecarlo, en donde el checo Tomas Machac lo venció por 7-6 (2) y 6-3 en una hora y 48 minutos.

El primer set fue muy parejo y cambiante, porque el europeo sacó 5-3, pero el argentino logró darlo vuelta y ponerse 6-5, momento en el que contó con un set-point que no logró aprovechar. Una desconcentración inoportuna en el inicio del tie-break sentenció su suerte: 7-2 para Machac.

En el segundo parcial, imprecisiones de Cerúndolo chocaron con la precisión del checo, que finalmente se quedó con la victoria y avanzó a los octavos de final, en donde enfrentará al italiano Jannik Sinner.

Tomas Machac aprovechó mejor los momentos y se quedó con el partido ALAIN JOCARD - AFP

Primer set

El partido comenzó con el saque de Cerúndolo, que con autoridad se puso rápido 1 a 0. La primera ventaja a su favor enseguida, cuando luego de un reñido segundo game logró quebrar el servicio del checo y se puso 2-0.

Sin embargo, Machac presionó ante el saque de Fran y pudo recuperarse y quedar 1-2, algo que se concretó con una doble falta del argentino.

El desarrollo de este primer parcial se dio con intercambios cortos en los cuales por momentos la lucidez de Cerúndolo, probando con éxito algunos drops, confrontaron a la potencia de un drive muy poderoso de Machac.

Con el partido 3-3 y 15-0 con el saque de Cerúndolo se vio el mejor punto del partido. Porque a un drop del checo le siguió una devolución profunda del argentino, que continuó con un globo de Machac al que Fran corrió y devolvió con una Gran Willy (genial homenaje a Guillermo Vilas, justo en Montecarlo). De todas maneras, el punto quedó del lado del europeo, que tuvo cinco chances de quiebre antes de quebrar e inclinar la balanza a su favor en lo que fue el game más largo del encuentro. Y lo confirmó manteniendo su saque para quedar 5-3 arriba.

Acorralado, Cerúndolo sacó su mejor tenis para mantener su servicio y quebrar para llegar al 5-5 y sacar con el envión anímico, algo que le permitió encadenar su tercer punto seguido para ponerse 6-5.

Fran presionó ante el saque de Machac y logró ponerse rápido 0-40, para contar con tres oportunidades para quedarse con el set, algo que no pudo concretar y todo se encaminó hacia el tie-break.

Fastidioso, el argentino vio como el checo se escapó 4-1 con un doble mini quiebre y dos saques en su favor. El europeo no lo desaprovechó y se quedó con el primer parcial con un contundente 7-2 en una hora de juego, luego de una doble falta de Cerúndolo.

La pérdida del tie break del primer set pareció derrumbar a Cerúndolo, que luego no pudo retomar el rumbo VALERY HACHE - AFP

Segundo set

Los puños apretados de Cerúndolo para celebrar una muy buena devolución cruzada que concretó el quiebre del saque del checo en el primer game del segundo set fue una buena señal de su recuperación anímica. Sin embargo, después de un game larguísimo (8 minutos), Machac recuperó el quiebre con un tiro ganador de derecha y todo quedó 1 a 1.

Entonces se dio una contradicción que no favoreció al argentino. Porque la precisión de Machac (metió ocho puntos seguidos) se mezcló con imprecisiones de Cerúndolo, lo que derivó en un rápido 4-1.

Jugado por jugado, Cerúndolo mantuvo su servicio y arriesgó por demás en el séptimo game, ante el saque de Machac. Pero aunque le costó (otro juego de 7 minutos) el europeo se mostró firme a la hora de cerrarlo para ponerse 5-2.

En ese contexto complejo, Fran hizo lo que tenía que hacer (mantener el saque) y fue por más ante el servicio del checo. Y aunque tuvo dos chances de quiebre, finalmente no pudo concretarlo y el europeo lo cerró con un ace.

El argentino, ubicado en el puesto 19 del ranking, llegaba entonado tras un triunfo de peso ante Stefanos Tsitsipas, a quien venció por 7-5 y 6-4. La victoria no solo tuvo valor por el rival —tricampeón del torneo—, sino también por lo que representa en su recorrido: alcanzó las 50 victorias en torneos Masters 1000 y extendió a 12 su racha de debuts ganadores en esta categoría, desde la caída ante Alexander Shevchenko en Shanghai 2024. “Es un gran logro, pero voy por más”, había asegurado.

En su cuarta participación en Montecarlo, Cerúndolo buscaba dar un paso inédito: meterse en los octavos de final. Sin embargo, Machac lo frenó en seco y lo sacó del torneo.

El único antecedente entre ambos se remontaba al Challenger de Praga 2020, con victoria para Machac.