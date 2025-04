Francisco Cerúndolo va por un nuevo golpe ante Alexander Zverev en el Masters 1000 de Madrid

Madrid parece inspirar a Francisco Cerúndolo. Este domingo, se encumbró como el nuevo líder de victorias sobre polvo de ladrillo en la temporada, con 14, una más que Sebastián Báez, gracias al éxito frente al marplatense Francisco Comesaña (6-4 y 6-4). Así, además, se transformó en el primer argentino en llegar a los octavos de final en la capital española en años consecutivos desde que lo consiguiera el tandilense Juan Martín del Potro en 2011 y 2012.

El año pasado, siendo el 22° del ranking, Cerúndolo llegó hasta los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid: después de vencer a Alexander Zverev en los octavos de final, perdió en la siguiente instancia con el estadounidense Taylor Fritz. Este martes (el horario todavía no fue confirmado), el mayor de los hermanos Cerúndolo (actual 21°) volverá a medirse con el alemán por los octavos de final del mismo certamen. En esta oportunidad, Zverev (número 2 del mundo, 28 años) es el principal preclasificado en la Caja Mágica y llegar de vencer al español Alejandro Davidovich Fokina.

Francisco Cerúndolo ha sido protagonista de varios torneos en este 2025 ALEXANDRA BEIER - AFP

“En esta pista central siento que puedo hacer un tenis de altísimo nivel, siempre noto que puedo rendir bien. Las condiciones, la altitud, encajan perfectamente en mi estilo. Ojalá pueda seguir haciendo un buen tenis”, expresó el germano, que camina con autoridad en Madrid, donde se coronó en 2018 y 2021.

Cerúndolo ya demostró no intimidarse frente a los jugadores top. Y ante Zverev, puntualmente, lidera el historial por 2-0. La rivalidad nació justamente en Madrid el año pasado: el éxito fue por 6-3 y 6-4 de un jugador que, en ese momento todavía tenía al entrenador Franco Davin en su equipo (“Jugué un partidazo de principio a fin. Muy seguro, muy firme con mi juego”, dijo aquel día). En febrero pasado, además, Cerúndolo -ya entrenado por Nicolás Pastor y Pablo Cuevas- se impuso por 3-6, 6-3 y 6-2 en los cuartos de final del ATP de Buenos Aires.

“Mi comienzo de año es bastante consistente y me encuentro jugando buen tenis. No me centro por ahora en Roland Garros (comenzará el 19 de mayo). Estoy muy enfocado aquí en Madrid y el partido contra Zverev será muy disputado y espero poder repetir la victoria del año pasado. Él viene muy bien últimamente”, dijo Cerúndolo después de vencer a Comesaña. El porteño está muy cerca de regresar al top 20: su posición más destacada fue 19°, en junio de 2023.

Zverev, próximo rival de Cerúndolo en Madrid, tuvo un momento tenso ante Davidovich Fokina por un punto que entendió que había sido malo y que la tecnología dio como bueno THOMAS COEX - AFP

Cerúndolo, de 26 años, comenzó la temporada cayendo en su debut en Auckland. Luego, en el primer Grand Slam, en Australia, llegó a la tercera ronda. Durante la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo perdió la final de Buenos Aires con el brasileño Joao Fonseca, cayó en los cuartos de final de Río de Janeiro y alcanzó las semifinales del ATP de Santiago de Chile. Dio un salto de calidad en el primer Masters 1000 de la temporada, en Indian Wells, llegando hasta los cuartos de final (perdió con Carlos Alcaraz). También llegó a los cuartos de final de Miami. Ya en europea, en la gira sobre polvo de ladrillo, hizo segunda ronda en el Masters 1000 de Montecarlo y semifinales en el ATP 500 de Múnich.