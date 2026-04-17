Francisco Cerúndolo vs. Alexander Zverev, en vivo, por los cuartos de final del ATP 500 de Múnich

La historia entre Francisco Cerúndolo y Alexander Zverev configura ya un verdadero clásico del circuito profesional de tenis. Hasta el duelo de de cuartos de final de este viernes, en el ATP 500 de Múnich, se habían enfrentado en siete oportunidades, con tres victorias para el argentino y cuatro para el alemán.

Pero si se analiza minuciosamente el historial, se entenderá perfectamente el desarrollo de la rivalidad. Cerúndolo, de 27 años y el mejor sudamericano del ranking (19°), ganó los tres primeros enfrentamientos, que fueron sobre polvo de ladrillo, como el de Alemania que los reúne este viernes: Madrid 2024 y 2025 y Buenos Aires 2025. En tanto que Zverev, número 3 del mundo y con 24 títulos en su haber, ganó los últimos cuatro duelos, que fueron sobre superficie dura: en 2025, lo batió en el Masters 1000 de Canadá y en la Copa Davis, mientras que este año lo eliminó en el Australian Open y en el Masters 1000 de Miami. Con un dato curioso: en las cuatro derrotas, Cerúndolo no pudo sacarle un set a su rival.

Alexander Zverev venció al canadiense Gabriel Diallo en los octavos de final de Múnich Sven Hoppe - dpa

Cerúndolo, único argentino que estuvo en el cuadro principal de Múnich (el resto eligió jugar en Barcelona), inició el camino con un triunfo ante el indio Samit Nagal y luego dejó en el camino al neerlandés Botic van de Zandschulp, ambos partidos sin resignar sets. Nunca ganó un ATP 500. Los cuatro títulos que posee en su carrera (Umag, Buenos Aires, Bastad y Eastbourne) son 250.

Es la segunda participación de Cerúndolo en el cuadro principal de Múnich, donde en 2025 llegó hasta la semifinal (cayó derrotado por el estadounidense Ben Shelton).

Zverev, de 28 años, inició el certamen -que ganó en tres oportunidades- con una victoria ante el serbio Miomir Kecmanovic (en un trabajoso partido a tres sets que se definió en tie break) y en octavos de final batió al canadiense Gabriel Diallo.

El ganador del duelo entre Cerúndolo y Zverev irá en semifinales ante el italiano Flavio Cobolli, que en el primer turno dejó en el camino al checo Vit Kopriva, por 6-3 y 6-2.