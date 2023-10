escuchar

La jornada del martes en París-Bercy arrojó grandes noticias para los argentinos en carrera, que tuvieron desarrollos sumamente similares. No fue fácil en absoluto para Francisco Cerúndolo, tampoco para Tomás Etcheverry, que debieron batallar durante tres sets, respectivamente, e incluso estuvieron al borde de ceder, pero reaccionaron a tiempo y sacaron adelante dos partidos sumamente complicados para avanzar en la segunda etapa del último Masters 1000 del año, algo que no sucedía desde 2017. Festejos a los que no pudo sumarse Carlos Alcaraz, el número 2 del mundo, eliminado en el debut.

El primero en desenvolverse fue el platense, que se midió en la tarde francesa con el serbio Miomir Kecmanovic. El partido se presentó sumamente desafiante desde el inicio gracias a la imponente resistencia del rival, que se quedó con el primer set por 6-4 y llevó el segundo al tie-break, en el que estuvo al borde de cerrar el partido con el score 6-5, pero Etcheverry se recuperó a tiempo para salvarlo y cerrar el desempate por 8-6. Consiguió el quiebre temprano en el set definitivo, pero Kecmanovic no cedió fácilmente su resistencia, y después de casi tres horas se quedó con el partido por 4-6, 7-6 (8-6) y 6-4, y celebrar así su 30a victoria de la temporada.

Lo que viene es nada menos que el número 1 del mundo, principal candidato e ídolo personal de “Tomi”: Novak Djokovic. Será la segunda vez que se enfrenten, después de que Nole se impuso en mayo pasado a Etcheverry en el Masters 1000 de Roma. Eso sí: es claro favorito el serbio, que fue campeón seis veces en París entre 2009 y 2021. Djokovic llega al torneo parisino tras seis semanas de descanso, luego de obtener su 24ª corona de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos.

Algunas horas más tarde le tocó a Francisco Cerúndolo, que tenía un desafío aún más difícil por tratarse no solo de un jugador de los pergaminos de Gaël Monfils, sino también contra un jugador favorito del público, que hinchó fervientemente por el parisino. Una situación que, por ejemplo, Monfils manejó muy bien en Roland Garros contra Sebastián Báez, para derrotar entonces al argentino.

Ese apoyo fue sumamente útil en principio para el francés, que aprovechó su gran saque y flexibilidad para quedarse con el primer set por 6-4. El número 21 del mundo mostró una buena recuperación y encontró rápidamente el quiebre, pero Monfils contraatacó, estando dos veces al borde de quedarse con el duelo y luego forzando el tie-break, que finalmente el argentino se quedó por 7-2.

El tercer set arrancó de manera sumamente adversa para Cerúndolo, que a pesar de iniciar con un quiebre sufrió la remontada del local, que tuvo una racha que lo dejó en 4-2. El argentino consiguió volver al partido y forzó una resolución maratónica, con dos horas y media de juego, con un quiebre en el duodécimo game para cerrar el partido por 4-6, 7-6 (7-2) y 7-5. Cerúndolo cayó al cemento, agotado pero aliviado por el trabajoso triunfo que consiguió.

El esfuerzo de Cerúndolo fue reconocido por la propia ATP, que lo catalogó como “batallador” al anunciar el resultado final en su cuenta de Twitter, y el propio tenista reconoció el mensaje y ratificó su mentalidad: “Siempre luchando”. Su campaña tendrá que seguir en la misma tónica en base al rival que le tocó para la segunda ronda, nada menos que el noruego Casper Ruud, finalista de Roland Garros y del US Open el año pasado. El historial entre ambos hasta la fecha marca dos triunfos para cada uno.

El rendimiento de los dos tenistas también confirmó una grata noticia que ilustra su surgimiento. Según consignó Opta, es apenas la segunda vez en la última década que dos jugadores argentinos alcanzan la segunda instancia en París-Bercy. Para remontarse a la vez anterior hay que ir hasta 2017, cuando Diego Schwartzman (cayó ante John Isner en la segunda etapa) y Juan Martín del Potro (llegó hasta cuartos de final, donde lo venció el mismo rival) lo consiguieron.

El que no pudo seguir en carrera fue Carlos Alcaraz: el número 2 mundial fue eliminado sorpresivamente en su primer partido en el Omnisports de Bercy al caer por 6-3 y 6-4 ante el ruso Roman Safiullin (45º). Alcaraz reaparecía en el circuito después de veinte días sin jugar y de haber renunciado al torneo de Basilea, la pasada semana, por problemas en el pie izquierdo y en la espalda. El murciano no jugaba desde su derrota ante el búlgaro Grigor Dimitrov en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghai, hace tres semanas, y no gana ningún torneo desde su épico triunfo en la final de Wimbledon ante Novak Djokovic, en julio pasado. De todos modos, el lunes ya había advertido en París que no estaba “al 100%” y que todavía tenía molestias, de las que tendrá que recuperarse para ser competitivo en su última gran cita de este año 2023, el ATP Finals que reúne a mediados de noviembre en Turín a los ocho mejores de la temporada.

El año pasado, Alcaraz había abandonado por lesión en los cuartos de final de París-Bercy y luego renunció por ese problema físico al Masters, por un “desgarro muscular” en la zona abdominal. Safiullin, ingresado al torneo desde la qualy, se enfrentará en los octavos de final con su compatriota Karen Khachanov (15º).

Fuerte multa para Zverev

Un tribunal de Berlín le impuso a Alexander Zverev una multa de 450.000 euros por violencia conyugal, una decisión a la que se opuso el deportista. El tribunal emitió el 2 de octubre “un mandato penal contra el tenista profesional Alexander Zverev”, sospechoso de “golpes y lesiones”, según un comunicado. ”Se reprocha al acusado haber maltratado físicamente a una mujer y haberla dañado en el marco de una disputa en mayo de 2020 en Berlín”, se añade. El tribunal no citó el nombre de la denunciante, pero la defensa del tenista reaccionó al fallo del tribunal y mencionó a Brenda Patea, expareja de Zverev.

El deportista “se opone a la acusación”, precisó el tribunal, lo que abre paso a una segunda instancia. El despacho de abogados Schertz Bergmann, que representa al jugador, afirmó en un comunicado que los hechos descritos por Brenda Patea “han sido ya rechazados por un informe médico”. En enero pasado, la ATP cerró una investigación que había abierto tras las acusaciones de violencia doméstica contra Zverev, que implicaban a una tenista, al estimar que no había pruebas suficientes. Zverev participa esta semana en el Masters 1000 de París-Bercy, donde venció el lunes al húngaro Marton Fucsovics por 4-6, 7-5 y 6-4, en la primera ronda; este miércoles se medirá con el local Ugo Humbert.

LA NACION