Francisco Comesaña, el chico de la risa contagiosa: jugó casi siete horas en dos partidos y avanzó a los cuartos de final del Río Open

RÍO DE JANEIRO.- Francisco Comesaña desembarcó en los octavos de final del Río Open, el ATP Tour de mayor jerarquía de la región (de categoría 500), después de haber ganado el cuarto match más largo en los 14 años del certamen. Fue el lunes, con tres horas y 21 minutos ante el local Gustavo Heide, sólo 29 minutos menos que el partido más extenso. El nuevo desafío del marplatense era de mayor escala: ante un top 50 como Nicolás Jarry (Chile, 47°) y en el court central. Pero “Come”, el chico de risa contagiosa, superó el obstáculo con optimismo, jugando -otra vez- más de tres horas (3h14m, precisamente).

La victoria de Comesaña, el Tiburón (como le gusta que lo apoden), fue en tres largos sets, por 7-6 (7-4), 6-7 (1-7) y 7-6 (8-6). El golpe sobre la mesa carioca le permite clasificarse por primera vez a los cuartos de final de un ATP Tour y, también tener un bautismo exitoso frente a un top 50 sobre polvo de ladrillo. Su próximo rival saldrá del choque entre el principal preclasificado, el alemán y N° 2 del mundo, Alexander Zverev, y el kazajo Alexander Shevchenko.

En el Río Open, Francisco Comesaña venció al chileno Nicolás Jarry y avanzó por primera vez a los cuartos de final de un ATP Fotojump

“La clave era mantener la energía alta y estar activo, porque los puntos iban a ser más cortos por su estilo de juego; él iba a dominar gran parte del partido con sus saques, pero a su vez yo tenía que estar atento porque iba a tener mis posibilidades. Me costó tomar esas chances, pero insistir, mantenerme enfocado y conectado, me ayudó a estar en la cancha muy concentrado”, celebró Comesaña en la zona mixta del Jockey Club Brasileiro, el hogar del segundo de los tres torneos de la gira sudamericana (además de Buenos Aires, Santiago la semana próxima).

¿Cómo soportó físicamente tanta exigencia? “Entrenamos para jugar mil horas y cinco sets. Físicamente estoy preparado, estoy disfrutando y el cansancio pasa a segundo plano”, sentenció Comesaña, cuya sonrisa amplia y fresca lo suele acompañar y marcar el termómetro de su ánimo. “La risa es algo que me caracteriza bastante. Cuando logro disfrutar de los partidos, porque estoy haciendo lo que me gusta, me sale. Sí me puedo enojar, obvio, pero lo que hago en la cancha es disfrutar, conectar con mis entrenadores”, apuntó el jugador que es parte, desde hace dos temporadas, de la escudería del coach Sebastián Gutiérrez en el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).

Nicolás Jarry perdió con Francisco Comesaña en los 8vos de final del Río Open Fotojump

Comesaña tuvo dos match points en el décimo game del tercer parcial: el chileno sacó 4-5 y 15-40, pero se escapó. Llegaron al tie-break y fue, verdaderamente, electrizante, casi dramático. El argentino levantó un punto de partido de una manera casi milagrosa. Sacando 5-6, un revés de Jarry bien direccionado al que “Come” no llegaba de ninguna manera, pegó en la faja y se quedó del lado del chileno. La acción marcó un antes y un después emocional. El argentino se agarró la cabeza, se le dibujó una sonrisa (6-6). A continuación, logró un saque ganador (7-6) y, en su tercer match-point, un drive de Jarry se quedó en la red. Historia terminada.

“Yo siento que alguien levantó la red, jaja. No sé quién fue. Pero creo que todos la vimos adentro. Él mismo se sorprendió cuando la pelota pegó en la faja, me miró, me agarré la cabeza, miré a mi entrenador, nadie entendió por qué esa pelota no entró. Después hice un gran saque y sabía que tenía que meter la devolución y estar activo. Cayó para mi lado. Fue un partido durísimo”, describió Comesaña. “La red la levantó el Cristo Redentor”, apuntó, divertido, alguien del equipo del marplatense.

Un cierre dramático

El saque, otra vez, ayudó a Comesaña: anotó doce aces y logró el 63% de primeros servicios, ganando el 76% de puntos con el primero. “Siento que tengo mucha confianza en el saque. Es mi momento cuando estoy sacando. Lo practicamos mucho, intento ser lo más agresivo posible. El saque me ha dado un montón de puntos. El saque me da un montón de posibilidades”, dijo. El ranking en vivo lo coloca en su posición más destacada: 78° (+8). Pero el año recién empieza y el Tiburón del tenis se muestra voraz.

Sebastián Torok Por