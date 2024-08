Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro en el US Open: horario y cómo ver la exhibición vs. Venus Williams y Andy Roddick

Escuchar

Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro enfrentarán este miércoles a Venus Williams y Andy Roddick en una de las exhibiciones estelares que tiene la antesala del US Open, último Grand Slam de la temporada que inicia el próximo lunes 26 de agosto y se extenderá hasta el 8 de septiembre. El partido iniciará a las 20 de la Argentina y se puede ver en vivo solamente a través de Disney+ Premium, la plataforma de streaming que requiere tener una suscripción activa y el plan más alto de contenidos.

Tanto Sabatini, de 54 años, como Del Potro, de 35, alcanzaron en New York, sede de este certamen, sus puntos máximos como tenistas. Allí, en lo que hoy se conoce como el complejo de Flushing Meadows, ‘Gaby’ se coronó en 1990, mientras que ‘Delpo’ lo logró en 2009, con apenas 19 años y ni más ni menos que ante Roger Federer, que ostentaba una racha que hasta ahí parecía inquebrantable en el US Open. Esa es, junto al tenis excepcional que ambos demostraron en sus épocas de jugadores, una de las razones por las que tal vez sean de los más aclamados por el público local y por fuera de los exponentes estadounidenses, como son por caso Venus Williams y Andy Roddick, sus oponentes de turno.

Gabriela Sabatini y Juan Martín Del Potro son grandes amigos y leyendas del tenis mundial

De los cuatro protagonistas de este partido que no forma parte del habitual Torneo de Leyendas de los Grand Slams sino de las actividades previas, como las exhibiciones, Venus Williams es la única jugadora aún activa en el circuito. A los 44 años, la mayor de las míticas hermanas Williams, que ganó este torneo en dos ocasiones, aún tiene energía para viajar y seguir disputando torneos, aunque la mayoría ya por invitación debido a que está 836 en el ranking de la WTA. Con Serena retirada justamente en este escenario hace dos años, la inspiración de muchas generaciones aún intenta demostrar que el amor al tenis es su combustible. A su lado estará otro de los favoritos de la gente, Roddick, de 41 años, y quien se consagró en Flushing Meadows en 2012 (allí mismo le dijo adiós al tenis).

Aclamada en cada lugar al que va, Gabriela Sabatini disfruta del afecto del público que la ve Thibault Camus - AP

Sabatini-Del Potro vs. Williams-Roddick: qué hay que saber

US Open 2024 - Exhibición

Día : Miércoles 21 de agosto.

: Miércoles 21 de agosto. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Complejo : Flushing Meadows.

: Flushing Meadows. Estadio: Arthur Ashe.

Arthur Ashe. TV : No hay.

: No hay. Streaming: Disney+.

El partido de Sabatini y ‘Delpo’ está enmarcado en “Stars of the Open”, el programa de la organización que pretendió unir en Flushing Meadows a muchísimos campeones, como John McEnroe, Andre Agassi, Novak Djokovic y Carlos Alcaraz, entre otros.

‘Gaby’ Sabatini formó parte del Torneo de Leyendas de Roland Garros en 2022 y el año pasado, jugando dobles con Gisela Dulko y volviendo a disfrutar del cariño del público, mientras que el tandilense venía “amagando” con la posibilidad de retirarse definitivamente del tenis disputando el US Open a través de una invitación, aunque por ahora no fue posible debido a que el físico no se lo permitió. Juan Martín jugó su último partido oficial en febrero de 2022, en el Argentina Open de Buenos Aires, pero después puso paños fríos sobre que ese no era su adiós y pese a haber colgado la vincha en la red como símbolo de despedida, de aquello que se deja. Esta, por todo ello, es su “vuelta” al torneo en el conoció la gloria máxima de su formidable carrera llena de capítulos cinematográficos.

De hecho, muchas de esas batallas épicas dentro de un court las protagonizó junto a Novak Djokovic, el jugador más ganador de la historia y actual N° 2 del mundo, con el cual entrenará este miércoles en el estadio mítico en el que se consagró: el Arthur Ashe.

LA NACION