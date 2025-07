Goran Ivanisevic y la salud mental de los tenistas: “Es un manicomio, todos toman antidepresivos”

Goran Ivanisevic protagonizó uno de los capítulos de resiliencia más destacados de la historia del tenis. Tras perder tres finales de Wimbledon (1992, 1994 y 1998), el croata se derrumbó por una lesión crónica en un hombro y en 2001, tras recibir un wild card, siendo 125° y cuando nadie lo sospechaba, finalmente ganó el título en el All England. Número 2 del tour en 1994, se retiró en 2004, jugando -precisamente- en el Grand Slam británico. Siguió vinculado con el tenis, como entrenador: tuvo éxito acompañando seis años a Novak Djokovic. Hoy, como coach de Stefanos Tsitsipas, tiene una mirada amplia del circuito.

Goran Ivanisevic se destacó como tenista, siendo número 2 del mundo en 1994 CAMAY SUNGU

Con 53 años, Ivanisevic no tiene reparos en referirse, con preocupación, sobre los problemas de salud mental que padecen actualmente muchos jugadores. “Aquí nadie es normal, esto es un manicomio, un pabellón psiquiátrico. El tenis es un deporte individual: estás solo ahí fuera. Podemos prepararlos, pero ahí abajo es una batalla. Un entrenador tiene que ser psicólogo”, expresó el extenista nacido en Split, en el sitio rg.org.

Y añadió: “Ahora se trata menos de enseñar derechas y reveses; todo está en la cabeza. En un par de años, probablemente podría licenciarme en psicología y dar clases como es debido. Todos saben golpear, la diferencia es mental. Cuando escucho a los jugadores, todos toman antidepresivos, Zverev dice que está en un mal momento…“.

Goran Ivanisevic, de 53 años, actualmente trabajando como entrenador de Stefanos Tsitsipas

En marzo pasado, el tenista argentino Federico Gómez utilizó su cuenta de Instagram para desahogarse y revelar, en forma desgarradora, que había vivido los seis meses “más duros como ser humano” y que en “reiteradas” ocasiones se le habían cruzado “pensamientos suicidas”. Aquella confesión provocó un cimbronazo, un escalofrío colectivo. A partir de ello, LA NACION profundizó el tema y se encontró con que en el tenis crece la “neurosis por el éxito”. Lo que primero parecieron casos aislados se transformó en una constante: jugadores que sufren trastornos de salud mental por un cóctel de presiones y exposición a las redes sociales.

Una vez que los jugadores son parte del tenis profesional, una rueda que casi nunca se detiene, hay distintos factores que atentan contra la armonía. Influyen la motivación y los objetivos personales. Muchos hacen foco en la medicación y en la suplementación que ingieren los tenistas actuales. “¡Hoy hay pastillas para todo! Gastón (Gaudio) tomaba agua o gaseosa en la cena y nada más -contó el psicólogo Pablo Pécora, que trabajó en el cuerpo técnico que lideraba Franco Davin cuando el Gato ganó Roland Garros en 2004-. Esto de hoy es una locura. Vas al nutricionista y la cantidad de cosas que les dan a los pibes…nunca lo vi en mi vida que tomen tantas cosas para jugar al tenis".

Goran Ivanisevic conquistó Wimbledon en 2001, tras haber perdido tres definiciones en el All England

"No sé por qué se presionan tanto. Quizás sean expectativas externas, expectativas de la sociedad; no pueden con ella", amplió Ivanisevic ante el periodista Sasa Ozmo. Y amplió: “Es la naturaleza de este deporte. Si no lo puedes manejar, no puedes triunfar. El tenis no tiene nada de fácil: es brutal, duro, nadie te puede reemplazar, no hay entretiempo como en el fútbol. Por eso hay que admirar a Sinner y Alcaraz: tienen sus equipos, su camino, y siguen adelante sin mirar atrás”.

Cada vez son más los tenistas (estrellas o no) que hicieron/hacen públicas sus dificultades emocionales: ya no se trata de un asunto tabú. Pero lejos de solucionarse, el tema parece escalar cada vez más alto.