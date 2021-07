Hamburgo. Federico Delbonis avanzó a los cuartos de final y ya tiene más victorias que Nadal en el año

El renovado Federico Delbonis continúa construyendo una destacada temporada en la que regresó al Top 50 después de cuatro años. El azuleño, actual 48° del ranking mundial y de 30 años, se encumbra como uno de los tenistas con mejor rendimiento sobre polvo de ladrillo en 2021. En el ATP de Hamburgo, de categoría 500 desde 2008 cuando perdió la condición de Masters Series, el argentino avanzó a los cuartos de final al derrotar al español Albert Ramos Viñolas (41°, cuarto preclasificado) por 6-3 y 7-6 (7-4), en 1h57m.

De este modo, Delbonis, históricamente recordado por obtener el quinto punto en la final de la Copa Davis 2016 frente a Croacia en Zagreb, se encumbró como el segundo jugador con mayor cantidad de victorias sobre superficie lenta en la temporada, con 21, uno menos que el griego Stefanos Tsitsipas (4° del mundo, campeón de Montecarlo y Lyon, y finalista de Roland Garros) y dos más que el español Rafael Nadal (campeón en Roma y Barcelona).

Después de vivir altibajos y de padecer traicioneras lesiones en los últimos tiempos, Delbonis disfruta de una segunda (o tercera) juventud. Realizó una suerte de “cambio de aire” que evidentemente lo energizó. Después de toda una vida al lado de Gustavo Tavernini, quien lo formó en el Club de Remo de Azul y lo siguió acompañando durante el profesionalismo, se produjo un lógico desgaste laboral (no personal, según aclaró Delbonis) y se interrumpió la relación. Desde marzo pasado, Delbonis se vinculó con Mariano Hood (ex doblista, integrante del cuerpo técnico de Daniel Orsanic en la Copa Davis) y desde que comenzó la gira europea sobre polvo de ladrillo, no dejó de lograr buenos resultados y actuaciones.

Tres clasificaciones de Masters 1000 superadas (Montecarlo, Madrid y Roma), cuartos de final en el Foro Itálico, semifinales en Belgrado 2 y, por primera vez, cuarta ronda en el Abierto de Francia, fueron los rendimientos más destacados. Este viernes, Delbonis jugará los cuartos de final de Hamburgo (el torneo de tenis alemán más antiguo) ante el francés Benoit Paire, que superó al peruano Juan Pablo Varillas por 7-5 y 7-6 (10-8), con transmisión por ESPN. Los otros duelos de cuartos de final serán Tsitsipas (1er favorito) vs. el serbio Filip Krajinovic, el georgiano Nikoloz Basilashvili vs. el serbio Laslo Djere y el español Pablo Carreño Busta (2° cabeza de serie) vs. el serbio Dusan Lajovic (5°).

El griego Stefanos Tsitsipas, finalista del último Roland Garros, es el primer cabeza de serie en Hamburgo. Clive Brunskill - Getty Images Europe

Para Delbonis, el torneo de Hamburgo es muy especial. Allí, en el estadio Rothenbaum, derrotó a Roger Federer. Fue en 2013, en las semifinales, por 7-6 (9-7) y 7-6 (7-4). El argentino, por entonces 114° del mundo, superó la clasificación, ganó tres partidos del main draw y le tocó el suizo, por entonces 5° del mundo, en el paso previo a la final. El italiano Fabio Fognini terminó imponiéndose en la definición, por 4-6, 7-6 (10-8) y 6-2, después de salvar dos match-points.

Coria vs. Garín, en Bastad

Este viernes, por los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, Suecia, habrá un match con muchos condimentos: el argentino Federico Coria (77°) vs. el chileno Cristian Garín (18°, segundo favorito en el certamen).

El historial está 1-0 en favor de Garín, que fue entrenado hasta octubre del año pasado por el argentino Andrés Schneiter, actual coach de Coria. La relación entre Garín y Schneiter no terminó en buenos términos. Desde diciembre, el chileno es entrenado por otro argentino: Franco Davin.

El partido será en el segundo turno del estadio central (la acción comienza a las 6 de la Argentina).

LA NACION