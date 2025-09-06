Horario de Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, por la final del US Open 2025

La final del US Open 2025 pondrá cara a cara nuevamente a los dos mejores jugadores de la actualidad, los principales exponentes de la nueva era del tenis: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. El N° 1 y el 2 del ranking ATP se verán las caras en una nueva definición de Grand Slam, por tercera vez en lo que va de la temporada. ¿La excepción? Australian Open, que sí tuvo al italiano entre los dos mejores (fue campeón tras vencer a Alexander Zverev). En el mano a mano, ‘Carlitos’ ganó en Roland Garros y Jannik festejó en Wimbledon.

El partido se llevará a cabo este domingo a las 15 (horario argentino) en el estadio Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows, en New York. Al igual que el resto de los encuentros destacados que se disputaron a lo largo del último Grand Slam de la temporada, se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium.

El Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows será testigo de una nueva final de Grand Slam entre Sinner y Alcaraz CLIVE BRUNSKILL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para meterse en la final, Sinner eliminó al canadiense Felix Auger-Aliassime (27°), la revelación de esta edición, por 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4. Alcaraz, por su parte, cortó con la ilusión de Novak Djokovic (7°) de convertirse en el máximo ganador de Grand Slams en soledad, ya que comparte el récord de 24 majors con Margaret Court, tras vencerlo por 6-4, 7-6 (4) y 6-2.

Jannik Sinner vs. Carlos Alcaraz: todo lo que hay que saber

Final del US Open 2025.

Día : Domingo 7 de septiembre.

: Domingo 7 de septiembre. Hora : 15 (horario argentino).

: 15 (horario argentino). Estadio : Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows.

: Arthur Ashe Stadium de Flushing Meadows. TV : ESPN.

: ESPN. Streaming: Disney+ Premium.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Jannik Sinner corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el US Open 2025, en la final de este domingo. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.80, contra los 2.16 que se repagan por un hipotético triunfo de Carlos Alcaraz.

Las casas de apuestas ponen a Jannik Sinner como favorito al triunfo en la final del US Open 2025 ELSA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Tabla de campeones del US Open

Desde que el torneo se disputó por primera vez en 1881, hay tres jugadores estadounidenses que se mantienen en lo más alto en cuanto a cantidad de coronaciones: Bill Tilden, William Larned y Richard Sears. Cada uno de ellos levantó el trofeo siete veces (Sears lo hizo de manera consecutiva entre 1881 y 1887) durante el amateurismo.

Si únicamente se tienen en cuenta los trofeos conseguidos en la Era Abierta (desde 1968), los máximos ganadores son los norteamericanos Pete Sampras y Jimmy Connors, y el suizo Roger Federer, con cinco títulos cada uno (en el caso del helvético, todos al hilo entre 2004 y 2008).