Iga Swiatek, fuera de Wimbledon: la francesa Alize Cornet eliminó a la número uno del mundo

La número uno del mundo, Iga Swiatek, fue eliminada de Wimbledon en tercera ronda por la francesa Alize Cornet, que la venció por 6-4 y 6-2. Así, a la polaca se le cortó una impresionante racha de 37 triunfos consecutivos, que incluyeron su coronación en Roland Garros.

La francesa, de 32 años y 37ª del mundo, batió a Swiatek en una hora y 33 minutos. La polaca no había perdido un partido desde su eliminación en segunda ronda de Dubai, el 16 de febrero. En la ausencia de la defensora del título femenino de Wimbledon, la australiana Ashleigh Barty, que se retiró en marzo, la polaca era la principal favorita en el Grand Slam sobre césped. Este año ha ganando títulos en cancha dura en Doha, Indian Wells y Miami, y luego en polvo de ladrillo en Stuttgart, Roma, Madrid y Roland Garros.

El punto que definió el partido

Swiatek jugó con dudas desde el principio del partido, recibiendo dos quiebres en sus dos primeros juegos de saque, y sin lograr en ningún momento recuperar el control. La polaca, de 21 años, quebró el servicio de su adversaria en la primera oportunidad en la segunda manga, pero Cornet le pagó inmediatamente con la misma moneda y siguió dominando mientras Swiatek, que cometió 33 errores no forzados inusuales en ella, flaqueaba hasta perder. El poderoso derechazo de Swiatek sumó nueve winners, apenas dos más que Cornet.

“No tengo palabras”, dijo la francesa tras su inesperada victoria en la pista número 1 del All England Club londinense. “Me recuerda a mi victoria contra Serena (Williams) hace ocho años en esta misma cancha 1, que me da buena suerte”, agregó emocionada. “Soy como el buen vino. En Francia el buen vino siempre envejece bien. Eso es lo que pasa conmigo”, siguió, en clave de humor, luego de un golpe que corrió rápido por los pasillos de Wimbledon y se convirtió en la noticia del día.

Alize Cornet, dominante con su drive desde el fondo de la cancha 1 de Wimbledon, que le sienta muy bien

“Sabía que podía hacerlo, porque si había un momento para vencerla sabía que era sobre césped”, agregó Cornet, que en 2014 llegó a octavos de final de Wimbledon imponiéndose a Williams. Esa fue la última vez que una jugadora francesa eliminó a una número uno del mundo. Hasta hoy, cuando la misma Cornet se anotó el triunfo sobre Swiatek. Sin embargo, desde entonces no había pasado de la tercera ronda. “Yo vivo para esta clase de partido, me entreno para esto todos los días”, insistió, plena.

En enero, en su 17mo Abierto de Australia, su 63er Grand Slam en general, Cornet se había clasificado por primera vez a los cuartos de final en un major. “Nunca es demasiado tarde para intentarlo de nuevo”, dijo entonces. El triunfo de hoy se enmarca en esa misma senda: a su edad, demostró que puede competir en un circuito femenino inestable, que Swiatek domina con autoridad. Ahora le bastará ganarle a la australiana no preclasificada Ajla Tomljanovic para llegar otra vez a la misma ronda.

En este certamen, Cornet disputa su 62º Grand Slam consecutivo, con lo que igualó el récord de la japonesa Ai Sugiyama. “Si todo va bien, espero superarlo en el US Open. Sigue siendo una gran prueba de longevidad. Es difícil no perderse un Grand Slam durante tanto tiempo, no lesionarse y tampoco salir del Top 100. También es una prueba de consistencia en las clasificaciones. Siempre he estado en los 50, en los 100, y eso me ha permitido entrar en los Grand Slams sin un wild card. Por supuesto que estoy orgullosa de ello. Por supuesto que me hubiera gustado tener mejores resultados en los Grand Slams, pero ya soy algo grande”, le había dicho Cornet a L’Equipe antes de vencer a Swiatek.

Iga Swiatek lució incómoda todo el partido

¿Y qué dijo Swiatek luego de que su racha se terminara sobre el césped de Londres? “Sé que no jugué un buen tenis. Estaba bastante confundida acerca de mis tácticas. No pude controlar la pelota. Necesitaba reducir un poco la velocidad, porque la estaba empujando. Pero cuando habitualmente juegas agresivamente y de repente cambias tu forma de jugar, no es fácil. Eso me confundió”, aceptó, autocrítica.

La conferencia de prensa mostró ese costado de la jugadora nacida en Varsovia hace 21 años: era consciente de que la derrota no había sido casualidad. Y eso que ninguna mujer había ganado 37 partidos seguidos desde que Martina Hingis tuvo una racha de 37 en 1997, algo que emuló Swiatek.

“Por lo general soy dura conmigo mismo. Aquí, sé cómo me sentía antes de los partidos, sé cómo me sentía cuando estaba entrenando. Digamos que no me siento como si estuviera en la mejor forma. Esto podría suceder. Tal vez no sea la actitud adecuada, pero es como es. Intenté muchas cosas para sentirme mejor en la cancha, pero realmente no funcionó. Es por eso que ni siquiera soy dura conmigo misma porque es lógico que si no pude encontrarlo ni siquiera en las prácticas, no lo encontraré en un partido”, razonó, con lucidez.