Insólito: los gestos obscenos de “festejo” de Juan Ignacio Londero tras ganar un partido en Chile

Bastante tuvo que luchar Juan Ignacio Londero para ganarle este lunes a Tomás Martín Etcheverry en el comienzo del ATP de Santiago de Chile, último torneo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. El cordobés y el platense batallaron durante dos horas y 50 minutos, pero el Topo fue el que se impuso por 4-6, 6-4 y 7-5 en el mediodía chileno y en el court central del Club Deportivo Universidad Católica. Hasta allí, todo normal, un gran combate entre dos gladiadores...

Pero luego del saludo con su rival, Londero se sentó en su banco y empezó a hacer gestos obscenos: alzó los dedos mayores de ambas manos y se tomó los genitales, todo apuntando en dirección a una esquina de la cancha. ¿A quién iban dirigidas esas expresiones de furia? Al cordobés ni siquiera le importó -o no supo- que esa reacción llegó a todo el mundo a través de la transmisión oficial...

Más tranquilo después del partido, se supo que el gesto de Londero fue una especie de broma y desahogo al mismo tiempo hacia su equipo de trabajo, integrado por los entrenadores Antonio Pastorino y Andrés Schneiter -lo acompaña por algunas semanas-, y no fue dedicado hacia algún espectador del torneo que se realiza en San Carlos de Apoquindo. Según pudo averiguar LA NACION, el de este lunes fue un encuentro que vivió con muchos nervios y al final descargó su ansiedad de esa manera.

“Fue un partido muy largo. La verdad es que estoy muy contento por haber salido victorioso. Jugamos los dos muy bien por momentos, en otros estuvimos irregulares, pero estoy contento por ganar. Siento que estoy jugando bien, en Río tuve buenos partidos, pero aquí no creo estar mejor que cuando empecé. En Córdoba sí jugué muy bien. Igual voy a tener la oportunidad de mejorar en el próximo encuentro. Estoy agarrando confianza, empezar el año con una semifinal (en Córdoba) me ayudó, también poder pasar la qualy en Río, que gané dos buenos partidos, y ahora pasar la clasificación también acá me dan confianza para seguir avanzando”, expresó hoy el cordobés.

Juan Ignacio Londero busca regresar al Top 100 después de un par de años con problemas Prensa Cordoba Open

Para entender un poco mejor la situación de Londero, vale recordar que hace unas tres semanas, durante el torneo de Córdoba, el Topo reveló cuánto sufrió durante la pandemia. “Se me fue la cabeza a cualquier lado, es la realidad. Y cuando se reanudó el tenis entré con muchas dudas. Más allá de haber cambiado al entrenador [Sebastián Prieto en lugar de Andrés Schneiter, con quien volvió a trabajar recientemente], yo tuve muchas dudas en mi cabeza. Tuve que empezar de nuevo por los seis meses de inactividad. Cometí errores. Terminó 2020 y estaba muy mal anímicamente. En 2021 pensé que iba a cambiar, cambié de alimentación, estaba bajo de peso, tenía miedo a morirme, pensé que me iba a agarrar una enfermedad…, cosas que se me metieron en la cabeza y no sé por qué. Tenía miedos, miedos de todo y la cabeza se me fue demasiado″, admitió.

Y el cordobés, que llegó a ser el 50° del mundo en noviembre de 2019, siguió su relato: “Empecé a jugar, no empecé a ganar, me dio miedo y pánico dentro de la cancha, empezó la depresión y se me hizo una bola muy grande de todo 2021. No quería jugar más. Yo no soy un jugador que puede decir: ‘Lo puedo revertir rápido’. Me costó. Después de poner un punto final a la depresión, que fue después del US Open del año pasado, cuando dije que no tenía más ganas de viajar y que me quería quedar en Buenos Aires entrenando, terminé el año mejor. Y ahora siento que volví a estar bien de la cabeza para comer, para entrenar físico y tenis. Volví a poner la cabeza para esas tres cosas, que son mis pilares para estar bien”.

Juan Ignacio Londero pasó la clasificación en sus últimos dos torneos Aníbal Greco - LA NACION

El cordobés reconoció: “Hicimos mucha terapia. En algún momento sentía que no me servía trabajar con un psicólogo, aunque me medicara. Estaba todo negro, y cuando está todo negro es muy difícil que me lleguen las cosas que me dicen. Hoy siento que lo estoy viendo con claridad. Estuve mucho tiempo del lado oscuro, cuando estás con depresión es un lado oscuro. Hice de todo, medicación, meditación, trabajo psicológico… Pero hasta que no lo pude sacar de acá adentro no lo pude cambiar. Siento que estoy progresando mucho. Estoy yendo día a día. Aún me gana mucho la ansiedad. Me gustaría ponerme plazos, estar Top 100 antes de mitad de año…, pero no, estoy yendo torneo a torneo, día a día. Es un objetivo que tengo: volver a estar Top 100. Me haría sentir muy bien. Será un desafío muy grande. Pero con tranquilidad”.

En Santiago de Chile, por su bajo ranking (139°), Londero debió jugar la clasificación para ingresar en el cuadro principal. En la etapa previa superó a Andrea Collarini y al brasileño Felipe Meligeni Rodrigues Alves, para luego cruzarse con Etcheverry. Luego de la victoria, el Topo aguarda en los octavos de final al ganador del cruce entre Sebastián Báez (78°) y el peruano Juan Pablo Varillas (117°).