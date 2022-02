Carlos Alcaraz: la nueva joya del circuito, le ganó a Diego Schwartzman y conquistó el ATP de Río de Janeiro con apenas 18 años

Carlos Alcaraz, la joven joya del tenis español (apenas 18 años y 20° del mundo cuando se actualice el ranking), conquistó el segundo título de su carrera, el primero de categoría 500. En Río de Janeiro, la estación más importante de la gira sudamericana, derrotó a Diego Schwartzman (14° y tercer favorito en Brasil) por 6-4 y 6-2, en 1h26m. El éxito del murciano Alcaraz se produce en el mismo torneo donde hace apenas dos temporadas debutó en el ATP Tour, con una invitación (era 406° del ranking), y en el que ganó su primer partido en la máxima categoría (contra su compatriota Albert Ramos Viñolas, que era 41°). Es decir, un crecimiento furioso.

Diego Schwartzman cayó ante Carlos Alcaraz en la final del ATP de Río. Buda Mendes - Getty Images South America

Schwartzman comenzó el partido sobre el polvo de ladrillo carioca bien decidido, con la intención de imponer su ritmo y cerrar varios puntos en la red. Tras sostener su saque en la apertura del match, Diego aceleró y le quebró el servicio al europeo muy pronto, en el segundo juego (2-0). Pero Alcaraz (entrenado por Juan Carlos “Mosquito” Ferrero, exnúmero 1 y campeón de Roland Garros 2003) empezó a desplazarse mucho mejor en la cancha, a utilizar con precisión la geometría del court con sus impactos y a imponer presión. En un contexto igualado, Alcaraz ajustó sus tiros y dejó de cometer errores no forzados. Asimismo, recuperó el quiebre en el tercer game (1-2) y volvió a romperle el servicio al porteño en el noveno juego (5-4). Sacó para set y no lo desaprovechó (6-4).

El mejor argentino del ranking estuvo en aprietos desde el arranque del segundo set, sacando 0-30, llegó al deuce con mucho esfuerzo, pero Alcaraz contó rápidamente con una oportunidad de quiebre y el Peque ya no pudo defender su servicio (0-1). Empezaron a derramarse algunas gotas de lluvia en el Jockey Club brasileño, pero nada que impidiera seguir jugando como había sucedido durante varias jornadas del certamen con US$ 1.815.115 en premios. Alcaraz soltó cada vez más su brazo y lo obligó a Diego a tener que tomar más riesgos de los habituales. Schwartzman, batallador y lejos de desanimarse, no ahorró en esfuerzos y llegó a tener dos chances de quiebre en el segundo game: la primera no la pudo concretar, pero sí la segunda (1-1) y gritó “¡Vamos!”, dándose impulso.

Carlos Alcaraz, campeón en Río. Rio Open

Sin embargo, ello no fue garantía para Schwartzman. Con problemas para sostener la intensidad luego de una semana agotadora por la acumulación de partidos por las malas condiciones climáticas, el jugador entrenado por Juan Ignacio Chela y Alejandro Fabbri sacó 0-40, Alcaraz no dudó, quebró y se fue a sentar 2-1, energizado. Cual si fuera una locomotora fuera de control, Alcaraz no detuvo su marcha, le volvió a romper el saque a Schwartzman en el quinto game (4-1). El jugador diestro y de revés de dos manos sacó para el campeonato y cerró su obra maestra sin problemas.

Así, Alcaraz, que ostenta una transformación física estupenda, se convirtió en el finalista más joven de un ATP 500 desde el canadiense Felix Auger-Aliassime (con 18 años) en Río de Janeiro 2019. Además, se encumbró como el campeón de menor edad de un certamen de esa jerarquía, quitándole el lugar al italiano Jannik Sinner: con 19 obtuvo el trofeo de Washington en 2021.

En Río: Diego Schwartzman cayó con Carlos Alcaraz en la 14° final ATP de su carrera. Rio Open

Para Schwartzman, campeón del Río Open 2018, fue su segunda final de la temporada (cayó en Buenos Aires ante el noruego Casper Ruud, hace unos días) y la 14a de su carrera. Más allá del poderío extraordinario de Alcaraz, probablemente la falta de pimienta en los movimientos del argentino haya tenido que ver con el esfuerzo físico realizado este sábado (jugó dos partidos en la misma jornada, un total de cinco horas y media). El español logró un 68% de primeros servicios (63% del Peque), 76% de puntos ganados con el primer saque (48% del rival) y 38% con el segundo.

Rio 2020: 16-year-old Alcaraz wins first-ever ATP match



Rio 2022: 18-year-old Alcaraz becomes youngest ever ATP 500 champion



The story has only just begun for @alcarazcarlos03 🌟 pic.twitter.com/KcWkyyR4vI — Tennis TV (@TennisTV) February 20, 2022

“Es muy joven y está logrando cosas impresionantes. Vienen haciendo un trabajo increíble con su equipo. Es un gran competidor. Jugó mejor que yo. Se mereció ganar el torneo de principio a fin. Seguramente ganará muchas más finales” , fue el elogio de Schwartzman, que agradeció el apoyo de los brasileños, que dejaron de lado cualquier rivalidad futbolística. “Siendo argentino, que me alienten, que griten por mí..., fue increíble toda la semana. Fue espectacular. Me hubiera gustado el trofeo de campeón, pero seguramente volveré el año que viene y espero tener revancha”, dijo el Peque y se endulzó los oídos con los aplausos del público. “ Diego es un ejemplo de superación. Vas a un torneo y lo ves todos los días haciendo algo, en el gimnasio, en el entrenamiento..., y eso explica por qué tiene los resultados que tiene” , fue la cortesía del campeón carioca, que en los cuartos de final había eliminado al italiano Matteo Berrettini, primer cabeza de serie y número seis del ranking.

Carlos Alcaraz, con 18 años, saltará al Top 20 del ranking. Rio Open

Muchos indican que Alcaraz es el heredero natural de Rafael Nadal, pero el joven (con perfil bajo y mucha disciplina al trabajo) sigue escribiendo su propia historia sin enloquecer, sabiendo que cualquier paralelo con el máximo campeón de Grand Slam sería un error. “Carlitos” muestra grandes cualidades empuñando la raqueta, pero también asombra en el aspecto emocional: ostenta fiereza y seriedad cuanto más espinoso se pone el desafío y parece no temerle a nada. No tiene techo.