Jakub Mensik, el finalista inesperado en Miami que definirá ante su ídolo Djokovic “gracias a Messi”

Jakub Mensik es checo, tiene 19 años y este domingo jugará su primera final de un Masters 1000, en Miami. Enfrente tendrá al serbio Novak Djokovic, que ya dejaba su huella en el circuito profesional antes de que el virginiano naciera en Prostejov, donde la Federación de tenis de su país tiene su centro de formación. Apasionado desde niño por ese deporte, a los 16 fue a entrenar a Belgrado con Nole y uno de sus desafíos será descolgar el póster, al menos por una tarde, para intentar levantar su primer trofeo en el circuito ATP y evitar que su ídolo llegue a los 100.

Diestro, de revés a dos manos y con buenos movimientos en canchas rápidas como la del complejo de Miami Gardens, Jakub es uno de los diamantes que se está puliendo mientras asciende sigilosamente en el ranking, donde ocupa hoy el puesto 54. Tiene 18 años menos que Djokovic y cinco centímetros más (1,93m). También, un saque vigoroso que lo sufrió el viernes por la noche el estadounidense Taylor Fritz (4°), al que le ganó por 7-6 (7-4), 4-6 y 7-6 (7-4) en las semifinales, en un partido de casi dos horas y media en el que conectó 25 aces.

Jakub Mensik, el jugador checo de 19 años que batió al estadounidense Taylor Fritz y llegó a la final del Masters 1000 de Miami, donde jugará con Novak Djokovic, su ídolo MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Para entonces, ya conocía su rival en el encuentro decisivo, porque Nole había jugado tres horas antes, y había vivido un momento inesperado en los vestuarios, cuando se encontró con Lionel Messi y su familia. Reveló detalles de ese encuentro tras ganarle a Fritz y firmar en la cámara con un reconocimiento al argentino, con un corazón. “Messi fue la clave para ganar probablemente. Estuve un rato conversando y relajándome con él. Le estreché la mano y no me la lavé antes de entrar a la cancha”, explicó, entre sonrisas.

Una foto de esos instantes la compartió en sus redes sociales. Allí estaban también dando vueltas por la zona Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista, los tres hijos de ambos y el extenista Juan Martín del Potro, que había estado junto al equipo de Djokovic siguiendo el partido que el serbio le ganó al búlgaro Grigor Dimitrov en una hora y nueve minutos. “Me encontré a una cabra en el vestuario. Encantado de conocerte, leyenda”, publicó, con la referencia del término que se utiliza en el deporte para identificar a los más grandes de todos los tiempos.

Otro de ellos será el que estará del otro lado de la red en la final, en el segundo enfrentamiento entre ambos. El primero fue en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái del año pasado, donde el rey de los Grand Slams se impuso en tres sets, luego de que Mensik se llevara el parcial inicial en el tie break. “Me siento increíble. Para mí fue un sueño jugar contra él en Shanghai. Ahora es un poco diferente porque soy mejor jugador y lo voy a disfrutar; va a ser muy emocionante”, comparó el checo.

“Yo juego al tenis por Novak. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Fue muy fuerte que uno de los mejores jugadores de la historia te invite y tengas la oportunidad de entrenar con él, como me pasó a mí a los 16 años. Todas esas experiencias y consejos son buenísimos”, sostiene Menimal, la cariñosa denominación con la que se lo reconoce entre sus colegas. En su etapa como junior, en la que alcanzó la final del Abierto de Australia, Jakub llegó al número 2 del ranking.

Jakub Mensik celebra su triunfo ante Taylor Fritz; jugará por primera vez una final de Masters 1000 en el circuito. Marta Lavandier - AP

Y ya escuchó palabras elogiosas de su ídolo. “Siempre pensé que tiene potencial para ser uno de los mejores del mundo”, dijo Djokovic durante la última semana, mientras Mensik avanzaba en el certamen dejando por el camino a otros jugadores preclasificados, entre ellos el británico Jack Draper, otro top 10 como Fritz.

El checo es el primer jugador nacido en 2005 en acceder a una final de un certamen de esta categoría y es el más joven en actividad en avanzar tan lejos en un torneo así, destaca la página oficial del ATP Tour. Hasta aquí sólo había estado en una definición, la derrota con el ruso Karen Khachanov en el ATP 250 de Doha, en febrero de 2024. “Estoy contento con haber seguido adelante desde la primera ronda y mantenerme concentrado durante estas dos semanas, porque eso siempre es duro... y el trabajo no está hecho por completo”, había remarcado Menimal antes de su semifinal. Ahora sabe que tiene por delante la gran oportunidad que fue a buscar, con la que siempre soñó. Y lo espera el mago de la raqueta en el que él se miró al espejo. Le toca romper el hechizo.

Carlos Delfino Por

