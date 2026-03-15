Guido Andreozzi y el francés Manuel Guinard coronaron una semana soñada ganando el título de dobles en Indian Wells
El argentino de 34 años disfruta de una suerte de segunda vida deportiva, obtuvo por primera vez un trofeo de Masters 1000 y será top 20 del ranking de la especialidad
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A los 34 años, después de dieciséis como profesional (comenzó en 2010) y tras haber estado cerca de no regresar al circuito por falta de motivación y dificultades físicas (después de la pandemia sufrió una operación en el hombro derecho), Guido Andreozzi disfruta de una suerte de segunda vida deportiva. Ya no como singlista, donde fue 70° en 2019, sino como doblista.
En una misma noche mágica, Andreozzi (formado en el club porteño Harrods Gath & Chaves) y el francés Manuel Guinard (30 años) lograron su primer título como pareja, pero con el valor extra de que fue en un Masters 1000, la categoría de torneos de mayor jerarquía después de los Grand Slams. En Indian Wells, sobre el cemento del desierto californiano, el argentino y el jugador nacido en Saint-Malo derrotaron en la final 7-6 (7-3) y 6-3 al también francés Arthur Rinderknech y al monegasco Valentín Vacherot.
“Este es un torneo impresionante, uno de los más importantes, jugamos increíble durante toda la semana. Estoy muy orgulloso del trabajo con Manu y de este camino recorrido desde agosto del año pasado. Llevarnos el trofeo a casa es un sueño”, expresó Andreozzi, uno de los cinco tenistas argentinos que después del Abierto de Australia aceptó la convocatoria del capitán Javier Frana y viajó a la serie de Copa Davis en Corea del Sur (los asiáticos ganaron 3-2). Los ganadores de Indian Wells, un torneo de tanta calidad que es bautizado como una suerte de “quinto Grand Slam”, embolsaron un premio económico de 468.200 dólares (los finalistas ganaron US$ 247.870).
Andreozzi, que será número 18 del ranking (+16), jugó por primera vez con Guinard en el US Open del año pasado. Desde entonces lograron buena química: el año pasado fueron semifinalistas en el ATP 500 de Pekín y en el Masters 1000 de Shanghái, además de caer en la final del ATP 250 de Metz.
Así cerraron el triunfo Andreozzi y Guinard
On top in Tennis Paradise 🌴— Tennis TV (@TennisTV) March 15, 2026
Andreozzi and Guinard reign supreme in Indian Wells as they beat Vacherot/Rinderknech 7-6 6-3 🏆 pic.twitter.com/B5d415hWGQ
Ahora, Andreozzi queda con récord de 4-1 en finales de torneos ATP, tras haber ganado sus tres títulos anteriores en los 250 sobre polvo de ladrillo en Umag 2024 (con el mexicano Miguel Reyes-Varela), Buenos Aires 2025 (con el francés Theo Arribage) y Bastad 2025 (con Sander Arends, de Países Bajos), respectivamente. Guinard ya había ganado un título de Masters 1000: Montecarlo 2025, con el monegasco Romain Arneodo.
En Indian Wells, Andreozzi y Guinard construyeron un rendimiento muy sólido, dejando en el camino, por ejemplo, a los cuartos cabezas de serie, Christian Harrison (EE.UU.) y Neal Skupski (Gran Bretaña), y a los primeros favoritos en las semifinales, el español Marcel Granollers y Horacio Zeballos (de haber ganado hubiera sido número 1). La pareja argentina-francesa subirá 18 puestos hasta el número 4 en la Carrera al Masters de Turín.
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