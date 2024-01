escuchar

El Australian Open 2024 tendrá nuevo campeón. El primer Grand Slam de la temporada, que en las últimas ediciones solo vio coronarse al N° 1 del mundo, Novak Djokovic, tendrá nuevo monarca. El título lo dirimirán el italiano Jannik Sinner, 4° y de 22 años y el ruso Daniil Medvedev, 3° y de 27, en un partido que iniciará a las 5.30 de la Argentina con televisación en vivo de ESPN 2 y disponible a través de la plataforma de streaming Star+, para la cual se requiere tener una suscripción activa. Para el primero, esta será su primera final en un torneo major, mientras que para el segundo será la tercera en Melbourne Park y la cuarta de su carrera, la que ganó, la del US Open 2021.

El tenista italiano dio la gran nota de este Australian Open, el viernes, al eliminar a Djokovic, el gran candidato. ‘Nole’ se quedó con el título allí en las últimas cinco ocasiones (en 2021 no participó por negarse a la vacuna por el Covid-19 y supuestamente, fraguar documentos) y levantó el trofeo 10 veces: nadie lo hizo tanto como él. Además, el serbio es el máximo ganador Grand Slams, con 24, dos por encima del español Rafael Nadal, quien no llegó a esta edición por encontrarse lesionado. Así, el nacido en la región de Trentino-Alto Adigio, liberó el camino para que haya nuevo monarca. Enfrente tendrá a un incansable, Medvedev, 3°, que dio vuelta un encuentro muy duro frente al alemán Alexander Zverev. El moscovita jugó partidos maratónicos, pero está de pie y con ganas de ganar su segundo major tras el US Open 2021.

Jannik Sinner jugó su mejor tenis en el Australian Open 2024 y aspira a cerrarlo con el título WILLIAM WEST - AFP

Para acceder a la definición, Sinner eliminó a Djokovic exactamente 2.195 días después de su última caída en Melbourne Park. Con un récord de 11-0 en semifinales del Australian Open, pocos creían que el serbio podía irse antes del partido por el título. Sin embargo, el italiano se impuso en cuatro sets con una actuación histórica: fue 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3.

Medvedev, por su parte, derrotó en semifinales a Alexander Zverev por 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3, en otro duelo extensísimo, porque se fue a cinco sets en dos partidos más. Jugó dos a cuatro y solo el restante a tres. Así, el ‘Loco’ Daniil persigue su segundo Grand Slam tras la coronación en el US Open 2021 y, a su vez, su primer título en Australia.

El historial entre sí favorece a Medvedev, que ganó seis de los nueve partidos que tuvo con Sinner, con la particularidad de que esos tres en los que venció el italiano fueron los últimos tres, coincidentes con la segunda parte de 2023. Antes que el duelo de este domingo, se vieron las caras en noviembre del año pasado, en el ATP Finals, por las semifinales, y el partido se cerró en 6-3, 6-7 (4) y 6-1.

Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev: lo que hay que saber

Australian Open 2024 - Final

Día: Domingo 27 de enero.

Hora: No antes de las 5.30 (hora argentina).

Estadio: Rod Laver Arena.

TV: ESPN 2.

Streaming: Star+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Medvedev y Sinner jugaron cuatro finales, pero ninguna de Grand Slam, como la de este domingo AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El camino de Jannik Sinner hacia la final

Primera ronda: 6-4, 7-5 y 6-3 a Botic van de Zandschulp (Países Bajos - 59°).

Segunda ronda: 6-2, 6-2 y 6-2 a Jesper de Jong (Países Bajos - 161°).

Tercera ronda: 6-0, 6-1 y 6-3 a Sebastián Báez (Argentina - 29°).

Octavos de final: 6-4, 7-5 y 6-3 a Karen Khachanov (Rusia - 15°).

Cuartos de final: 6-4, 7-6 (5) y 6-3 a Andrey Rublev (Rusia - 5°).

Semifinales: 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3 a Novak Djokovic (Serbia - 1°).

El camino de Daniil Medvedev hacia la final

Primera ronda: 5-7, 6-2, 6-4, 1-0 y abandono a Terence Atmane (Francia - 144°).

Segunda ronda: 3-6, 6-7 (1), 6-4, 7-6 (1) y 6-0 a Emil Ruusuvuori (Finlandia - 53°).

Tercera ronda: 6-3, 6-4 y 6-3 a Félix Auger-Aliassime (Canadá - 30°).

Octavos de final: 6-3, 7-6 (4), 5-7 y 6-1 a Nuno Borges (Portugal - 69°).

Cuartos de final: 7-6 (4), 2-6, 6-3, 5-7 y 6-4 a Hubert Kurkacz (Polonia - 9°).

Semifinales: 5-7, 3-6, 7-6 (4), 7-6 (5) y 6-3 a Alexander Zverev (Alemania - 6°).

Los máximos ganadores del Australian Open

Novak Djokovic (Serbia): 10 títulos.

Roger Federer (Suiza) y Roy Emerson (Australia): seis cada uno.

Jack Crawford (Australia), Ken Rosewall (Australia) y Andre Agassi (Estados Unidos): cuatro cada uno.

Adrian Quist (Australia), Rod Laver (Australia), Mats Wilander (Suecia) y James Anderson (Australia): tres cada uno.