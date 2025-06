Javier Frana, el capitán de Copa Davis, en Roland Garros: “El tenista siempre mira lo que le falta”

PARÍS (Enviado especial).- Javier Frana jugó seis veces el cuadro individual de Roland Garros, entre 1992 y 1997. Pero fue en 1994 cuando más lejos llegó: a la cuarta ronda. Ese año, siendo el 98° del ranking, derrotó al australiano Mark Woodforde (en ese momento, 53°) por 6-4, 3-6, 6-0, 4-6 y 10-8. Cuando el rafaelino se encuentra con LA NACION en una esquina del court Philippe-Chatrier y se le pide un recuerdo de su época de jugador, levanta la mirada y señala el sector en el que hoy luce el nuevo Court 7. Hasta hace unos años allí estaba la antigua cancha 10, donde logró aquella victoria que hoy se puede ver en algún link del Institut national de l’audiovisuel, el organismo público francés cuya misión principal es preservar las producciones audiovisuales.

“Estar en Roland Garros es especial. Es un lugar que se va modernizando, creciendo, pero mantiene la esencia de siempre. Te acordás del viejo Roland Garros, pero estás cómodo en el nuevo; todo tan cuidado, tan estético”, describe Frana, capitán del equipo argentino de Copa Davis desde diciembre, ya con una serie dirigida (y ganada, por 3-2 ante Noruega, de visitante).

Javier Frana, el capitán del equipo argentino de Copa Davis, en el Abierto de Francia, durante su charla con LA NACION

Campeón de dobles mixto de Roland Garros 1996 junto a Patricia Tarabini, llegó a esta ciudad hace aproximadamente diez días, para ver los últimos partidos de la clasificación y continuar durante el main draw. Del 12 al 14 de septiembre, de visitante, frente a Países Bajos (subcampeón de la Copa Davis), será el próximo obstáculo de la Argentina, por la segunda ronda de los Qualifiers, la etapa que clasifica para el codiciado “Final 8”, en noviembre en Bolonia. En este Abierto de Francia, el tenis nacional contó con nueve jugadores en el cuadro masculino y el que más lejos llegó fue Mariano Navone, a la tercera ronda; fue la primera vez desde 2016 que ningún argentino avanzó a los octavos de final en París.

-¿Con qué sensación te vas?

-Vi buenos partidos de los chicos en general. A ver… ahora que estoy más atento a otras cosas, la conclusión que saco es que se puede decir: ‘Che, Roland Garros fue muy malo’. Y para el resultado, puede ser; o para la gente que tenía expectativas, puede ser. Para los jugadores, lo importante, es que venís en búsqueda de dos cosas: de te vaya bien en los resultados y la otra, que no podés dejar pasar y está bajo tu control, que te lleves un aprendizaje que no pase únicamente por ‘qué lindo o que feo lo que viví’. Que te lleves algo que te permita crecer como jugador. Para los que no les fue bien, el mensaje que les trataría de dar es ‘ok, no se pudo manejar, porque depende del adversario y otros factores, pero que el mal torneo se trate de capitalizar con darte cuenta de qué cosas fallaron y qué hay que mejorar’. Eso es lo más importante, porque de otra manera sí sentís que te vas con las manos totalmente vacías.

Frana, capitán del equipo de Copa Davis desde diciembre, ya cuenta con una serie dirigida (y ganada, por 3-2 ante Noruega, de visitante) Santiago Filipuzzi

-Históricamente, Roland Garros fue una rueda de auxilio o una plataforma de despegue para los argentinos, por eso la estadística inquieta.

-Si. La verdad que no lo miro desde el punto de vista de la Copa Davis, saco ese análisis. Parte de este acompañamiento que hago a los chicos no es para ver qué hacen o qué no hacen, sino seguir conectando con ellos, estando cerca, entender cuáles son sus formas, que también me puedan conocer a mí. Lo que ves acá es eso. Para la Copa Davis, este torneo es intrascendente, es otra superficie, no sabés qué va a pasar en el US Open [antes de la serie con Países Bajos], capaz que a los que les fue mal acá les va bien allá, capaz que otros llegan recontra reventados. Eso hay que vivirlo en el momento y jugar con la que te venga. Nos suele generar expectativas muy fuertes Roland Garros. Ahí es donde en algunos casos está ese sueño, que es jugar acá, que termina jugando en contra. O que tu realidad te marcaba, como en el caso de Fran (Cerúndolo), con el que no pude hablar, que llegás tan bien y con expectativas tan altas que terminan siendo una carga y puede jugar un poquito en contra. Pero cada situación es distinta. Es lindo jugar acá, es lindo que te vaya bien, pero los puntos también se ganan en otros lugares que no son tan sexies o espectaculares como Roland Garros.

-Francisco llegó como 18° preclasificado y, lamentablemente, cayó en la primera ronda, siendo una derrota que hizo ruido.

-No pude hablar con él porque tampoco son momentos… Terminó el partido, creo que se volvió bastante rápido a Buenos Aires, los días previos sí lo fui a ver entrenar, un día que lo hizo con Kecmanovic. Pero trato de no interferir con ellos, sí de cruzarme, de estar, pero sin invadirlos ni pedir reuniones. Si ellos me dicen: ‘Che, me gustaría…’, yo estoy. Pero no les voy a pedir una reunión el sábado a las 6 de la tarde para… El loco está con sus horarios, en su torneo. Yo acá estoy al margen de la Copa Davis, desde lo individual, para cotejar ideas, verlos, para que se sientan que uno quiere lo mejor para ellos, estoy dispuesto a acompañarlos, mismo a los equipos también; estoy agradecido a los entrenadores por la apertura y el lugar que me han dado, sin invadir. A veces me vas a ver en un restaurante de un torneo más solo que acompañado, pero justamente siento que hay momentos que tienen que estar con sus equipos.

Francisco Cerúndolo, el mejor tenista argentino, durante su reciente y breve paso por Roland Garros: 18° preclasificado, perdió en el debut con el canadiense Diallo JULIEN DE ROSA - AFP

-¿Los presentes con dificultades de Sebastián Báez y Tomás Etcheverry te generan inquietud?

-No lo puedo ver y analizar desde la capitanía, sino desde el cariño que uno les tiene. Con Seba, obviamente, sigo cerca, con Guti [Sebastián Gutiérrez, su coach] también; mismo con Come [Francisco Comesaña]. A mí lo que me divierte es que les vaya bien a ellos, pero por ellos en sí. Después, ojalá que en la Davis se jugara con ocho singles, porque podría llevar a todos, pero realmente lo que hoy más me entusiasma es dar un granito de área, respaldarlos, si necesitan una opinión, algo. Cuando los veo, sinceramente, lo hago desde la óptica de alguien que ya hizo un recorrido y pasó por ese tipo de situaciones. La visión, a veces, es que no hay que dramatizar. Que los malos momentos no los tomen con la típica frase armada: ‘Pero esto te va a hacer bien’; no, no. Hay veces que atravesar esas zonas oscuras o grises, en las que las cosas no fluyen, te llevan a tener que escarbar y acomodar cosas que ante los resultados moderadamente buenos no buscás. ‘Bueno, segunda ronda, perdí con Musetti, Khachanov, De Miñaur, es perdible…’, por decir un ejemplo. A veces muchos creen que la confianza está en no tener caídas, pero está en saber cómo salir de la caída. Perder acá es feo, duele, ves que casi todo el mundo sigue por acá y vos no, que la credencial sirve hasta pocos días más o que… Te empezás a comer un montón de cosas sumado a la decepción personal. Son momentos que para ellos son oportunidades de fortalecerte y encontrar nuevas herramientas.

-Tenés un dobles consolidado con Horacio Zeballos y Andrés Molteni. ¿Se te presentó una nueva opción con Guido Andreozzi, que está dedicado a la especialidad y con buenos resultados?

-Sí, sí, con Guido estoy hablando, lo hice con Gastón Etlis, su entrenador. Lo veo, lo sigo, claramente está madurando, está jugando en una manera mucho más sólida, entendiendo más el juego del dobles. Cuando el jugador va entendiendo los momentos, cuando tuvo que meter el primer saque lo metió, cuando tuvo que asegurar la devolución… y veo que Guido va en ese camino. Aprovecho para mirar a todos. Los miro para conocerlos, descubrirle cosas.

Imagen de la TV francesa de 1994 del partido en el que Frana venció 10-8 en el quinto set al australiano Mark Woodforde, en un court de Roland Garros que ya no existe, el N° 10 Captura de TV

-Es verdad que faltan cuatro meses para la serie con Países Bajos, pero, ¿qué análisis previo hacés?

-Estuve acá con el capitán de Países Bajos, Paul Haarhuis [18° en singles en 1995 y 1° en dobles en 1994], con el que nos conocemos de toda la vida, nos cruzamos en un pasillo, no recuerdo qué jugadores argentinos pasaron y dijo: ‘Ah, ya están arreglando el prize money’, se reía. Tenemos una buena relación. De hecho, en Wimbledon, el año pasado, nos encontramos antes de que yo fuera capitán, tuvimos charlas muy largas, me contó toda su vida. Me contó cómo es la ciudad en la que se va a jugar [Groningen], que es un lugar chico, que ellos querían jugar cerca de Amsterdam y no había muchos complejos disponibles, pero que ahí ya habían jugado. La serie va a estar apretada. Él, tal vez, tiene menos opciones que yo; tiene dos o tres singlistas más o menos fijos [Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp y Jesper De Jong] y hay que ver si no lo rescatan al doblista (Wesley) Koolhof, que se retiró el año pasado.

-Haber vencido a Noruega en condiciones similares a las que enfrentarán en Países Bajos servirá de incentivo.

-Sí. Estará el US Open en el medio, hay que estar abierto lo que nos toque, a potenciales cambios por físico. Siento que mucho se construye con la energía que hay en un grupo más allá de los rendimientos individuales.

-¿Esa energía positiva la sentís?

-Y esa energía la siento, sí. Es lo que intentamos reproducir, porque no la podés mantener durante todo el año, pero sí que te sientan cerca, que sepan que realmente querés acompañarlos. Es como el piloto del calefón, para estar listo para prenderse cuando haya que calentar.

Frana y Etcheverry, en la serie de Noruega: "No hay que dramatizar los malos momentos (...) Hay veces que atravesar las zonas oscuras o grises te llevan a tener que escarbar en otros sitios" AAT

-¿Qué planes tenés como capitán de acá hasta la serie?

-La idea es ir al US Open. No sé si iré a un torneo previo. Cuando ellos pasen por Buenos Aires la idea es estar en contacto. Cada vez vas teniendo más afinidad. Sinceramente, tratás de acompañar en el día y no volverte loco, porque no sabés qué va a pasar cuando llegue la fecha. Tampoco hay que volverse locos con los resultados que hubo acá en Roland Garros. Hubo mucha gente que dijo: ‘Uh, che’. Apena, sí, pero por el lado de la Davis no cuenta. Son sacudones, hay que aprender y, es lo que digo: si de acá te vas con un trago amargo, pero algo aprendido, valió la pena. El tenista siempre mira lo que le falta; siempre. Por la ambición, porque hiciste segunda o tercera, estuvo buenísimo, pero se te escapó porque el drive o el segundo saque no funcionó cómo querías, entonces te vas con eso y no sé qué… que está bien, porque hay que fortalecer, pero no podés olvidarte que dos años atrás firmabas por este presente. Mirar tanto a lo que falta, si estar atento, podés correr el riesgo de descuidar y no valorar los avances. Hay que tener cuidado. ‘¡Nos faltan los puntos del ranking!’. Loco, pará, hace un año y medio o dos estabas jugando los Futures o rascando un Challenger y hoy ya estás acá mucho mejor. Hay que vivir un poco más en estado de gracia, porque quieras o no, no son muchos los que pueden estar acá y el riesgo de naturalizarlo es peligroso. Está bueno de que te sientas orgulloso de dónde llegaste. No hay que mirar el rojo siempre: dónde te faltó, dónde se falló… entonces la cabeza se te explota.

-En marzo, Federico Gómez hizo un posteo desgarrador sobre sus problemas de salud mental y muchos se sintieron identificados, quizás sin haber llegado a ese extremo. ¿Cómo ves a esta generación en comparación con la tuya o la intermedia?

-Es complejo, es largo. Hay que entender que hay problemas de abundancia. Entonces, digo: ‘Pará, si hace unos años te decían que ibas a tener la posibilidad de pelear por entrar en Wimbledon, no lo podías creer, hoy no es una cagada’. Hay ambición, pero puede que hoy hayas vivido una parte de tu realidad y la estás tirando a la basura por la exigencia. No digo que no sea una cagada que se te vaya el ranking, pero hay que descomprimir. Lo dijo Rafa Nadal el otro día cuando les habló a Djokovic y a Federer: ‘Hemos batallado por conseguir nuestros objetivos, pero a la distancia veo que no era lo máximo. Hubo otras cosas en esas batallas que tuvieron más valor que el propio trofeo’. Entonces, si vos te apoyás pura y exclusivamente en el resultado, será un placebo hasta donde te dure y mientras lo tengas, pero después no te va a llenar. Sentirte pleno, íntegro, es otra historia. En las transmisiones de TV siempre me pasaba, sobre todo en los partidos de las chicas, porque se repetían menos las finalistas. Entre los hombres estaban Roger, Rafa y Novak, acostumbrados a ganar. Veías a muchas chicas que levantaban el trofeo llorando y por dentro decía: ‘En un año puede estar llorando, pero por otra cosa’. Es como que lo soñado pasaba a ser la pesadilla. Emma Raducanu, Naomi Osaka y muchas otras. No entro en una cuestión de género; hay chicos que, al subir, se encuentran con que falta oxígeno en la cima. Es exigente estar arriba. Pero hay que valorar los pasos dados.

Países Bajos, de visitante, en septiembre y por la segunda ronda de los Qualifiers, será el próximo desafío de Frana y del equipo de Copa Davis Ricardo Pristupluk

-La exposición en las redes sociales…

-Eso es un veneno…

-¿No creés que habría que profundizar en la educación sobre ese aspecto dando charlas para los juniors, incluso incentivadas por la Asociación Argentina de Tenis?

-Sí, sí; todas estas cosas suman porque, quieras o no, en el deporte podés pasar de cierto anonimato a un nivel de exposición muy grande. De repente, equis nombre gana dos rondas más y está en todos los diarios, en los canales, sumás miles de seguidores en Twitter… pero después te sueltan, te caes y no te frena nadie. Hoy las redes sociales son un peligro, porque es lindo ganar y leer todos los elogios; pero cuando perdés, dicen barbaridades. Es difícil, porque ellos son de una generación que nació con eso, pero hay que decirles: ‘No te confundas, porque el mismo que hoy te dice sos un genio, mañana te dice sos un estúpido que no servís’. No podés darle valor a alguien que no sabés ni cuál es el nombre real. Pero muchas veces entrás en el vestuario están bloqueando gente y vos decís: ‘Loco, acabás de perder, dejate de hinchar las pelotas. Todavía no te cambiaste la ropa y estás con el teléfono bloqueando gente’. La vida de estos chicos tiene sus privilegios, pero es muy demandante también. Están en una pelea constante. Conviven todo el día entre ellos, pero a la vez pelean por lo mismo. Vas al vestuario y te encontrás con tu rival cada dos minutos; en el fútbol cada equipo se prepara en su lugar. Acá no hay empate. Acá es tooodos los días, tooodos los días con la misma gente, con el que te cae bien, con el que te cae mal, con el maleducado, con el amable. Es muy fácil la intoxicación. Trato de transmitirles que respiren, que salgan del tenis. Lo difícil es encontrar el equilibrio. Tenis, tenis, preparación física, suplementación, tenis, tenis… llega un momento que te explota la cabeza. Los equipos hoy son más grandes, hay más especialistas, entonces cada uno quiere tener su tiempo para hacerlo de la mejor manera. El partido duró una y media y la preparación y el post suman siete horas diarias; eso se replica mañana y así durante 28 o 30 torneos, cuando lo multiplicás son 200 días. Por eso digo: ‘Muchachos, disfruten, no dramaticen’. Todos queremos ganar, pero el proceso al intento a tener un buen torneo o a tener una buena Copa Davis, tiene su parte linda. En la Davis, el que la pudo ganar, contará la experiencia de la final, pero la mayoría recuerda los momentos que la pasaron bien, en la que se divirtieron, en la que tuviste la posibilidad de hacer algo bueno en equipo. La vida es eso. Si la felicidad es de acuerdo con la vitrina de cada uno… habría muchos que no serían felices.

Avanza el mejor neerlandés

Tallon Griekspoor, el mejor jugador neerlandés del ranking ATP (35°) y potencial rival argentino en cuatro meses en la Copa Davis, avanzó a los 8vos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera. El tenista de 28 años venció por 4-6, 6-1, 6-7 (2-7), 6-1 y 6-4 a Ethan Quinn (EE.UU., 106°).

Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev (tercer preclasificado), que batió al italiano Flavio Cobolli por 6-2, 7-6 (7-4) y 6-1.