John McEnroe, angustiado por su amigo Boris Becker, quiere visitarlo en prisión: “Es horrible”

Entre 1985 y 1992, John McEnroe y Boris Becker se enfrentaron diez veces en el circuito. Contemporáneos en una época dorada del tenis, conservaron y prolongaron su vínculo hasta la actualidad. De 63 y 54 años, respectivamente, en las últimas décadas fueron protagonistas en distintas clínicas de tenis, eventos comerciales y comentarios de TV. El alemán vive el peor momento de su vida: acusado de haber ocultado su patrimonio monetario e inmobiliario para declararse en bancarrota en 2017 y no pagar sus deudas, en mayo fue sentenciado a dos años y medio de prisión (de ese tiempo, deberá cumplir la mitad en una cárcel británica). Este hecho es un golpe anímico para McEnroe .

“Boris es un amigo mío y esto (que vive) es simplemente horrible. Quiero verlo si me es posible, si está dispuesto a ver gente. Me siento terrible, ha estado pasando por muchas cosas durante mucho tiempo. Él me decía que todo iba a estar bien, que estaba bajo control. Sabes..., ese es Boris, era un jugador muy confiado en la cancha. Pero a veces no eres necesariamente un gran inversor. Y parece que había algunas personas a su alrededor que no estaban ayudando mucho”, expresó McEnroe, número 1 del mundo en 1980, ante la prensa británica, a pocos días del arranque de Wimbledon (el lunes próximo), certamen en el que habitualmente coincidía con Becker haciendo comentarios por la cadena BBC. McEnroe quiere aprovechar su estadía en Londres para visitar al germano.

McEnroe y Becker, durante un duelo en la Copa Davis 1987; rivales y buenos compañeros del tour. picture alliance - picture alliance

“Obviamente él tampoco esperaba la sentencia mínima de quince meses en prisión, porque según tengo entendido, planeaba hacer algún tipo de conferencia de prensa un par de días después de que se tomara la decisión” , añadió el estadounidense McEnroe, ganador de siete trofeos individuales de Grand Slam, sobre el triple campeón en Wimbledon y número 1 del mundo en 1991.

En mayo pasado una versión indició que después de que cumpla su sentencia en la prisión HMP Wandsworth, a sólo cuatro kilómetros del All England Club, Becker (nacido en Leimen, un municipio del distrito de Rin-Neckar, en el estado federado de Baden-Wurtemberg) podría ser expulsado del Reino Unido por no tener la ciudadanía británica. A fines de abril se descubrió que Becker ocultó activos y préstamos por valor de 3,14 millones de dólares para evitar pagar sus deudas, y comenzó su sentencia en la prisión, en la cual debe cumplir un mínimo de un año y tres meses.

Sin arrepentimiento por Raducanu

El año pasado McEnroe fue criticado por una porción de la “sociedad tenística” luego de que afirmara que la tenista Emma Raducanu se había encontrado jugando en los octavos de final de Wimbledon “antes de tiempo” y que no había sabido manejar anímicamente la situación (la británica se retiró cuando perdía con la australiana Ajla Tomljanovic por 6-4 y 3-0 al sufrir “respiración dificultosa”).

Wimbledon 2021: Emma Raducanu, con dificultades para respirar por la presión que vivió ante Ajla Tomljanovic. BEN STANSALL - AFP

Casi doce meses después, McEnroe no se arrepiente de su juicio instantáneo, que al día siguiente fue respaldado prácticamente por la propia Raducanu. “Yo no diría nada diferente. En ese momento sólo estaba dando una conjetura sobre lo que pensaba que estaba sucediendo, basado en 40 o 45 años de experiencia en el juego profesional”, reflexionó McEnroe.

Y prosiguió, en referencia a la tenista de 19 años y 11° del mundo: “Muchas veces para estos chicos y chicas jóvenes es mucho con lo que lidiar. Simona Halep [campeona de Wimbledon 2019)] dijo que tuvo el primer ataque de pánico de su vida jugando en el Abierto de Francia. Así que esto es algo que se está discutiendo cada vez más. En todo caso, yo estaba tratando de apoyarla a ella (Emma). A veces me abrumaba, no jugué en Wimbledon durante dos años. Intento ser lo más honesto posible y seguiré intentándolo”.

Y aportó: “Ella (Raducanu) es una niña. Está tratando de crecer frente al mundo y frente a la gente. Y eso puede ser difícil. El título en el US Open 2021 sucedió tan rápido para ella..., y eso trae el triple de exposición que el que tenía por lo sucedido en Wimbledon”.

Asombro por Andy Murray

McEnroe manifestó su asombro por el buen nivel que exhibe el escocés Andy Murray, reciente finalista del ATP de Stuttgart (cayó con el italiano Matteo Berrettini), dos veces operado de la cadera y con un implante de metal en la zona intervenida. “Sé que tuvo que ser difícil para él en muchos sentidos ver a estos muchachos continuar acumulando récords en los que básicamente no podía jugar en absoluto. No soy un doctor. Me asombra que se mueva tan bien como lo hace. Si tienes una cadera de metal, eso me diría que no te moverías tan bien, que estarías más rígido , que no podrías reaccionar tan rápido. Simplemente no veo cómo es posible”, destacó McEnroe.

Andy Murray besando el trofeo de Wimbledon, donde fue campeón en 2013 y 2016. ANJA NIEDRINGHAUS - AFP

La leyenda estadounidense ubica a Murray como uno de los aspirantes al título en el All England, donde ya se consagró dos veces (en 2013 y 2016): “Si está en forma, creo que es uno de los candidatos. De hecho, creo que sería uno de los pocos que podrían ganarlo. Tiene experiencia y sabe jugar mejor que casi nadie en esa superficie”.

Uno de los arrebatos de furia más icónicos de la historia del tenis: aquel del “¡You cannot be serious, man!" de McEnroe al umpire Edward James, en Wimbledon 1981. Mirrorpix - Mirrorpix