Wimbledon: el misterioso caso Radunacu y las críticas a McEnroe por un comentario inapropiado

La británica Emma Raducanu, la chica maravilla de 18 años que hace dos meses acudía al colegio y, tras recibir una invitación para el cuadro principal de Wimbledon dejó de lado los últimos exámenes de matemática y economía y asombró a todos en el césped del All England, debió retirarse en los 8vos de final cuando perdía con la australiana Ajla Tomljanovic por 6-4 y 3-0. “Respiración dificultosa”, fue la única comunicación oficial del tercer Grand Slam del año. Por el momento no hubo más anuncios sobre la salud de la actual 338° del ranking mundial y la incertidumbre aumentó desde anoche.

En el medio, el estadounidense John McEnroe, leyenda del tenis, quedó en el ojo de la tormenta en Gran Bretaña por la manera en la que se refirió, como comentarista de la cadena BBC, al caso Raducanu. El neoyorquino, tres veces ganador de Wimbledon, aseveró que Raducanu se encontró jugando en los octavos de final de Wimbledon “antes de tiempo” y que no había sabido manejar emocionalmente la situación.

“Me siento mal por Emma, obviamente. Parece que fue demasiado, como es comprensible, particularmente con lo que hemos estado hablando de esto durante las últimas seis semanas con (Naomi) Osaka, que ni siquiera está aquí”, dijo McEnroe, haciendo una comparación con la tenista japonesa, que se retiró antes de competir en la segunda ronda de Roland Garros por no querer hablar con la prensa luego de sus partidos y alegar períodos de depresión.

Jon McEnroe quedó en el ojo de la tormenta tras opinar que la británica Emma Raducanu (18 años) no se había mostrado preparada para asumir la presión.

“¿Cuánto pueden manejar las presiones los jugadores? Te hace ver a los chicos que han existido y a las chicas durante tanto tiempo, lo bien que pueden manejarlo. Ojalá (Raducanu) aprenda de esta experiencia”, expresó el zurdo y ex número 1 del mundo, tras cumplirse cuatro décadas del arrebato de furia más icónico de la historia del deporte de las raquetas, aquel del “¡You cannot be serious, man!”.

McEnroe también sugirió que el comienzo tardío del partido entre Raducanu y Tomljanovic había contribuido a la situación de la británica. “No creo que haya ayudado que el partido anterior fuera tan largo porque la hizo pensar más en ello. Eso es mucho para asumir, especialmente cuando nunca antes has estado allí”, añadió McEnroe.

En pleno partido, Emma Raducanu sintió serias molestias físicas y respiratorias; la atmósfera fue demasiado fuerte para su repentina explosión en los courts de Wimbledon. BEN STANSALL - AFP

A propósito de la programación (la británica y la australiana jugaron en el último turno del Court 1, cuando la cancha central ya estaba libre), Wimbledon comunicó: “Estamos muy tristes de ver a Emma obligada a retirarse de su partido de anoche y le deseamos todo lo mejor en su recuperación. Debe ser felicitada por el equilibrio y la madurez que ha demostrado durante la quincena de Wimbledon y estamos ansiosos por darle la bienvenida: regresará a el próximo año y en los años venideros”.

“Con respecto a la programación, como siempre, el orden de juego de cada día en The Championships es una operación compleja, y aunque tenemos mucho cuidado al programar los partidos y asignar las canchas a diario, no es una ciencia exacta. Todas las decisiones se toman con imparcialidad y en el mejor interés del torneo, los jugadores, los espectadores y nuestra audiencia de transmisión mundial en el fondo, pero la naturaleza impredecible de la duración de los partidos y el clima británico pueden y causarán interrupciones en cualquier horario”.

LA NACION