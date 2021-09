John McEnroe confirmó su opinión sobre Emma Raducanu acerca de su experiencia en Wimbledon

John McEnroe fue criticado por una parte de la “sociedad tenística” luego de que afirmara que la tenista Emma Raducanu se había encontrado jugando en los octavos de final de Wimbledon “antes de tiempo” y que no había sabido manejar emocionalmente la situación (la británica se retiró cuando perdía con la australiana Ajla Tomljanovic por 6-4 y 3-0 debido a sufrir “respiración dificultosa”). La leyenda estadounidense ratificó sus dichos, le bajó el tono a la supuesta polémica y elogió a Raducanu por el título en el US Open.

McEnroe, que en Wimbledon actuó como comentarista de la BBC, en aquel momento planteó: “¿Cuánto pueden manejar las presiones los jugadores? Te hace ver a los chicos que han existido y a las chicas durante tanto tiempo, lo bien que pueden manejarlo. Ojalá (Raducanu) aprenda de esta experiencia (...) Me siento mal por Emma, obviamente. Parece que fue demasiado, como es comprensible”.

La británica Emma Raducanu, con dificultades respiratorias, durante los 8vos de final del último torneo de Wimbledon. BEN STANSALL - AFP

El ex número 1 y tres veces campeón de Wimbledon dijo que sus declaraciones se habían tomado en forma errónea. “Traté de relacionarlo de alguna manera con mi experiencia cuando fui por primera vez a Wimbledon también a los 18. Ella lo hizo mejor que yo. Jugué contra Jimmy Connors, no había estado en la cancha central y recuerdo que me temblaban las piernas, me sentía totalmente abrumado por la experiencia y casi feliz de no haber ganado”, expresó McEnroe, en CNN.

Y prosiguió, en la misma entrevista: “Posteriormente fui a Stanford por un año (la universidad) y tuve algo de tiempo para reagruparme mentalmente y prepararme para los rigores de la gira. Hay muchas ventajas, pero también hay presión que te pones a ti mismo y expectativas que otros te ponen. Yo la apoyé mucho (a Raducanu), pensé, en ese momento. Conoces los periódicos de Inglaterra. A veces, le dan mucha importancia a la nada”.

Juan Martín del Potro y John McEnroe, hace algunos días en el US Open.

Raducanu, de apenas 18 años, venció a la canadiense Leylah Fernández el sábado pasado en el Abierto de los Estados Unidos para convertirse en la primera jugadora en ganar un título de Grand Slam tras superar la clasificación. McEnroe comentó que se había preguntado cómo manejaría la británica su nueva fama después de su presentación en el último Wimbledon y que quedó maravillado por lo que observó en el US Open: “No creo que pueda hacerlo mejor de lo que lo hizo. Es una locura que haya podido hacer esto en Nueva York”.

Emma Raducanu con el trofeo de campeona del Abierto de los Estados Unidos.

Raducanu, actualmente ubicada en el puesto 23°, sigue generando un altísimo impacto que trascendió el deporte de las raquetas. Jürgen Klopp, el DT de Liverpool, la describió como “el talento del siglo” y aseveró que empezará a ver más tenis femenino luego de disfrutar de la final de Flushing Meadows.