Juan Pablo Ficovich, el tenista que tuvo Covid-19 y miocarditis, vivió una pesadilla y pudo volver a jugar

Cuando el tenista Juan Pablo Ficovich (24 años) viajó, en enero pasado, a Doha, para competir en la clasificación para el Abierto de Australia, jamás sospechó que sería el comienzo de una pesadilla. No llegó a jugar ni un punto, le diagnosticaron Covid-19 a las pocas horas de pisar suelo qatarí, quedó aislado durante catorce días hasta que regresó a Buenos Aires con el alta epidemiológico, pero se sometió a estudios más profundos y se le detectó miocarditis [una inflamación del músculo cardíaco que reduce la capacidad del corazón de bombear]. Desde ese momento tuvo que dejar de competir y entrenarse en cuenta gotas, monitoreando que las pulsaciones no superaran las 150, registro que alcanzaba tras impactar menos de diez pelotas. Pero en los últimos días recibió el alta médica y, a 203 días de su último partido oficial, volvió a “sentirse jugador”, volvió a jugar.

El retorno de Ficovich, actual 226° del ranking ATP, fue en un escenario siempre complejo para las raquetas argentinas: en el césped de Wimbledon. Sin embargo, esta vez, el score era lo de menos. Con pocos ensayos sobre césped y acompañado por su entrenador, Juan Pablo Gándara, Ficovich cayó en la primera ronda de la clasificación del tercer Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará el lunes próximo. El resultado fue por 7-5 y 6-1, en 1h04m, frente al francés Benjamin Bonzi, 121° del ranking y noveno preclasificado en Roehampton, a unos diez minutos del All England, en el predio de la Federación Internacional de Tenis (ITF), donde se disputa la qualy.

“Me sentí bien, bien. En el primer set fue parejo, él tuvo más chances, pero pude estar ahí. Me costó mucho la devolución. Mi rival me hacía jugar todos los games de mi saque, pero en los de él a mi me costaba, se me iban muy rápido. Pero más allá de eso, bien, contento por volver. Me quedo con el primer set, que fue parejo. Tuve lindas sensaciones. Ahora a volver a la Argentina y a entrenar” , le comentó Ficovich a LA NACION, desde Londres. Su familia y el médico Enrique Prada (Coordinador del laboratorio de Ciencias Aplicadas al Deporte del CeNARD), quien siguió todo el proceso, felices.

El último partido oficial de Ficovich había sido el 1° de diciembre pasado, frente al brasileño Joao Menezes, en la primera ronda del Challenger de Campinas: caída por 4-6, 6-3 y 7-6 (7-5). Frente a un jugador más experimentado como Bonzi (ya jugó el main draw de Wimbledon, en 2018, tras superar la clasificación), el bonaerense anotó un ace, cometió una doble falta, logró el 63% de primeros servicios, ganó el 66% de puntos con el primer saque y sólo el 32% con el segundo (7 de 22). No le generó oportunidades de quiebre al europeo, quien sí le rompió el servicio tres veces.

Tras su regreso al circuito, sano y liberado emocionalmente, Ficovich aumentará las cargas de entrenamiento para tratar de recuperar el tiempo perdido. Su objetivo, ahora, es recuperar la normalidad y competir en el circuito Challenger en aproximadamente un mes. “Tengo unas ganas tremendas de jugar. Quiero volver a sentirme que estoy libre y a nivel. Quiero ganar partidos, correr, ganar torneos. Va a ser raro. Pero voy a estar agradecido porque habré superado esta enfermedad”, le confesó el tenista, en mayo pasado, a LA NACION. Hoy ya puede desahogarse y gritar, porque superó uno de los mayores exámenes de su vida.

