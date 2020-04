Krawietz: de campeón vigente en Roland Garros a repositor de un supermercado

El alemán Kevin Krawietz, junto con su compatriota Andreas Mies: son los campeones doblistas vigentes de Roland Garros

El alemán Kevin Krawietz, campeón vigente de Roland Garros en dobles, junto a su compatriota Andreas Mies, reveló hoy que trabaja como repositor de un supermercado en Munich, mientras dura el receso en el tenis debido a la pandemia de coronavirus.

"Llevo varias semanas trabajando como repositor en un supermercado por un sueldo básico de 450 euros. R epongo la mercadería de los estantes, clasifico las cajas vacías y rocío los carritos de compras con desinfectante", explicó el tenista en una nota que concedió a la reviste Der Spiegel, informó la Agencia DPA.

Krawietz, durante su participación en el US Open

Krawietz, nacido en la ciudad alemana de Coburg hace 28 años, ocupa el puesto 626 del ranking mundial de singles de la ATP, pero en dobles figura 13 luego de haber conquistado la edición 2019 de Roland Garros junto al también alemán Mies, 14 del escalafón de parejas.

"En mi vida me di el gran lujo de convertir mi hobby en una profesión, había estado pensando en tener un trabajo normal por un tiempo y debido al coronavirus tengo la oportunidad de hacerlo. Me levanto a las cinco de la mañana para llenar los estantes de mercadería y que estén repletos cuando el local abre, me traslado en unos patines que me compré, así recorro Munich", expresó el tenista.

Krawietz reveló por último que tiene un permiso especial para entrenarse "tres o cuatro veces por semana" y que volverá a jugar al tenis cuando se reanude la actividad, en principio el 13 de julio próximo, según anunciaron en forma conjunta la ATP y la WTA.