Rafael Nadal hizo de presentador de Nadal y recurrió a un concepto que causó gracia

20 de septiembre de 2019 • 10:54

Relajados, distendidos, pero a su vez envueltos en el marco de seriedad que rodea a la Rod Laver Cup, el certamen de tenis por equipos que enfrenta al conjunto europeo con el del Resto del Mundo. Así se observa a los tenistas que forman parte de la tercera realización del torneo que comenzó este viernes en Ginebra, Suiza. Y dentro de este contexto, uno de los momentos más emotivos se vivió con la presentación que Rafael Nadal hizo de su histórico rival, Roger Federer.

"El jugador más desconocido aquí", comenzó bromeando el oriundo de Manacor en el escenario. El resto de los integrantes del "Team Europa", Alexander Zverev, Fabio Fognini, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas y Roberto Bautista Agut sonrieron. "Tengo que presentar a mi rival, probablemente el más grande de todos. Y es mucho mejor tenerlo a mi lado de compañero. Él es el único... solo Roger Federer".

Por otro lado, uno de los grandes debates de estos días en el mundo del tenis tiene relación directa con Federer y Nadal. Con la conquista del último US Open, el español quedó a solamente un trofeo de Grand Slam de igualar el récord del suizo, con 20. Sin embargo, relajados, en cada contacto con la prensa ambos aclararon que no hablaron de eso.

"Esas cosas uno no las puede controlar, salvo cuando te enfrentas y tratas de frenar al otro. Pero ese tampoco es el punto. El punto es poder ganar por uno mismo, tus fans, por el equipo de trabajo y por todo lo que representa. No hemos hablado", resaltó Federer. "Honestamente, la respuesta es la misma cien veces: no hablamos. Yo juego por mí y no pensando en ganar nada en particular. El tenis no es solo Grand Slam, por supuesto que son importantes, pero no los tomo de esa forma. Trato de competir bien", añadió Nadal.

Pero quien sí tuvo una respuesta sorprendente ante la misma consulta fue otra leyenda como John McEnroe. El estadounidense, ganador de 7 Grand Slam y capitán de "Team World" en la Laver Cup, dijo: "¡No lo sé! Nadie de esta mesa puede responder a esta pregunta. ¿Por qué no lo vemos dentro de un año o dos? Ahí tendremos una mejor idea. En algún momento deben de parar. Quizá se retiran después de este fin de semana, cuando les limpiemos el c...".

En apenas tres años, la Laver Cup se asentó dentro del circuito ATP (aunque sin ser puntuable). La idea nació a partir de Team8, una empresa de representación de deportistas y creación de eventos que dirige el propio Federer. Este año se desarrolla en Ginebra, a apenas 250 kilómetros de la ciudad de origen del tenista suizo, Basilea.

Las principales atracciones en el equipo europeo, claro, son Federer y Nadal. Los estadounidenses John Isner, Jack Sock y Taylor Fritz, el australiano Nick Kyrgios y los canadienses Denis Shapovalov y Milos Raonic (además del australiano Jordan Thompson, como alterno) son los integrantes del elenco comandado por John y Patrick McEnroe.