Partidos de hoy jueves 13 de noviembre en el ATP Finals 2025

Se desarrolla este jueves la quinta jornada del ATP Finals en el Inalpi Arena de Turín, Italia, con partidos correspondientes a la tercera y última fecha del grupo Jimmy Connors del round robin. Los encuentros inician a las 10 (hora argentina) y se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el primer turno el estadounidense Taylor Fritz (6°), con un récord de un triunfo y una derrota, se mide con el el australiano Alex De Miñaur (7°), que cayó en sus dos juegos. Luego, desde no antes de las 16.30, el español Carlos Alcaraz (1°) busca su tercera alegría vs. el local Lorenzo Musetti (9°), el único tenista que todavía no ganó en la zona.

Tabla de posiciones de los grupos del ATP Finals

El gran ausente del torneo es Novak Djokovic, el máximo campeón con siete títulos. El serbio era de uno de los clasificados, pero desistió de participar tras ser campeón del ATP 250 Atenas y llegar a 101 coronas en el circuito de la ATP. En su lugar ingresó Lorenzo Musetti, quien justamente cedió en la definición del torneo griego contra él.

De los ocho participantes, los únicos que saben lo que es ganar el Torneo de Maestros son Jannik Sinner, el campeón defensor; y Alexander Zverev, que celebró en 2018 y 2021.

Tabla de campeones del ATP Finals