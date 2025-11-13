Partidos de hoy jueves 13 de noviembre en el ATP Finals 2025

En la quinta jornada inicia la tercera y última fecha del round robin, con partidos correspondientes al grupo Jimmy Connors
- 2 minutos de lectura'
Se desarrolla este jueves la quinta jornada del ATP Finals en el Inalpi Arena de Turín, Italia, con partidos correspondientes a la tercera y última fecha del grupo Jimmy Connors del round robin. Los encuentros inician a las 10 (hora argentina) y se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
En el primer turno el estadounidense Taylor Fritz (6°), con un récord de un triunfo y una derrota, se mide con el el australiano Alex De Miñaur (7°), que cayó en sus dos juegos. Luego, desde no antes de las 16.30, el español Carlos Alcaraz (1°) busca su tercera alegría vs. el local Lorenzo Musetti (9°), el único tenista que todavía no ganó en la zona.
Tabla de posiciones de los grupos del ATP Finals
El gran ausente del torneo es Novak Djokovic, el máximo campeón con siete títulos. El serbio era de uno de los clasificados, pero desistió de participar tras ser campeón del ATP 250 Atenas y llegar a 101 coronas en el circuito de la ATP. En su lugar ingresó Lorenzo Musetti, quien justamente cedió en la definición del torneo griego contra él.
De los ocho participantes, los únicos que saben lo que es ganar el Torneo de Maestros son Jannik Sinner, el campeón defensor; y Alexander Zverev, que celebró en 2018 y 2021.
Tabla de campeones del ATP Finals
- Novak Djokovic (Serbia) - 7
- Roger Federer (Suiza) - 6
- Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
- Ilie Năstase (Rumania) - 4
- Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
- Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) - 2
- Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de ATP Finals de Turín
La TV del jueves. Carlos Alcaraz juega en el ATP Finals, y Francia y Portugal buscan la clasificación al Mundial 2026
Local en el Masters. Sinner amplió una formidable serie de triunfos bajo techo, sigue haciendo padecer a Zverev y es semifinalista
La TV del miércoles. La cuarta jornada del ATP Finals, con Jannik Sinner, y la acción de la NBA
- 1
Emiliano Buendía, el último convocado por Scaloni para el amistoso de la selección
- 2
Convocatoria de la selección argentina para el partido vs. Angola
- 3
Argentina vs. México, por el Mundial Sub 17 2025: día, horario, TV y cómo ver online
- 4
Próxima carrera de la F1: cuándo es y todas las fechas que le quedan al campeonato