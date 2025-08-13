La insólita descalificación de un tenista por ir a ducharse en medio del partido

El Challenger Tour, la segunda división del tenis profesional, muchas veces es escenario de acciones curiosas o inéditas. Esta vez ocurrió un hecho realmente insólito en Hersonissos, Grecia, en un Challenger de categoría 50, sobre superficie dura. Un jugador ganó el primer set, decidió tomarse una breve ducha en medio del partido y al regresar a la cancha... fue descalificado.

El protagonista es el tenista alemán Mats Rosenkranz, de 26 años y 358° del ranking individual. Tras debutar en el torneo venciendo a Pavlos Tsitsipas (uno de los hermanos de Stefanos Tsitsipas, el actual 29° del ranking, exnúmero 3) en tres sets, se midió con el italiano Pietro Fellin (561°) en los octavos de final. En medio de una temperatura sofocante, levantó dos puntos para set, logró adueñarse del primer parcial por 7-5 y, empapado por el sudor, le pidió permiso al juez de silla para hacer uso del “toilet break”. Naturalmente se lo concedieron y fue al vestuario...

Claro que Rosenkranz tomó una decisión imperdonable desde el aspecto reglamentario: ¡se tomó una ducha! El árbitro llamó al supervisor del torneo y entre ambos decidieron que Rosenkranz había cometido una violación del código antidopaje, que prohíbe que un jugador se duche durante un partido, a menos que sea un encuentro a cinco sets.

“Sólo me duché diez segundos”, le dijo el germano al umpire, pero éste le explicó que la acción no está permitida y le decretaron el “default”. Rosenkranz tomó su bolso y se marchó de la cancha, incrédulo y frustrado. Su rival, Fellin, aprovechó el error reglamentario de su rival y avanzó a los cuartos de final del certamen que reparte 54.000 euros en premios.

Tras el disputado primer set, Rosenkranz no soportó el calor y tomó esa decisión. Europa vive otro verano con oleadas de calor sofocantes, incendios, temperaturas altísimas, termómetros que alcanzan los 40 grados y víctimas de todo tipo. Grecia, donde se juega el torneo, no es la excepción, claro. En algunas regiones de España, por ejemplo, se pronosticaron temperaturas que alcanzarían los 44° y el ministerio del Interior declaró la preemergencia y puso a los servicios militares en alerta para la eventual extinción de incendios.

Grecia y Turquía, países que son meta de miles de veraneantes, se vieron obligados a combatir decenas de incendios forestales. Avivados en algunos casos por vientos huracanados, los incendios provocaron la evacuación de varias aldeas y un hotel en las islas turísticas de Zante y Cefalonia, en el mar Jónico, junto con otras cuatro zonas del continente. Estas temperaturas, claramente, no son saludables para la práctica de deportes, mucho menos de alto rendimiento.