Federico Coria le presentó batalla al chileno Christian Garín en los cuartos de final de Río de Janeiro. Fuente: AFP - Crédito: MAURO PIMENTEL

21 de febrero de 2020 • 22:21

Agosto de 2018. Luego de cumplir los dos meses de sanción impuestos por la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) por no haber reportado que le ofrecieron arreglar partidos, Federico Coria volvió al circuito. Y lo hizo con un título, al conquistar el Future 9 de Rumania, con un triunfo por 7-5 y 6-2 sobre el colombiano Cristian Rodríguez. Tenía 26 años y, ubicado en el puesto 391º del ranking, volvió a competir.

Mayo de 2019. Obtuvo el primer título challenger -la segunda categoría del tenis de elite- de su carrera. Lo hizo en Savannah, EE.UU., sobre una superficie de green clay, al vencer en la final al experimentado italiano Paolo Lorenzi por 6-3, 4-6 y 6-2, en 2h31m de juego. Tiempo después, alcanzó el puesto 115, su mejor marca.

Ya dejó de ser el hermano menor de Guillermo, un crack de otro tiempo. Y dejó atrás, también, las sospechas, las historias negativas. El otro Coria, a los 27, está en la cúspide de su carrera. En los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, salvó dos pelotas de partido, antes de declinar frente a Christian Garín por 2-6, 6-3 y 7-5. El chileno se convirtió en un verdugo de los argentinos: desde la final de Córdoba frente a Diego Schwartzman, pasando por Federico Delbonis en el encuentro anterior.

Sin embargo, para Coria no fue una derrota: es el prólogo de una invitación. Depende de su capacidad: desde el lunes, subirá al puesto 103. "Por favor, que nadie me despierte", había dicho, horas antes del choque que fue interrumpido por la lluvia. El primer parcial fue un espectáculo del rosarino. Un unipersonal que debería conservarlo. Estar entre los 100 mejores, jugar en Roland Garros, sentir esa adrenalina: es ahora. "Uno lucha tanto, tantas veces me vi fuera de este deporte. No lo disfrutaba, no te alcanzaba el dinero. No podía salir de los futures...", recordaba. Febrero de 2020. El tiempo es hoy.