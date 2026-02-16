El crossover menos esperado del Argentina Open: Demichelis disfrutó la final junto a Bauleti

El Argentina Open volvió a convertirse en uno de los grandes eventos deportivos del verano porteño. Como cada año, reunió a figuras del tenis internacional, fanáticos, celebridades y referentes de distintos ámbitos que aprovecharon el torneo para dejarse ver.

La final no solo dejó como protagonista a Francisco Cerúndolo dentro de la cancha. En las tribunas también se dio un cruce que llamó la atención y generó comentarios en redes: Martín Demichelis siguió el partido desde el estadio y compartió imágenes junto a Federico Coria y al influencer conocido como Bauleti.

La presencia del ex entrenador de River no pasó inadvertida. A través de sus historias de Instagram, mostró que vivió el encuentro desde una ubicación privilegiada y dejó ver quién lo acompañaba.

Martin Demichelis y Bauletti disfrutando de la final del Argentina Open (Foto: @argentinaopentennis)

Demichelis y Bauleti, juntos en la final

El encuentro entre el exfutbolista y el creador de contenido sorprendió por lo inesperado. Bauleti, muy activo en redes y con fuerte llegada al público joven, también compartió material desde el estadio, lo que reforzó la repercusión del momento.

Las imágenes circularon rápidamente y varios usuarios destacaron el “crossover” entre el mundo del fútbol y el universo digital en un evento de tenis. En sus historias de Instagram, el influener y el ex DT compartieron la foto del encuentro donde se los vio sonrientes y relajados, disfrutando del ambiente y la compañia.

Martin Demicheles compartió en sus historias de Instagram con quien disfrutó la final (Foto: @martindemichelisoficial)

“Hermoso verlo ganar a @francerudolo junto a ustedes”, escribió en la historia Demichelis, etiquetando a Bauleti y al tenista Federico Coria, quién también se sumó a la foto. Más allá del resultado deportivo, la imagen dejó una estampa distinta de la final: una mezcla de perfiles que no suelen compartir espacio público.

Los comentarios posteriores al encuentro

Horas después, en su stream, Mernuel fue quien sacó el tema y le preguntó a Bauleti cómo fue el cruce con Demichelis. Él respondió sin vueltas: sí, que hablaron y que le pareció “un fenómeno”.

A partir de ahí, todo se transformó en risas. Sus compañeros empezaron a cargarlo con que siempre apoyó al exentrenador y que era un “soldado michelista”. Bauleti no esquivó el apodo y siguió el juego entre bromas, mientras celebraban lo que definió como una “gran jornada”.

Bauletti contó en stream cómo fue el encuentro con Demichelis

La consagración de Cerúndolo cerró una jornada intensa en el Argentina Open, pero en paralelo, el cruce entre el exdefensor y el influencer sumó un condimento extra. En un torneo que ya suele convocar celebridades, esta vez el comentario no giró solo alrededor del campeón, sino también de esa combinación inesperada en las gradas.