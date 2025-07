Franco Mastantuono jugó al tenis con Federico Coria y sorprendió con su talento: “Sos Nadal”

Franco Mastantuono pasó una tarde junto a Federico Coria a puro tenis. El exjugador de River, quien se dedicó a este deporte en sus primeros años de vida, mostró todo su repertorio con golpes precisos, intensos y recibió la felicitación del tenista.

En un posteo que publicó Coria en su cuenta de Instagram se observó cómo Mastantuono aún conserva el talento con la raqueta en su mano y deslumbró a los presentes en un peloteo contra el deportista que se encuentra en el puesto 151 del ránking de la ATP.

Mastantuono y Fede Coria compartieron una tarde de tenis instagram @fedecoria

Ubicados en una de las canchas de polvo de ladrillo de la Asociación De Deportes Racionales, el delantero y Coria disfrutaron de un ida y vuelta intenso, donde el tenista puso a prueba las habilidades del delantero, quien le dio una grata sorpresa al devolver todas las pelotas y hasta le ganó un punto, según los videos que publicó el tenista.

El entrenamiento de Franco Mastantuono con Federico Coria

Además del peloteo formal, Coria buscó perfeccionar los golpes de Mastantuono y para ello lo situó sobre la línea de fondo. Al lanzarle la pelota, la Mojarra, como le dicen a Fede Coria, le pidió que devuelva de drive -o golpe de derecha- y revés para ver su posicionamiento, movimiento de cintura y la técnica.

El entrenamiento de Franco Mastantuono con Federico Coria

“Es hermoso ese ruido. Mirá esa bola, sos Nadal”, le indicó Coria a Mastantuono, quien se encontraba compenetrado en el pique de la pelota y en su golpe para colocar el esférico del otro lado de la red.

Mastantuono deslumbró a Federico Coria en un entrenamiento de tenis

Tras un largo entrenamiento, Coria felicitó al futbolista, le regaló su raqueta y Mastantuono hizo lo propio con la camiseta número 30 de River.

El entrenamiento específico de Mastantuono bajo la supervisión de Fede Coria

“Perdí una raqueta pero me llevé la camiseta del crack. Linda tarde de tenis”, explicó el tenista de 33 años que felicitó al futbolista antes de que viaje a Europa para sumarse al Real Madrid, quien ejecutó la cláusula de rescisión y contrató a la joven promesa del fútbol argentino.

La postal de Franco Mastantuono y Fede Coria tras un entrenamiento en una cancha de tenis instagram @fedecoria

Además de este entrenamiento, Mastantuono, hace una semana, visitó su Azul natal para estar junto a sus familiares y amigos y aprovechó el tiempo para despuntar el vicio del tenis en el Club de Remo de Azul.

Al igual que con Coria, se viralizó un video del futbolista de 17 años peloteando de un lado al otro, demostrando que su talento no se perdió, a pesar de no estar metido de lleno en el mundo del tenis.

Mastantuono visitó su Azul natal y demostró que su talento con la raqueta de tenis

Antes de partir hacia España, el país donde seguirá su carrera profesional, Mastantuono explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, que, en principio, no estaba en los planes, hasta que recibió un llamado de Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid.

“Si me lo decías a principios de año, mi intención era jugar en River. No tenía otra cosa en la cabeza, pero a mitad de año apareció el Real Madrid y me hizo cambiar de idea”, explicó el joven delantero en una entrevista con Gastón Edul, donde dio definitivamente por cerrado su paso por el fútbol argentino para abrirse paso a una aventura por el continente europeo con la camiseta del Merengue.