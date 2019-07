El saludo final entre Federer y Berrettini, en un partido que el suizo resolvió demasiado rápido Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de julio de 2019 • 19:36

Más que nunca, Roger Federer le hizo honor a su apodo de "Federer express". En la jornada del lunes, apenas necesitó 74 minutos para dejar eliminado a Matteo Berrettini -verdugo de Diego Schwartzman- tras imponerse por 6-1, 6-2 y 6-2. Esta victoria le valió el pase a los cuartos de final y allí tendrá como rival al japonés Kei Nishikori.

Luego del match point, el N° 3 del mundo se acercó a la red a darle la mano a Berrettini. Y fue entonces cuando el italiano le lanzó un ocurrente comentario: "Gracias por la lección de tenis, ¿cuánto dinero te debo?". Berrettini confesó la humorada después de haberse encontrado con un Federer intratable, ganador de 8 títulos en Londres. Basta con decir que el suizo aprovechó 6 de 7 ocasiones de quiebre, que ganó el 88% de sus puntos con el primer servicio (37/42) y que apenas convirtió 5 errores no forzados contra 23 del rival.

"Puedes intentar cambiar algo, pero cuando (Federer) juega así, es difícil. Puedes cambiar mentalmente pero él no va a cambiar nada. Creo que esta derrota va a ser muy útil para mi carrera", agregó el jugador italiano después de disputar su primer partido en la cancha central.

Después, el crack de 37 años comentó que también que el entrenador de Berrettini habló con él tras el partido: "Su coach me felicitó y casi me dio las gracias. Yo pensé: '¿Por qué?'. Entonces él dijo: 'Es bueno para Berrettini recibir una lección'. Le respondí que estaban siendo un poco duros. Pero los entiendo. Los italianos me caen muy bien".