Fuente: Reuters

José Luis Domínguez SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de junio de 2019 • 13:28

PARIS - Casi una hora después de sellar el pase a la final de Roland Garros con una victoria contundente sobre Roger Federer, Rafael Nadal dejó sus impresiones sobre lo que sucedió en el superclásico contra el suizo, al que derrotó en sets corridos para ir en busca de su duodécima corona en París. "Creo que he jugado bien, al menos yo sentí que jugué muy bien. Las condiciones ahí afuera no eran nada fáciles, estaba bastante difícil con el viento, así que era un día para estar enfocado, acostumbrarse a las adversidades y pensar en positivo todo el tiempo, y eso fue lo que traté de hacer. Creo que el arranque del partido estuvo lejos de ser el mejor para los dos, pero después de cinco o seis games se vio un buen nivel de tenis, hubo algunos puntos muy buenos".

"Jugar contra Federer siempre es algo especial. Posiblemente él sea el mayor rival de mi carrera, con toda la historia que hemos compartido a lo largo de estos años y de nuestras carreras. Nos conocemos mucho, pero también es cierto que no nos hemos enfrentado mucho en los últimos siete u ocho años. Las sensaciones son diferentes, porque él cambió un poco su forma de jugar, y yo también cambié un poco la mía. Pero yo entré con la determinación de hacer mi juego; si hacés muchas cosas diferentes respecto de lo que hacés habitualmente, eso significa que estás en problemas.

Fuente: AFP

"Espero que con Roger tengamos más años por delante en el circuito, pero está claro que no estaremos aquí de acá a diez años. Al mismo tiempo, hace cinco años no hubiéramos imaginado jugar en este nivel de tenis a esta altura de nuestras carreras. Por eso también creo que el de hoy ha sido partido especial. Para mí, personalmente, fue una victoria muy especial, por el torneo y por Federer. El hecho de que Roger haya vuelto a jugar en clay y esté competitivo de nuevo, es algo importante. Y entiendo que él se debe haber ido con un buen sabor de boca, porque luchó bastante aquí".

La lluvia canceló lo que resta de la jornada de Roland Garros. En la otra semifinal, Dominic Thiem le ganaba a Novak Djokovic por 6-2, 3-6 y 3-1 con su saque. Así, aumentan las chances de que la final entre Nadal y el vencedor de este partido se juegue el lunes

"¿Federer dijo que no tenía nadie que juegue como yo para poder entrenarse? Bueno, yo tampoco tengo a nadie para practicar que juegue como Federer. No hay dos personas como Federer en este planeta. afortunadamente. Y la realidad es que con él son partidos especiales, las condiciones hoy fueron especiales y nos conocemos bastante, jugamos muchas veces el uno contra el otro, pero cada partido tiene un plus. Y cuando juego contra Roger siempre espero lo mejor de él, y también me preparo con lo mejor que tengo, por todo lo que él ha hecho a través de los años, todo lo que ha jugado y ha ganado, y eso hace que siempre pienses que él va a ser capaz de jugar su mejor tenis".

Fuente: Reuters

"Lo he pensado muchas veces. He ganado 11 veces Roland Garros. Para que venga alguien más y haga lo mismo, se tienen que dar muchos factores para conseguirlo. Pero si lo hice yo, que soy bastante normalito, luego vendrá otro y lo conseguirá. Por ahí hay que tener cualidades, oportunidades, algo de suerte, y una larga carrera, porque para 11 veces hay que jugar por lo menos 11 veces aquí y eso ya es difícil. Supongo que alguien vendrá en el futuro y lo mejorará, porque los récords están hechos para romperse. Y cuando vos rompés un récord, eso promociona nuestro deporte, hay que tomarlo de manera positiva.

"No he pensado que éste haya sido el último partido con Federer. En realidad cualquier partido puede ser el último. Es la lógica de la vida, cada vez estamos cada vez más cerca de ese último partido. Los años pasan, tenemos nuestra edad. Ojalá que no, creo que tanto él como yo apreciamos partidos como los de hoy, o lo vivimos con emoción después de todo lo que compartimos en una pista. Nos vamos poniendo viejos, pero al mismo tiempo todavía estamos en unas semifinales de Roland Garros. Uno no piensa en el retiro, sino en lo que está luchando".