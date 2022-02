Novak Djokovic volvió y libra una batalla dentro y fuera de los courts: consultó expertos en relaciones públicas para explicar su postura al mundo

Novak Djokovic puede perder el número 1 del ranking esta semana. Hay distintas combinaciones que convertirían al ruso Daniil Medvedev en el nuevo líder del mundo de las raquetas el lunes próximo. Pero, en el escenario actual y con toda la mugre acarreada, ese es un registro que le hace cosquillas al jugador serbio, quien además posee el récord de mayor cantidad de semanas en lo más alto (361; no en forma consecutiva, vale aclararlo). Nole dejó atrás -al menos por ahora- la desprolija deportación de Australia, la polémica por no vacunarse contra el Covid-19, los culebrones judiciales y la desconfianza por sus reacciones. Volvió a competir oficialmente después de 80 días (y por primera vez en la actual temporada, que ya lleva dos meses de acción, claro).

Novak Djokovic volvió al tour y venció a Lorenzo Musetti en el Dubai Duty Free Tennis Championship. Kamran Jebreili - AP

La vuelta de Djokovic fue en Dubai, el emirato que permite el ingreso de los visitantes sin el esquema de vacunación contra el coronavirus. Fue en el ATP 500 que ya ganó en cinco oportunidades, la última en 2020. Lo hizo en un contexto difícil, sabiendo que es observado de reojo por propios y extraños. Pero también apoyado por un puñado de fanáticos que viajó especialmente a Dubai para endulzar sus oídos. Y en su primera función aprobó con autoridad. Derrotó por un doble 6-3 y en 1h14m al italiano Lorenzo Musetti, un talentoso (aunque a veces desordenado) jugador de 19 años y de revés de una mano, contra quien había estado dos sets a cero abajo en el último Roland Garros antes de vencerlo por retiro en el quinto parcial. Había dudas sobre cómo podría reaccionar en el court luego de tantos reveses y días sin jugar, pero las disipó enseguida.

“Con todo lo que pasó, fue una victoria en sets seguidos, así que, por supuesto, tengo que estar satisfecho con mi tenis, especialmente después de no jugar durante dos meses y medio o tres. Por supuesto que hubo momentos en los que jugué muy bien, hubo otros en los que cometí errores no forzados seguidos inusualmente. Pero es normal esperar eso en mi primer partido después de un tiempo”, explicó el balcánico, que volverá a presentarse este miércoles ante el vencedor de Karen Khachanov (Rusia; 26°) y Alex de Miñaur (Australia; 32°), que se medirán este martes sobre el cemento del certamen que reparte US$ 2.949.665 en premios y cuyo padrino es el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, el poderoso primer ministro de Emiratos Árabes Unidos e influyente propietario de carreras de caballos.

“No podría haber pedido una mejor recepción en el court”, apuntó Nole, visiblemente feliz, acompañado desde las tribunas por su esposa, Jelena Ristic, por el croata Goran Ivanisevic (uno de sus entrenadores) y por su inseparable fisioterapeuta, el argentino Ulises Badio.

Djokovic cometió 14 errores no forzados, pero logró 19 tiros ganadores (dos más que Musetti, exnúmero 1 junior), logró el 60% de primeros saques, el 79% de puntos con el primer servicio y el 68% con el segundo, además de quebrarle tres veces el saque al jugador nacido en el municipio de Carrara y de defender las siete oportunidades de rompimiento que tuvo el contrario. Mostró su estupenda elasticidad para alcanzar tiros que parecen imposibles y martilló con su revés de autor, sin perder la memoria. Así, Novak llegó a las 990 victorias en su enorme carrera y, en el tour masculino, sólo es superado por Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) y Rafael Nadal (1038).

"No estoy de acuerdo con su decisión. Sería mucho más fácil para él si estuviera vacunado, pero tampoco me gusta verlo en la situación que estuvo en Australia. Lo conozco desde niño. Sería mejor para el tenis si jugara todos los Grand Slam" Andy Murray

Más allá de Dubai, Djokovic, 20 veces ganador de trofeos de Grand Slam (uno menos que Nadal, que ganó el último Australian Open), tiene su calendario en el aire ya que en algunos países no podrá entrar hasta que no se levanten las restricciones por la pandemia. Figura en la lista de apuntados para el Masters 1000 de Indian Wells (10-20/3), pero no tiene derecho a entrar en EE.UU. sin estar vacunado. Podría competir en Montecarlo (10-17/4), donde tiene residencia, en el ATP 250 de Belgrado (18-24/4) y en Roma (8-15/5), pero es una incógnita su presencia en Roland Garros, desde el 22 de mayo. “Tenía en mente dar lo mejor de mí en los Grand Slams y los Masters 1000. Pero no puedo elegir: tendré que ir a jugar donde pueda”, reconoció Djokovic, de 34 años.

En Dubai: Novak Djokovic volvió a lucir su estupenda capacidad atlética. KARIM SAHIB - AFP

Medvedev será el 27° tenista de la historia en llegar al N° 1 si esta semana es campeón en Acapulco, sin depender de lo que haga Nole en el emirato. Hoy, a Novak, no le importa demasiado perder ese sitio. Su batalla está en otros frentes: dentro de la cancha, en la búsqueda de más majors, y fuera de ella, tratando de superar restricciones y de jugar la mayor cantidad de torneos que pueda, además de mejorar su imagen tras haber estado en el ojo de la tormenta y atravesado distintos ámbitos, incluido el político (en Dubai contó que consultó con profesionales de relaciones públicas para comprender mejor las “diferentes dinámicas” vinculadas con su situación y explicarlas al mundo). Por lo pronto, puso la maquinaria en funcionamiento y el primer viaje fue placentero. Se trata de la continuidad de una realidad que lo tendrá bajo la lupa durante el tiempo que las limitaciones por la pandemia se mantengan vigentes. Pero, al menos, volvió a demostrar que empuñando la raqueta es un fuera de serie y que su hábitat natural está en la cancha y no en los tribunales.