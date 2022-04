La sentencia de Boris Becker: cómo es la cárcel que ya aloja al extenista alemán

Empezó una nueva vida para Boris Becker. Mucho más triste y solitaria. Tan dramática como desoladora, después de haber saboreado la gloria deportiva durante varios años. Toda una ironía: el tricampeón de tenis de Wimbledon comenzó su sentencia de prisión de dos años y medio en la cárcel HMP Wandsworth a solo 4 kilómetros de donde ganó aquellos tres títulos de Grand Slam en 1985, 1986 y 1989. “Primera noche en la prisión dura: se le permitió hacer una llamada”, titula el diario alemán Bild.

El León de Leimen está enjaulado: se descubrió que el exdeportista profesional, de 54 años, ocultó activos y préstamos por valor de 3,14 millones de dólares para evitar pagar sus deudas, y el viernes comenzó su sentencia en el Victorian, de la cual debe cumplir un mínimo de un año y tres meses.

Becker este viernes, cuando llegó a la Corte Real de Southwark para recibir sentencia

El alemán fue declarado en bancarrota en junio de 2017, adeudando a los acreedores unos 62 millones de dólares por un préstamo impago de 4 millones en su propiedad en Mallorca, España. Transfirió alrededor de 500.000 dólares de su cuenta comercial a otros, incluidos los de su ex esposas Barbara Feltus y Sharlely ‘Lilly’ Kerssenberg. Becker tampoco declaró su participación en una propiedad de 1.260.000 dólares en Leimen, ocultó un préstamo bancario de casi 880.000 dólares, valorado en 1,4 millones con intereses, y ocultó 75.000 acciones en una empresa de tecnología, valoradas en 83.000.

Becker, de 54 años, que recibió una sentencia suspendida de dos años por evasión de impuestos e intento de evasión de impuestos por valor de 1,7 millones de dólares en Alemania en 2002, fue declarado culpable el 8 de abril de cuatro delitos de la Ley de insolvencia entre junio y octubre de 2017. Cada cargo conllevaba una sentencia máxima de siete años de prisión. El viernes por la tarde, la jueza Deborah Taylor condenó al seis veces campeón de Grand Slam a 30 meses de prisión, de los cuales cumplirá al menos la mitad.

El interior de la cárcel

La prisión de Wandsworth es una cárcel segura de categoría B que puede albergar a más de 1500 reclusos En una inspección reciente, la institución fue descripta como “desmoronada, superpoblada e infestada de bichos”, según describe el diario inglés The Daily Mail. Está ubicada en el distrito londinense de Wandsworth, al suroeste de Londres, Inglaterra. Es operada por el Servicio de Prisiones de Su Majestad y es una de las prisiones más grandes del Reino Unido.

La cárcel fue construida en 1851, cuando se la conocía como Surrey House of Correction, y abrió en 1870. Fue diseñada de acuerdo con el principio del sistema humano separado: varios pasillos irradian desde un punto de control central y cada preso tiene instalaciones sanitarias. Posteriormente se retiraron los baños para aumentar la capacidad carcelaria y los presos tuvieron que involucrarse en el humillante proceso de “desparramar”, hasta 1996.

Una de las cinco alas de la cárcel de Wandsworth; allí vive desde anoche el malogrado tenista Boris Becker Getty images - Corbis Historical

Wandsworth tiene un truculento episodio lejano: el 29 de julio de 1879, Catherine Webb fue ejecutada por el asesinato y desmembramiento de su amante, la Sra. Thomas, en Richmond. El asesinato, que ocurrió en marzo, fue con el propósito de robar la propiedad de la Thomas e ir a los Estados Unidos con un hombre llamado Webb. Los únicos testigos de la ejecución fueron el alguacil, el cirujano y el capellán; no se permitieron reporteros. El alguacil informó que la Sra. Webb enfrentó su muerte “con dignidad”. El cuerpo fue enterrado en una tumba poco profunda en el recinto de la prisión y cubierto de cal.

Wandsworth fue el lugar de 135 ejecuciones, entre 1878 y 1961. Construida en 1878, la horca estaba ubicada cerca del ala A. En 1911 se construyó una nueva horca entre las alas E y F, y en 1938 se construyó una nueva instalación en el ala E.

Una imagen de la zona central de la cárcel en donde se aloja Becker Getty images - Getty Images Europe

Una investigación reciente de la BBC mostró que el abuso de drogas a gran escala y el cannabis se fumaban abiertamente y se encontraron drogas más duras. Hay denuncias de corrupción del personal, incluso del personal que lleva drogas a la prisión. Así, Wandsworth perdió su estatus de prisión reformada. Glyn Travis, de la Asociación de Oficiales de Prisiones, dijo: “El personal de Wandsworth había aceptado el proceso de reforma y trabajó bien con el gobernador para implementar las reformas“.

Sin poder salir del deterioro, Wandsworth es la prisión más superpoblada de Inglaterra y no se utilizaron escáneres corporales en los visitantes para evitar que se introdujera contrabando en la prisión, supuestamente debido a la escasez de personal.

El respaldo para Becker

Los amigos y contactos cercanos de la ex estrella del tenis reaccionaron ante su encarcelamiento, con su biógrafo cuestionando si “sobrevivirá mentalmente” y una estrella de la televisión alemana diciendo que “debe asumir la responsabilidad” de sus acciones.

Después de que Becker fuera sentenciado, Christian Schommers, quien escribió una biografía sobre la leyenda del tenis, dijo que estaba preocupado por él. El hombre de 50 años le dijo al periódico alemán Bild: “¿Sobrevivirá mentalmente, estando en prisión durante un año y tres meses? ¡Es realmente, realmente malo!”

(Original Caption) Boris Becker Wins The Mens Singles Final At Wimbledon (Photo by © Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images) Hulton Deutsch - Hulton Archive

Mientras tanto, Joachim Llambi, estrella de la serie de televisión alemana Just Dance, dijo al mismo periódico: ‘Me parece muy triste. Es una leyenda en Alemania. Pero el tribunal encontró que algo no era como debería haber sido. Entonces él tiene que asumir la responsabilidad por ello”.

El amigo de Becker y ex estrella del tenis, Andrew Castle comentó: “Aún me estoy recuperando de la noticia de este viernes por la tarde de que Boris Becker, que es un gran amigo mío, he hecho muchas finales de Wimbledon para él para la BBC, he me senté a su lado, jugué con él, practiqué con él, salí con él, me emborraché con él, es un buen hombre, irá a prisión por dos años y medio. Y yo estoy en shock porque está cerca de mí. Me entristece que su vida haya llegado a esto y espero que pueda reconstruirse del otro lado”.