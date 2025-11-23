Quién es Lilian de Carvalho Monteiro, la tercera esposa de Boris Becker, 24 años menor que él

El ex número uno del tenis mundial, Boris Becker, volvió a acaparar la atención mediática al convertirse en padre a los 58 años con su mujer Lilian de Carvalho Monteiro, que tiene 24 años menos que él. Monteiro no solo se destaca por su relación con el polémico deportista, donde lo apoyó en sus momentos más duros como cuando fue a prisión, sino también por su singular perfil: es analista de riesgo político, posee una maestría y domina cinco idiomas.

Mediante un tierno posteo en su cuenta de Instagram (@borisbeckerofficial), el extenista alemán anunció esta semana la llegada de su quinta hija. Acompañó la noticia con una imagen donde se ven las manos de su esposa, Lilian de Carvalho Monteiro (35), la de la pequeña y la suya, junto al mensaje: “Bienvenida al mundo... Zoë Vittoria Becker. 21.11.2025”, escribió.

El anuncio del nacimiento de su hija

A partir de la publicación de la llegada de su nueva hija, el público comenzó a preguntarse quién era la pareja del reconocido tenista. La relación de Becker con Monteiro, que comenzó en 2022, enfrentó una prueba temprana, ya que poco después de conocerse, el tenista alemán fue condenado a dos años y medio de prisión en el Reino Unido por ocultar activos durante un proceso de quiebra. Becker fue declarado culpable de fraude y cumplió ocho meses de su pena, siendo liberado en diciembre de 2022 y posteriormente deportado. A pesar de la adversidad, Lilian de Carvalho Monteiro se mantuvo inquebrantable a su lado. Asistió a las audiencias judiciales e incluso le lanzó un beso al ser condenado, gesto que simbolizó su lealtad y compromiso.

Tras la liberación de Becker, la pareja, que antes residía en el Reino Unido, decidió mudarse a Milán para comenzar una nueva etapa. La solidez de su vínculo fue enfatizada por el propio Becker. En una entrevista con el medio alemán Bunte, el extenista declaró: “Gracias a su amor, sobreviví. Sí, es el gran amor de mi vida. Y espero estar siempre con ella”. Este testimonio resaltó la influencia vital de Monteiro en la recuperación y estabilidad emocional del deportista.

Desde que se conocieron, Boris y Lilian no se separaron (Foto: @borisbeckerofficial)

La trayectoria de Lilian de Carvalho Monteiro es tan destacable como la fortaleza personal que demostró en ese duro momento. Nacida en el país insular africano Santo Tomé y Príncipe, es hija del funcionario gubernamental Victor Monteiro.

Creció en Roma, donde cursó sus estudios en la Universidad Sapienza. Su formación académica se consolidó en Londres, donde obtuvo una maestría en Estudios Africanos en la School of Oriental and African Studies. Previo a su traslado a Milán, Monteiro ejercía como analista de riesgo político en la capital británica. Como si fuera poco, sabe cinco idiomas, incluyendo el alemán, según reportes del periódico Bild.

Lilian es una profesional de perfil bajo (Foto: @borisbeckerofficial)

En 2024, la pareja se casó en Portofino, Italia, en un evento lleno de amor y glamour. Las celebraciones se extendieron por tres días e incluyeron la presencia de notables invitados como el presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi; el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit; y el actor alemán Boris Kodjoe. La noche anterior a la boda, la pareja arribó en barco a Génova para una cena íntima. Un detalle emotivo fue el rol de los hijos de Becker, Noah y Elias, fruto de su primer matrimonio, quienes actuaron como sus padrinos de boda, evidenciando unión familiar.

El vestido de novia de Lilian, de diseño sin tirantes y drapeado, fue una creación de su mejor amiga, la diseñadora Andrea Ravieli. Monteiro compartió con Vogue Alemania el profundo simbolismo de la prenda: “El vestido tiene tres capas de gasa de seda, que simbolizan el pasado, el presente y el futuro. El vestido es blanco, como señal de una página en blanco que representa nuestro futuro compartido”.

El casamiento estuvo lleno de lujos y glamour (Foto: @voguegermany)

Para Lilian, la idea del matrimonio adquirió una nueva dimensión tras conocer a Becker. Confesó en una entrevista, en que nunca había considerado casarse hasta su encuentro. Fueron los momentos difíciles que afrontaron juntos los que le hicieron comprender “lo que significa tener a alguien en tu vida con quien quieres compartir tu vida”. Además, definió el matrimonio como el compromiso de “cuidarse mutuamente, confiar y mantenerse unidos”, pilares fundamentales de su relación.

La vida deportiva de Boris Becker estuvo marcada por los éxitos, mientras que su carrera fuera de la pista tuvo sus momentos errantes. Con la llegada de Lilian a su vida, el extenista logró encontrar el verdadero amor y encausar su camino para disfrutar de las cosas simples y verdaderas, tal como lo muestra día a día en sus redes sociales.