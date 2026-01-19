Australian Open: la tenista canadiense que fue retirada de la cancha en silla de ruedas debido a fuertes calambres

El intenso calor sigue causando problemas entre los participantes de ambas ramas del Australian Open. Marin Stakusic no pudo terminar su partido de la primera rueda ante la australiana Priscilla Hon. La jugadora canadiense comenzó a sentir fuertes calambres y tuvo que ser retirada de la cancha en silla de ruedas.

La tenista número 127 del ranking de la WTA empezó a sentir dolores, que se advirtieron a partir de los gestos de su rostro, además de sus dificultades para caminar en los momentos previos a realizar un saque.

Marina Stakusic es atendida por las integrantes del curpo médico del torneo; su rival, la australiana Priscilla Hon, también acompaña a su oponente lesionada Joel Carrett� - AAP IMAGE�

Transcurría el tercer set y Stakusic caía por 1-6, 6-4 y 5-3. Tras perder un punto con el servicio a su favor, apoyó sus manos en sus rodillas. Luego se tiró al piso y comenzó a llorar. De inmediato se acercaron las integrantes del cuerpo médico del torneo. También lo hizo su adversaria, que se preocupó por la salud de su rival y cruzó hasta el otro lado de la cancha para ver cómo estaba.

Las profesionales le colocaron una bolsa con hielo en la zona de la pierna afectada; el dolor era evidente. Mientras tanto, continuaba con un llanto desconsolado. El público que estaba en el Accor Stadium de Melbourne comenzó a aplaudirla. Acto seguido, le acercaron una silla de ruedas y fue ayudada por las tres médicas y por Hon a sentarse para ser retirada. Además, fue acompañada hasta la puerta de ingreso a los vestuarios.

Una vez finalizado el partido, Stakusic explicó su abandono y sus calambres al intenso calor en Melbourne y que, el domingo, ya afectó a una de las alcanza pelotas durante el partido entre Zeynep Sonmez y Ekaterina Alexandrova. La asistente se desmayó y tuvo que ser auxiliada por las tenistas para dejar el recinto.

Con su triunfo, Priscilla Hon jugará por la segunda rueda del Australian Open ante la norteamericana Iva Jovic. Además, la anfitriona, que juega como invitada, vuelve a jugar en esa instancia luego de seis años en ese mismo torneo, algo que no lograba desde el año 2020.

Swiatek y Gauff, con dificultades

En tanto, Iga Swiatek sabe que tiene mucho en lo que trabajar en su intento por conquistar su primer título del Abierto de Australia y completar el Grand Slam. La número 2 del mundo nunca se sintió cómoda en su victoria por 7-6 (5), 6-3 sobre la china Yuan Yue, la 130 del ranking, en la primera ronda el lunes por la noche.

Swiatek se consagró en Wimbledon el año pasado, añadiendo esa coronación a sus cuatro títulos en Roland-Garros y la victoria en el Abierto de Estados Unidos 2022, por lo que el Abierto de Australia es el único grande que falta en su colección. Llegó dos veces a las semifinales. Desde el otro lado de la red, Yuan jugó sin nada que perder y se puso al frente 5-3, obligando a un cambio de estrategia por parte de Swiatek.

“Estaba un poco oxidada al principio”, dijo. “Muchos altibajos, pero en general tengo cosas en las que trabajar. Me concentraré en eso”. Del 5-3 abajo en el primer set, la estrella polaca mantuvo un juego de servicio en cero para obligar a Yuan a sacar para el set. Swiatek rompió para igualar y luego, en el desempate, se mantuvo serena y convirtió en su segundo punto de set.

“Comencé un poco tensa. Necesitaba mover las piernas. Ir tras mis golpes. Ser valiente con las decisiones”, dijo sobre el cambio. “No fue perfecto, pero por eso estoy feliz”, agregó Swiatek, quien solo perdió una vez en la primera ronda de un torneogrande. “No es difícil ganar partidos cuando todo va bien. Hoy no fue así, pero pude ganar”.

Coco Gauff también tuvo ciertas dificultades el lunes antes de vencer 6-2, 6-3 a la rusa Kamilla Rakhimova 6-2, 6-3 en el partido inaugural en la Arena Rod Laver. La N° 3 del mundo ganó dos títulos de Grand Slam, pero, al igual que Swiatek, nunca pasó de las semifinales en el Melbourne Park.

La estadounidense totalizó seis dobles faltas en el primer set contra Rakhimova, pero encontró su ritmo en el segundo. No es un problema nuevo: fijó un récord de 431 dobles faltas en la gira el año pasado, pero es algo en lo que Gauff está trabajando.

“Se limitó al primer set”, dijo Gauff sobre sus problemas con el saque. “Tuve como tres dobles faltas en el primer juego, y una vez que superé ese juego, todo fue bastante tranquilo”.